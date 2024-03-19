'Inmaculada', la nueva película de terror inspirada en 'El Exorcista' y 'El bebé de Rosemary'

Sydney Sweeney sigue triunfando. Tras su exitosa participación en las series de televisión ‘Euphoria’ y ‘The White Lotus’, la actriz está por estrenar su tercera película este año: ‘Inmaculate’ (‘Inmaculada’), la cual ha llamado la atención de los fanáticos del cine de terror al ser descrita como una mezcla entre ‘El Exorcista’ y ‘El Bebé de Rosemary’.

La película de terror 'Immaculate' es producida y protagonizada por Sydney Sweeney Imagen Neon

‘Inmaculada’: Todo lo que sabemos sobre la nueva película de terror

Aunque todavía no llega a las salas de cine, diversos medios especializados ya califican a ‘Immaculate’ (‘Inmaculada’) como una de las mejores películas de terror del año.

De acuerdo con la sinopsis oficial, Sydney Sweeney interpreta a Cecilia, una monja estadounidense que decide seguir predicando su fe en un convento remoto en una campiña italiana.

Las monjas del convento le dan la bienvenida a Cecilia, pero todo se convierte en una pesadilla tras quedar embarazada, a pesar de ser todavía virgen, y descubre que su nuevo hogar alberga un siniestro secreto y otros horrores.



La película de terror lleva varios años ‘guardada’, tal y como compartió Sydney Sweeney durante su visita a ‘The Tonight Show With Jimmy Fallon’ durante la gira de promoción.

La actriz compartió en la entrevista que en 2014 audicionó para la película de terror, pero al final nunca se concretó el proyecto. Años después, Sweeney tomó la película como productora, adquiriendo el guión, además de sumar a Michael Mohan como el director y finalmente vendió la cinta a Neon para su distribución en Estados Unidos.

Fue en febrero de 2023 que Sweeney anunció en su cuenta de Instagram el final del rodaje de la película.

Sydney Sweeney anunció en Instagram que 'Immaculate' era la primera película que producía Imagen Instagram @sydney_sweeney

“Acabo de terminar la primera película que he producido ‘Inmaculada’, con el reparto y el equipo más sorprendentes. No puedo ni comenzar a describir la increíble experiencia que han sido estos últimos meses en Roma. He aprendido mucho y no puedo esperar para compartir toda la locura que creamos contigo”, escribió.



El director compartió que ‘Inmaculada’ es una mezcla de ‘El Bebé de Rosemary’, ‘El Exorcista’ y ‘Los Demonios’, llamando así la atención de los fanáticos del cine de terror que están ansiosos por ver esta cinta.

¿Cuándo se estrena ‘Inmaculada’, la nueva película de Sydney Sweeney?

Dirigida por Michael Mohan (‘The Voyeurs’ y ‘Everything Sucks!’) y con un elenco conformado por Sydney Sweeney, Simona Tabasco, Benedetta Porcaroli, Niccolò Senni, Dora Romano y Álvaro Morte, la película ‘Immaculate’ se estrenará en Estados Unidos el próximo 22 de marzo, mientras que en México llegará a las salas de cine el 25 de abril.

Póster oficial de la película 'Immculate' Imagen NEON