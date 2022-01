Lady Gaga tuvo que ir al psiquiatra por ‘House of Gucci’: no podía salir de "la oscuridad"

En años recientes, Lady Gaga exploró su lado artístico como actriz después de ser una exitosa cantante con temas que entraron a las listas de popularidad.

Gaga participó en la serie de televisión 'American Horror Story: Hotel' en 2015, dio el salto al cine en ‘A star is born’, película por la cual obtuvo una nominación al Oscar como mejor actriz, y en 2021 interpretó a Patrizia Reggiani en ‘House of Gucci’, cinta que también le ha valido nominaciones a premios importantes de la temporada 2021-2022.

El método de Lady Gaga para darle vida a sus personajes es manteniéndose en ellos incluso cuando no está filmando y Patrizia no fue la excepción; sin embargo, este papel fue “tan oscuro” que tuvo que recurrir a una profesional de la salud mental.

Lady Gaga tuvo ayuda psiquiátrica durante el rodaje de ‘House of Gucci’

En una entrevista con Variety, la actriz de ascendencia italiana contó que vivió detrás de cámaras como si fuera Patrizia para darle credibilidad al personaje.

“Hice lo mismo para 'A star is born', siempre fui Ally. Y para esto, siempre fui Patrizia. Siempre hablé con mi acento. E incluso si estaba hablando de cosas que no estaban relacionadas con la película, no estaba fingiendo que Maurizio me estaba esperando, seguía viviendo mi vida. Simplemente la viví como ella”, contó Lady Gaga en la entrevista.

Sin embargo, ponerse la piel de un personaje durante tanto tiempo puede tener repercusiones en la salud mental fuera del set y es por eso que Lady Gaga recurrió a una psiquiatra durante el rodaje de ‘House of Gucci’.

“Traje la oscuridad conmigo a casa porque su vida era oscura. Tenía una enfermera psiquiátrica conmigo hacia el final de la filmación. Sentí que tenía que hacerlo”, explicó la actriz.

Lady Gaga no quiere “glorificar” el sufrimiento

Dado que el método de actuación de Lady Gaga puede parecer extremo, la actriz aclaró que no quiere “glorificar” lo que ella hace para dar vida a personajes.

“No creo que ningún actor deba esforzarse hasta ese límite. Y me pregunto todo el tiempo por qué hago eso. He hecho algunas obras de arte bastante extremas a lo largo de mi carrera, las cosas por las que he puesto a mi cuerpo, mi mente. Es como una nuez de tristeza en mi estómago mientras te digo esto. No sé por qué soy así. Creo que la mejor respuesta que podría darte es que tengo una especie de relación romántica con el sufrimiento por el arte que desarrollé cuando era niña, y que a veces va demasiado lejos. Y cuando va demasiado lejos, puede ser difícil recuperarlo por tu cuenta”, explicó la actriz.

Fuera de la actuación, Lady Gaga se ha manifestado a favor de la atención de la salud mental, ya sea para ella o sus seguidores.

“Está bien pedir ayuda. Si te sientes así, pide ayuda. Sin importar nada”, expresó Lady Gaga.