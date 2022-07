La escena de 'Yo soy Betty, la fea' que marcó a la actriz que hizo de Marcela Valencia

A finales de la década de los 90 llegó a la pantalla chica el melodrama encabezado por Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello y Natalia Ramírez, cuya emocionante historia mantuvo al público al filo del asiento.

La aceptación por parte de sus seguidores fue tal, que en diciembre de 2001 se estrenó la secuela ‘Ecomoda’ y diversos ‘remakes’ como la novela mexicana ‘La fea más bella’ (2006), protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil.







La antagonista de la historia, Natalia Ramírez (quien dio vida a Marcela Valencia) habló sobre su participación en la producción de Fernando Gaitán e hizo una emotiva revelación.

Esta fue la escena de ‘Yo soy Betty, la fea’ que marcó 'Marcela Valencia'

En más de una ocasión, Natalia ha narrado el impacto de su personaje en su carrera actoral y en una entrevista para ‘La movida’ el 17 de agosto de 2019, reveló la escena que nunca olvida.

“Tengo varias, pero una la que Fernando (Gaitán) me escribió de despedida del personaje, que es una escena que dura casi 14 minutos que es cuando le entrego a Armando a Betty”, aseveró



A la pregunta de si esta escena marcó su vida, la famosa afirmó con un "sí".



En la secuencia, la mujer (que se caracteriza por su carácter fuerte e imponente) le revela a Betty que Armando está perdidamente enamorado de ella, esto con lágrimas en los ojos y más sincera que nunca.

Los fans de la entrega han señalado en diversos comentarios que Ramírez, de ahora 54 años, realizó una gran actuación en esta parte de la producción.



“No entiendo cómo pueden actuar tan, pero tan bien y demostrar tanto en las escenas”, “Amo a Marcela”, “Qué forma tan digna de cerrar un ciclo”, “Qué nivel de actuación”, “Natalia Ramírez se superó a sí misma”, “Esta escena es de las más emotivas de la novela” y "Se siente el dolor, el amor y la resignación", son sólo algunos de los comentarios.

¿Armando Mendoza es el hombre ideal de Natalia Ramírez?

Aunque Marcela luchó durante muchos capítulos por el amor de Fernando (por Jorge Enrique), la actriz reveló en una entrevista para ‘Yo José Gabriel’, el 27 de octubre de 2020, si su esposo debería ser parecido.

“No, dios mío, por favor. No, no me vayan a hacer esa maldad, además por qué es que este país ha sido muy raro. Mira, Marcela ha sido una persona incondicional, fiel, lo ha apoyado en todo, le ha aguantado absolutamente todo y la mala sigo siendo yo”, puntualizó.



Luego de su actuación en ‘Yo soy Betty, la fea’, la estrella se metió en diversos papeles para programas como ‘Dr. Amor’, ‘Negra consentida’, ‘Perro amor’, ‘Corazón apasionado’ y ‘Enfermeras’.



Asimismo, la intérprete se mantiene muy activa en redes sociales, donde comparte con sus más de 900 mil seguidores las fotos de sus mejores proyectos y hasta recuerdos de la telenovela.

Por ejemplo, el 20 de mayo de 2022 posteó una fotografía en la que aparecen sus compañeras de ‘Yo soy Betty, la fea’ durante su trabajo en teatro.

Cuéntanos, ¿cuál fue tu escena favorita de la telenovela? ¿En qué otro proyecto te gustaría ver a Natalia Ramírez, Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello?