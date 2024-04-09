'La primera profecía': Final explicado y la alucinante conexión que tiene con 'La profecía' de 1976

Video ‘La profecía’: El orden para ver todas las películas de la saga, desde la original hasta la de 2024

Al parecer, las películas de terror han capturado la atención del público con sus más recientes propuestas, tales como 'Cuckoo' o 'MaXXXine', y ahora se le une 'La primera profecía', película que en su reciente estreno ya tiene al público enganchado debido a su sorpresivo final. A continuación, revelaremos el desenlace de la película, así que en caso de no haberla visto aún, deberás leer bajo tu propio riesgo.

La siguiente nota contiene spoilers.

¿Cuál es la trama de 'La primera profecía'?

La película, dirigida por Arkasha Stevenson, nos lleva a Roma, donde una joven estadounidense llamada Margaret comienza su servicio a la Iglesia, pero en su camino descubre una conspiración aterradora: el nacimiento inminente de la encarnación del mal, es decir, el Anticristo.

De acuerdo con la trama, la protagonista llega a un orfanato de niñas que está bajo el cuidado de la Iglesia y se ve intrigada por una adolescente llamada Carlita, quien muestra un extraño comportamiento.

Pronto, su miedo crece cuando el Padre Brennan la advierte de que experimentará eventos insólitos debido a su contacto con Carlita y poco después se percata que la Iglesia alberga una secta, la cual tiene la tarea de hacer nacer al Anticristo para controlarlo y revitalizar la fe católica.

Si bien ambos creen que Carlita sería la madre de dicho ser demoniaco, resulta que al final esto no es así. De hecho, Margaret termina embarazada el 6 de junio de un chacal demoníaco, dando a luz a dos bebés, un niño y una niña.



Después de esto, una monja perteneciente al culto a favor del Anticristo ordena a sus seguidores quemar el edificio con Margaret y su nueva hija dentro, pero salvando al niño para entregarlo a una familia de apellido Thorn, bajo la idea de que él sobrevivió a un trágico accidente cuando no fue así.

Escenas finales de 'La primera profecía' revelan que la cinta es la precuela de 'La profecía'

Lo ocurrido confirma que 'La primera profecía' es la precuela de la cinta 'La profecía' de 1976, pues diversas pistas dejan en claro que el hijo de Margaret es en realidad Damien, el hijo adoptado por el embajador de los Estados Unidos, Robert Thorn y su familia, la cual comienza a experimentar una serie de muertes misteriosas tras la llegada del niño, de quien sospechan que podría ser el Anticristo.

En 'The First Omen', desde las primeras escenas se puede intuir que la heroína de la película será la madre de Damien. Sin embargo, este conocimiento no resta efectividad o terror a la película, más bien aumenta la tensión y la angustia, ya que los espectadores ven a la heroína, Margaret, caer en una trampa cada vez más compleja tendida por el culto de la Iglesia.

