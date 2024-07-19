Ellos son los nuevos actores de ‘Betty, la fea: la historia continúa’: Juanita Molina, Sebastián Osorio, Zharick León y más

Video 'Betty, la fea': los personajes que regresan a la secuela y todo lo que debes saber

El cuartel de las feas se conserva increíble a años de 'Yo soy Betty, la fea'. Pero los tiempos han avanzado y llegó la hora de ver caras nuevas en la historia de vida de Beatriz Pinzón.

Por ello, aquí te presentamos a los actores que se incorporaron a ‘Betty, la fea: la historia continúa’, la nueva serie de Prime Video.

Juanita Molina, Mila Mendoza en 'Betty, la fea: la historia continúa'



Juanita Molina es la actriz juvenil seleccionada para dar vida a Camila (o Mila de cariño), la caprichosa y consentida hija de Betty y Don Armando.

Con 27 años, Juanita Molina cuenta con amplia experiencia en varias producciones. Salió en las series ‘Romina Poderosa’, ’La Reina del Flow’ y en la película ‘Nobees 2’.

La actriz se preparó mucho para dar vida a Camila, quien en ‘Betty la fea: la historia continúa’ se lleva muy mal con su mamá, pero adora a su papá.

Sebastián Osorio, Ignacio en 'Betty, la fea: la historia continúa'



Sebastián Osorio se une al universo de ‘Betty la fea’ en el papel de Ignacio, un apuesto joven de la confianza de Marcela Valencia. Ignacio es enigmático, brillante y encantador. Busca hacerse de un alto puesto en Ecomoda, a la vez que parece que oculta algo en contra de los Mendoza.

Sebastián Osorio tiene 26 años, es originario de Bogotá, Colombia y se especializó en cine y actuación en Nueva York, Estados Unidos. Entre las producciones en las que ha trabajado se encuentran ‘Pambelé’, ‘Historia de un crimen: Palmenares’ y ‘Pasión de gavilanes’.

Zharick León, Majo en 'Betty, la fea: la historia continúa'

En ‘Yo soy Betty, la fea: la historia continúa’ Zharick León da vida a Majo, la abogada de Don Armando Mendoza con quien tiene una muy cercana relación.

Zhanick León es una reconocida actriz colombiana que ha participado en exitosos programas, como ‘Pasión de gavilanes’ y ‘Doña Bella’. Inició su carrera como modelo, y además estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Javeriana de Colombia.

Rodrigo Candamil, Esteban en 'Betty, la fea: la historia continúa'



Rodrigo Candamil interpreta a Esteban en ‘Betty, la fea: la historia continúa’, el abogado de Betty con quien podría desarrollar algo más que una amistad , provocando una ola de celos a Don Armando Mendoza.

Candamil ha construido una sólida carrera en televisión, y destacan sus trabajos en ‘La ley del corazón’, ‘Los caballeros las prefieren brutas’ y ‘A grito herido’.

Jerónimo Cantillo, Jefferson 'Jeff' en 'Betty la fea, la historia continúa'



Jerónimo Cantillo se está robando todas las miradas en ‘Betty, la fea: la historia continúa’. Él interpreta a Jeff, el nieto de la difunta Inesita al que Hugo Lombardi prácticamente adoptó e instruyó en moda. Todo apunta a que será el interés romántico de Mila, la hija de Betty y Armando,

Jerónimo Cantillo es un cantante y productor colombiano, y ha salido en programas como ‘Los Morales’, ‘Tormenta de amor’, ‘Rebelde’ de Netflix y ‘Pasión de gavilanes’.