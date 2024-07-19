Ellos son los nuevos actores de ‘Betty, la fea: la historia continúa’: Juanita Molina, Sebastián Osorio, Zharick León y más
En ‘Betty, la fea: la historia continúa’ regresan varios de los actores originales de la telenovela colombiana. Sin embargo, también aparecen rostros nuevos que se están robando los suspiros de los fans.
El cuartel de las feas se conserva increíble a años de 'Yo soy Betty, la fea'. Pero los tiempos han avanzado y llegó la hora de ver caras nuevas en la historia de vida de Beatriz Pinzón.
Por ello, aquí te presentamos a los actores que se incorporaron a ‘Betty, la fea: la historia continúa’, la nueva serie de Prime Video.
Juanita Molina, Mila Mendoza en 'Betty, la fea: la historia continúa'
Juanita Molina es la actriz juvenil seleccionada para dar vida a Camila (o Mila de cariño), la caprichosa y consentida hija de Betty y Don Armando.
Con 27 años, Juanita Molina cuenta con amplia experiencia en varias producciones. Salió en las series ‘Romina Poderosa’, ’La Reina del Flow’ y en la película ‘Nobees 2’.
La actriz se preparó mucho para dar vida a Camila, quien en ‘Betty la fea: la historia continúa’ se lleva muy mal con su mamá, pero adora a su papá.
Sebastián Osorio, Ignacio en 'Betty, la fea: la historia continúa'
Sebastián Osorio se une al universo de ‘Betty la fea’ en el papel de Ignacio, un apuesto joven de la confianza de Marcela Valencia. Ignacio es enigmático, brillante y encantador. Busca hacerse de un alto puesto en Ecomoda, a la vez que parece que oculta algo en contra de los Mendoza.
Sebastián Osorio tiene 26 años, es originario de Bogotá, Colombia y se especializó en cine y actuación en Nueva York, Estados Unidos. Entre las producciones en las que ha trabajado se encuentran ‘Pambelé’, ‘Historia de un crimen: Palmenares’ y ‘Pasión de gavilanes’.
Zharick León, Majo en 'Betty, la fea: la historia continúa'
En ‘Yo soy Betty, la fea: la historia continúa’ Zharick León da vida a Majo, la abogada de Don Armando Mendoza con quien tiene una muy cercana relación.
Zhanick León es una reconocida actriz colombiana que ha participado en exitosos programas, como ‘Pasión de gavilanes’ y ‘Doña Bella’. Inició su carrera como modelo, y además estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Javeriana de Colombia.
Rodrigo Candamil, Esteban en 'Betty, la fea: la historia continúa'
Rodrigo Candamil interpreta a Esteban en ‘Betty, la fea: la historia continúa’, el abogado de Betty con quien podría desarrollar algo más que una amistad, provocando una ola de celos a Don Armando Mendoza.
Candamil ha construido una sólida carrera en televisión, y destacan sus trabajos en ‘La ley del corazón’, ‘Los caballeros las prefieren brutas’ y ‘A grito herido’.
Jerónimo Cantillo, Jefferson 'Jeff' en 'Betty la fea, la historia continúa'
Jerónimo Cantillo se está robando todas las miradas en ‘Betty, la fea: la historia continúa’. Él interpreta a Jeff, el nieto de la difunta Inesita al que Hugo Lombardi prácticamente adoptó e instruyó en moda. Todo apunta a que será el interés romántico de Mila, la hija de Betty y Armando,
Jerónimo Cantillo es un cantante y productor colombiano, y ha salido en programas como ‘Los Morales’, ‘Tormenta de amor’, ‘Rebelde’ de Netflix y ‘Pasión de gavilanes’.