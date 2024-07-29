House of the Dragon

¿Daemon y Rhaenyra son bisexuales? Los libros explican quiénes son sus parejas

En 'House of the Dragon', hemos visto relaciones entre personas del mismo género, pero seguramente no sabías que, de acuerdo a la historia original, Rhaenyra y Daemon son bisexuales.

Por: Lili Diaz.
Por:
Lili Diaz.
Video El polémico beso de Rhaenyra no estaba en el guión, ¿en los libros sí aparece?

Así como en 'Game of Thrones', 'House of the Dragon' plasma relaciones amorosas y sexuales entre personas del mismo género, como Laenor Velaryon y Joffrey Lonmouth, pero las que quizá no conocías son las de Daemon y Rhaenyra. Te explicamos.

¿Quién fue la amante de Rhaenyra en el libro 'Sangre y Fuego'?

Por mucho tiempo, todos pensaron que Rhaenyra era heterosexual, ya que solo se le vio involucrada con hombres en la serie; no obstante, esta idea se derrumbó cuando en el capítulo 6, titulado 'La Plebe', vimos a la princesa compartir un beso apasionado con Mysaria, quien se ha vuelto su mayor consejera.

Esto impactó a los televidentes, pero a los lectores de 'Fuego y Sangre' no les resultó extraño, pues en el libro se da a conocer que la princesa era bisexual. Si bien en la historia original de George R. R. Martin, Rhaenyra no es pareja de Mysaria, resulta que conoce de manera íntima a su prima Laena Velaryon.

De acuerdo a las narraciones, ambas pasaron una enorme cantidad de tiempo juntas a pesar de vivir en islas diferentes y estar respectivamente casadas con Laenor y Daemon. Sus dragones pusieron nidos de huevos juntos, reflejando su propia relación. Otro dato que lo confirma de manera sutil es que Rhaenyra se quedó junto a la cama de Laena durante tres días después de que ella muriera, demostrando así que no solo eran buenas amigas.

'House of the Dragon' dejó fuera este enfoque en la pareja debido a que no había tiempo para retratarla y prefirieron omitirla, haciendo así otro cambio del libro al show televisivo. Muchos fans señalaron que la serie quiso reemplazar dicha relación homosexual con su amiga de la infancia Alicent Hightower, pero al estar en lados opuestos de la guerra civil Targaryen, el romance estaba destinado a fracasar.

Imagen HBO


Este rumor llamó la atención porque la actriz que interpretó a la joven Alicent, Emily Carey, explicó en una entrevista para el portal 'Business Insider' que al leer el guion le dio la impresión de que su personaje estaba enamorada de Rhaenyra.

"Creo que cualquier mujer podría recordar a la mejor amiga que tenía a los 14 años, y es una relación y una cercanía como ninguna otra, Estás en la línea entre lo platónico y lo romántico. Fue algo de lo que fui consciente inmediatamente cuando leí el guion como mujer queer... Es algo de lo que éramos 100% conscientes. Y si se lee en la pantalla, fue intencional", fue su declaración.

Daemon iba a ser bisexual en la serie 'House of the Dragon'

Por otro lado, en el libro no se menciona que Daemon sea bisexual, pero es un hecho que la serie intentó plantear, aunque al final no quedó plasmado en los capítulos. Resulta que para la primera temporada se grabó una escena donde se dejaría en claro la sexualidad de Daemon, pero jamás fue integrada en la edición final.

Se trata del momento cuando Daemon y Laena tienen una lujosa cena en Pentos. Al acercarse un sirviente, Daemon lo ve fijamente con deseo y aparentemente sostiene su mano mientras le susurra al oído, lo cual confirmaría su gusto por los hombres.

La razón detrás de por qué no mostraron a Daemon como una persona de la comunidad LGBTQ sigue siendo desconocida, pero seguramente los fans hubieran aceptado este cambio debido al cariño que le tienen al personaje.

Imagen HBO


¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

