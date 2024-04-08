¿Qué fue de Damien de 'La profecía? Su papel en el cine causó terror

Video Científicos revelan cuáles son las 10 películas más aterradoras de todos los tiempos

El pasado 4 de abril se estrenó en México la película ‘La Primera Profecía’, precuela directa de ‘The Omen’ (o ‘La Profecía’) de 1976, una de las cintas de terror más populares.

En este nuevo filme, una joven estadounidense es enviada a Roma para comenzar una vida de servicio a la iglesia, descubriendo una conspiración que espera provocar el nacimiento del anticristo.

Actualmente, Harvey Stephens, quien interpretó a Damien en 'La Profecía', tiene 53 años Imagen 20th Century Fox

‘La Profecía’: Una de las películas más importantes de los años setenta

Tras el éxito de ‘El Exorcista’ (1973), protagonizada por Linda Blair y Ellen Burstyn, llegó el turno de ‘La Profecía’ en 1976.

La historia comienza cuando Katherine Thorn (Lee Remick) da a luz a un bebé muerto en Roma. Su esposo, Robert Thorn (Gregory Peck), oculta la verdad y reemplaza a su hijo fallecido por un niño huérfano sin decirle nada a Katherine, nombrando al niño Damien (Harvey Stephens).

Tiempo después, Robert es nombrado embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña y se mudan a su nuevo hogar, donde son testigos de varios eventos misteriosos.

Una de las escenas más perturbadoras de la cinta tiene que ver con la niñera de Damien, quien es visitada por un perro negro y luego se quita la vida durante la celebración del quinto cumpleaños del niño, además del intento para matar a su ‘madre’.

'La Profecía' ('The Omen') es considerada como una de las mejores películas de terror Imagen 20th Century Fox



Junto a ‘El Bebé de Rosemary’ y ‘El Exorcista’, ‘La profecía’ es una de las pocas producciones cuya calidad trascendió el género de terror sobrenatural teniendo 3 secuelas, además de un remake en 2006 que se estrenó en la ‘fecha del anticristo’, 6 de junio del 2006.

La actuación de Damien es indiscutible, aunque el actor que lo interpretó se alejó del medio del espectáculo.

¿Qué fue de Harvey Stephens, el actor que interpretó a Damien en ‘La Profecía’?

Tras el éxito de ‘La profecía’, Stephens participó en la secuela ‘Damien: La profecía II’ (1978) y en algunas otras películas de menor reconocimiento. Sin embargo, a diferencia de otros niños actores que se convirtieron en estrellas adultas, Stephens decidió alejarse del mundo del cine a una temprana edad.

A finales de los años 80, Stephens se retiró de la actuación y optó por una vida más tranquila. Se estableció en la ciudad de Oregon, Estados Unidos, donde se dedicó a diversos trabajos, incluyendo la carpintería y la gestión de una empresa de seguridad.



Aunque actualmente está alejado de la fama, Stephens ha realizado algunas apariciones públicas en eventos relacionados con ‘La profecía’ y otras películas de terror; incluso tuvo un cameo en el remake que se hizo del clásico de terror en 2006, de acuerdo con ‘IMDb’.

Casado y con un hijo, Stephens mantiene una vida privada alejada de los focos. En entrevistas recientes, ha expresado que no guarda rencor a su pasado como actor infantil y que disfruta de su vida tranquila y familiar.

Además de ‘La Profecía’, ¿qué otra película de terror recomiendas? No olvides compartir tu opinión en la sección de comentarios.