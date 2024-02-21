¡Todo mal! Revelan problemas de ‘House of the Dragon 2’, precuela de ‘Game of Thrones’

Video 6 diferencias entre la serie de ‘House of the Dragon’ y el libro: no se atrevieron a mostrar el horror

Tras su estreno de la primera temporada en 2022, ‘La Casa del Dragón’ ( o ‘House of the Dragón), fue todo un éxito para HBO Max (que próximamente se llamará Max en Latinoamérica), por lo que los fanáticos están esperando con ansías los nuevos episodios, aunque todo parece indicar que tardarán más tiempo de lo planeado.

La segunda temporada de 'House of the Dragon' se estrenará en algún momento del 2024 Imagen HBO

Elenco de ‘House of the Dragon’ regresa al estudio nuevamente; los reshoot solo debían durar 2 semanas

La huelga de guionistas y actores de Hollywood retrasó el estreno de muchos proyectos. Debido a que el elenco de ‘La Casa del Dragón’ estaba bajo el régimen del sindicado británico, y los libretos ya estaban listos, no interrumpieron sus grabaciones, lo cual entusiasmó a los fanáticos ya que muy pronto tendrían nuevos episodios, pero resultó ser lo contrario.

Los ‘reshoots’ o regrabaciones suelen ser comunes en producciones como estas, ya que en el proceso de post-producción puede haber problemas y es necesario que ciertas secuelas sean filmadas una vez más.

Fue a principios de febrero de este año que comenzaron los ‘reshoots’ de la ficción en los Estudios Leavesden Studios de Reino Unido, pero lo que se supone que únicamente sería una jornada de 2 o 3 semanas llevará más tiempo, incluso se rumora que terminarán a mediados de marzo, según reporta el sitio ‘Redanian Intelligence’.



Por el momento se desconoce el motivo de las regrabaciones, pero se rumora que podría tratarse de algún cambio en los guiones, ya que durante la huelga en Hollywood no se podían modificar.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’?

Por el momento, HBO no ha confirmado la fecha de estreno de la segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’, pero hay esperanza de que sea en algún momento del 2024.

Casey Bloys, el director de contenido de HBO, reveló que en verano de 2024 se estrenaría, aunque aún no hay nada concreto, pero estará compuesta de 8 episodios.

En este nuevo ciclo, la guerra entre los Targaryen comenzará tras la muerte de Lucerys, desatando un nuevo conflicto: ¿quién se quedará con el trono de hierro?

Tomorrow.

The first look at #HOTDS2 is coming with fire and blood. #HOTDnaCCXP pic.twitter.com/Yknlfh5T6Z — House of the Dragon (@HouseofDragon) December 1, 2023



Si la serie sigue fiel al libro ‘Fuego y Sangre’ de George R.R. Martin, este ciclo mostrará la guerra de los Targaryen por el poder teniendo dos bandos: Rhaenyra, como la heredera de los Siete Reinos, y Alicent, con su primogénito Aegon Targaryen.