Amber Heard aclara si participará o no en 'Aquaman 2' tras su divorcio e Internet enfurece: "hay mucha presión"

Amber Heard habla sobre si volvera como la princesa Mera en 'Aquaman 2 '

En abril de 2022 dio inicio el polémico juicio entre Amber Heard y Johnny Depp donde el actor decidió "limpiar su nombre" tras la difamación que sufrió por parte de su ex esposa pidiendo 50 millones de dólares como compensación por los daños.

Durante semanas el público estuvo atento a las declaraciones que se hicieron en los tribunales y después de un largo proceso, el jurado falló a favor de Depp.

Esto hizo que ella quedará decepcionada y decidió alejarse de las cámaras para evitar ser atacada.

Tras el resultado quienes apoyaban al actor de 'Piratas de Caribe' pidieron que Heard fuera cancelada y expulsada de proyectos especialmente de 'Aquaman 2'.

La mujer de 37 años encarnó a la princesa Mera en la primera entrega estrenada en 2018 y aunque fue bien recibida su actuación en ese momento, todo cambió tras el pleito legal.



Los altos mandos de DC Entertainment, empresa encargada de crear las cintas de los superhéroes, no comentaron nada al respecto durante el proceso legal o al final, dejando la enorme duda sobre si Heard regresaría o no como estas heroína a pesar del rechazo de los fans.

De manera sorpresiva la actriz habló sobre el tema el pasado 26 de junio en una entrevista con el portal Deadline para promocionar su más reciente cinta 'In The Fire'.

Al preguntarle sobre si está entusiasmada por el estreno de 'Aquaman y el Reino Perdido' tras las adversidades que han tenido las películas de DC reveló lo siguiente:

"Hay mucha presión sobre estas grandes películas de franquicia, con millones y millones de dólares en juego, y los compromisos son parte de tratar de hacer que sea lo más exitoso posible. Luego, en el otro extremo del espectro está una pequeña película independiente como 'In The Fire', una obra de arte y una obra de amor, sin los mismos recursos. La mejor suerte que puedes tener como actor es poder equilibrar ambos. 'Aquaman', esa franquicia y la maquinaria detrás de ella, me siento muy honrada, honrada de ser parte de ella.



En otras palabras, ella sí seguirá formando parte de la franquicia de 'Aquaman', lo cual también cofirmó el productor de la cinta , Peter Safran, explicando que "no reaccionarían ante la pura presión de los fantáticos", de acuerdo al portal Daily Mail.

Como dato curioso durante el juicio Amber testificó que "luchó muy duro para permanecer en la película" pero que "no querían incluirla" y solo filmó algo "muy reducido".



Por supuesto, miles de personas se han emitido su opinión al respecto, pues creen que es injusto que Amber no sufrió cancelación al igual que Johnny a pesar de perder el juicio.

"Me siento mal por Jason Momoa. No se merece cargar con la vergüenza de tenerla en la película", "Ojalá fuera una broma", "Lo importante es que muchos verán la cinta por Jason Momoa y no por ella", A Warner no le importan sus fans y al final hicieron lo que quisieron", "La cancelación no es la misma para hombres y mujeres, aquí está la prueba", "Ojalá mantenga una breve aparición no merece estar en esa película", son algunos de los puntos de vista en contra.



¿Tú crees que la cinta tenga éxito con su participación? No olvides decirnos en los comentarios.

