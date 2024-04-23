¿Cuánto le pagaron a Johnny Depp y Amber Heard por el documental de su juicio en Netflix?

Video 'Depp V Heard': las revelaciones del documental de Netflix que podrían cambiar tu opinión sobre el juicio

El juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard acaparó las redes sociales en 2022.

La batalla legal entre las celebridades de Hollywood fue televisada a nivel nacional en Estados Unidos a través de Court TV, teniendo la transmisión en su sitio oficial, generando múltiples contenidos, tanto notas, opiniones de youtubers y hasta memes.

Netflix lanzó un documental por el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard se estrenó en 2023 Imagen Getty Images

‘Depp vs Heard’: El documental de Netflix que expone el circo mediático del juicio

Después del veredicto, en el que Johnny Depp salió beneficiado, mientras que Amber Heard fue atacada y tuvo que limitar los comentarios en sus redes sociales, Netflix lanzó su propio documental para exponer lo que ocurrió durante todo el proceso legal.

En tres episodios, la directora Emma Cooper explora cómo el juicio se convirtió en una sensación mediática y analiza el impacto que tuvo en la percepción pública de los actores.

A diferencia de otras documentales, este proyecto usa únicamente material de la sala del tribunal entrelazadas con reacciones de redes sociales, apariciones públicas de los actores y comentarios de expertos, no muestra entrevistas exclusivas con los involucrados ni escenas nunca antes vistas.



A pesar de las críticas, ‘Depp v Heard’ logra capturar la naturaleza caótica y divisiva del juicio. La serie muestra cómo las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se libraba una guerra entre los fanáticos de las estrellas de Hollywood, mostrando el inmenso apoyo que recibió la estrella de ‘Piratas del Caribe’.

El documental no cuenta con la aprobación de Johnny Depp ni Amber Heard, ¿cuánto dinero les pagaron?

Desde un inicio, la directora Emma Cooper no buscó favorecer a alguno de los actores, sino mostrar el impacto que causó el juicio y las reacciones que generó.

En entrevista para Vanity Fair, Cooper compartió que el documental presenta diferentes perspectivas, dejando que la audiencia se forme sus propias opiniones.

Johnny Depp en el juicio por difamación contra Amber Heard en 2022. Imagen Getty Images

"Mi intención, desde el principio, fue hacer una reflexión convincente e interesante de lo que pasó sin utilizar entrevistas ni expertos", dijo al sitio especializado.



Debido a que el documental no cuenta con la aprobación de Johnny Depp ni Amber Heard, la directora Emma Cooper se acercó a los representantes de ambos actores para informarles sobre el documental que estaba realizando.

En lo que respecta al documental, es importante destacar que Netflix no tuvo que desembolsar fondos a los actores, dado que no se les proporcionó material adicional. Además, dado que el juicio fue de dominio público, no se generaron pagos para los protagonistas en este contexto.

¿Cuál fue el veredicto del juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard?

Después de que ambos actores subieran al estrado, así como sus testigos, el jurado llegó a una decisión.

Al final, el jurado votó a favor de Depp y se le ordenó a Heard pagarle 10 millones de dólares por daños, llegando a un acuerdo para pagar una cantidad menor.