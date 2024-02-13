'Aegon’s Conquest', el nuevo spin-off de ‘Game of Thrones' que prepara HBO: mostrará el poder de los Targaryen

Video 'House of the Dragon': secretos y conexiones con 'Game of Thrones' que te harán disfrutar la serie aún más

Tras el final de 'Game of Thrones' en 2019, la empresa encargada de producir la serie, HBO, decidió complacer al público lanzando la precuela 'House of the Dragon' en 2022 donde los miembros de la casa Targaryen se disputan la corona en una sangrienta guerra.

Si bien pronto llegará la segunda temporada, se tienen planeados otros proyectos en torno a los libros de George R.R. Martin para la pantalla chica y el que se anunció en días pasados fue el de 'Aegon’s Conquest'.

¿Cuál será la trama de 'Aegon’s Conquest' el nuevo spin-off confirmado de 'Game of Thrones'?

De acuerdo al portal 'The Hollywood Reporter' esta plasmará la vida de Aegon el Conquistador, el fundador y primer rey de la dinastía Targaryen que conquistó el continente de Westeros y unió el reino junto a sus hermanas Rhaenys y Visenya, además de sus tres dragones, Balerion, Vhagar y Meraxes.

Eso significa que 'Aegon’s Conquest' es una precuela directa de 'House of the Dragon' que se sitúa 100 años atrás, donde se lleva a cabo la conquista sangrienta de los Siete Reinos por parte de Aegon Targaryen, donde solo Dorne se resiste con éxito, volviéndose un lugar independiente.

Escritor se encuentra desarrollando la nueva serie de HBO 'Aegon’s Conquest'

Los más recientes informes mencionan que esta serie ya tiene un escritor designado, quien está trabajando en el guión. Se trata de Mattson Tomlin, quien es conocido por trabajar en la cinta 'The Batman' de 2022 y próximamente también en la secuela de la misma.



Otros logros destacados fue escribir la adaptación del cómic de acción de Keanu Reeves 'BRZRKR' y una serie animada de 'Terminator' que presenta para Netflix.

Una fuente cercana al proyecto externó que 'Aegon’s Conquest' fue una idea que se planteó a principios de 2023 y ahora que será una realidad tendrá un enfoque de "regreso a lo básico", lo cual podría significar que su formato sería muy parecido al de 'Game of Thrones'.

Por ahora se desconoce la fecha de estreno, qué actores participarán en ella y el número de capítulos que tendría su primera temporada, ya que HBO tiene como prioridad trabajar en el spin-off 'A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight', que comienza su producción este año y está basada en las novelas de Martin 'Dunk and Egg'.

¿Crees que 'Aegon’s Conquest' logre encantar a los televidentes? Dinos en los comentarios.

