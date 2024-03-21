'House of the Dragon' lanza tráiler de la temporada 2 y pide a fans elegir bando: ¿verde o negro?

Video 7 conexiones entre House of the Dragon y Game of Thrones: la identidad del cuervo de 3 ojos

La historia de la casa Targaryen continúa. Y en la segunda temporada de ‘House of the Dragon’ promete más sangre que nunca. Al menos eso es lo que se puede deducir de los dos tráilers que HBO lanzó para anunciar el regreso de la serie.

‘House of the Dragon’ estrena dos tráilers: bando verde y negro

Casi dos años después del estreno de la precuela de 'Game of Thrones' llegaron los primeros vistazos a la segunda entrega de la serie.

Este 21 de marzo, HBO estrenó no uno, sino dos tráilers de lo que viene en la siguiente temporada. Cada uno de los avances está pensado desde la perspectiva de un Concejo: el verde, que apoya a la reina Alicent Hightower y el rey Aegon II Targaryen, y el negro, que apoya que Rhaenyra Targaryen llegue al trono.



Aunque muestran diferentes escenas, hay algo que queda claro: ambos bandos pelearán con uñas y dientes por el poder. Y los fans deberán elegir a quién apoyar desde ahora.

Para ser más exactos, la segunda temporada de ‘House of the Dragon’ mostrará la Danza de los Dragones, el evento que George R.R. Martin relata como la guerra civil entre los Targaryen en el libro ‘Fire & Blood’.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘House of the Dragon’?

El 16 de junio llegará a las pantallas la continuación de la historia de la familia Targaryen. Como es costumbre con las producciones de HBO, se estrenará un capítulo cada domingo, por lo que la emoción de los fans continuará por las siguientes semanas.

¿Cuántos capítulos tendrá la temporada 2 de ‘La casa del dragón’?

La siguiente temporada de ‘House of the Dragon’ contará con 8 episodios, según reportes de ‘Deadline’.

Esto significa que será un poco más corta que la primera entrega, que tuvo 10 capítulos.

'House of the Dragon' Imagen Home Box Office (HBO)

La temporada 2 de ‘House of the Dragon’ tendrá nuevos personajes

Los tráilers de la serie duran apenas un par de minutos, pero bastaron para presentar a nuevos rostros como Cregan Stark (predecesor de Eddard Stark y Jon Snow), Gwayne Hightower (hermano de Alicent), Sangre y Queso (dupla que aparece en los libros de George R. R. Martin), así como los dragones Harrenhal y Sunfyre.

La segunda temporada de 'House of Dragon' traerá nuevos personajes (incluyendo dragones). Imagen Home Box Office (HBO)

El elenco de la temporada 2 de ‘House of the Dragon’

La siguiente entrega de la precuela de ‘Game of Thrones’ traerá de vuelta a gran parte del reparto de la primera parte. Tal es el caso de Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett o Bethany Antonia.

Entre los nuevos talentos de la serie se encuentran : Abubakar Salim, Gayle Rankin, Freddie Fox, Simon Russell Beale, Clinton Liberty, Jamie Kenna, Kieran Bew, Tom Bennett, Tom Taylor y Vincent Regan.

¿Dónde ver la temporada 2 de ‘House of the Dragon’?

Al ser una serie original de HBO, este canal es la única vía en la que se puede seguir la historia. Se podrá ver a través del canal de televisión o el servicio de streaming, mediante la app ahora llamada MAX.

'House of Dragon' Imagen Home Box Office (HBO)