Los boletos para 'The Batman' serán más caros en algunos cines: te explicamos por qué

La emoción por ver 'The Batman' en la pantalla grande comenzó hace poco y gracias a las buenas críticas que ha recibido, se espera que tenga una ganancia millonaria en las próximas semanas.

Si bien muchos esperan ir al cine para disfrutar de esta nueva propuesta protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves, se confirmó que los boletos tendrán un costo mayor, específicamente en los complejos de un país.

¿Por qué costarán más los boletos para 'The Batman'?

La razón detrás de esta decisión es que AMC Theatres sufrió grandes pérdidas monetarias estimadas en 4 mil millones de dólares entre 2020 y 2021 debido a la pandemia por covid-19, la cual obligó a cerrar los cines por el alto riesgo de contagio que existía en ellos.



Dicha empresa comenzará a aplicar una estrategia llamada fijación de precios variables, la cual consiste en cobrar un poco más por entradas para películas que tengan una gran demanda, como es el caso de 'The Batman’, la cual es el éxito del momento.

Específicamente el cambio se dará en las sucursales de todo Estados Unidos y ver dicha cinta costará 1 dólar con 50 cincuenta centavos más que otros filmes. Con este aumento, esperan recuperarse tras no tener actividad en los últimos dos años.

El cambio de precios fue difundido mediante el portal Entertainment Weekly por Adam Aron, CEO de la empresa y añadió que esto no es algo nuevo, pues en otros países la variación de precios es algo aceptado por los clientes.

"Todo esto es bastante novedoso en los Estados Unidos, pero en realidad, AMC lo ha estado haciendo durante años en nuestros cines europeos. De hecho, en Europa, cobramos una prima por los mejores asientos de la casa, al igual que casi todos los demás vendedores de boletos en otras industrias, como eventos deportivos, conciertos y teatro en vivo, por ejemplo".

¿Qué piensan los fans sobre los nuevos costos para ver 'The Batman'?

Tras el anunció realizado el pasado 2 de marzo, los internautas se dividieron en redes sociales, pues mientras algunos están dispuestos a apoyar a los cines AMC en Estados Unidos, otros creen exagerado pagar un poco más cuando no ven un beneficio en sí.

"La gente está tratando de decir que el precio variable en las entradas de The Batman es una enorme bandera roja y que AMC y la industria del cine están condenados por ello", "Me encanta AMC, no tengo problema con pagar el cargo extra, además hay que apoyarlos", "AMC está cobrando más por las entradas de "The Batman" como parte de un experimento de "precios variables"/Esto es RIDÍCULO‼️ Mientras los precios de la gasolina suben y suben, ¡es realmente terrible que los cines de AMC también cobren más a su público! ", "Existen otros cines además de AMC, no veo diferencia en pagar más allí si en otro lugar veré lo mismo" o "No es mala idea cobrar un poco más si son buenos lugares", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.