¿Por qué en 'House of the Dragon' y 'Game of Thrones' se muestran relaciones incestuosas?

Video ¿Por qué Daemon tuvo esa polémica visión con su mamá? El impactante significado

'House of the Dragon' es una de las series más populares en la actualidad, pues cada domingo hace que los televidentes griten de emoción por sus peleas entre la realeza y sus dragones; no obstante, su antecesora, 'Game of Thrones', creó un fenómeno muy parecido.

Ambas tienen diversas similitudes y quizá la más notoria es la presencia de personas que pratican el incesto, es decir que mantienen una relación carnal entre parientes. Conoce cuáles son las más famosas de los shows y por qué existen dentro de los mismos.

PUBLICIDAD

¿Por qué los Targaryen practicaban el incesto?

Mantener la pureza de la sangre valyria

La Casa Targaryen era la que se caracterizaba en Westeros por realizar esta práctica y existen diversas razones.

Los Targaryen creían que casándose entre hermanos o primos mantendrían intacta su ascendencia y sangre valyria, lo cual les permitía seguir montando y controlando dragones, ya que sin ella es imposible.

Tradición

En la antigua Valyria, de donde provenían los Targaryen, el incesto entre familiares cercanos era una práctica común y aceptada, pero al migrar a Westeros fueron vistos al inicio como personas "extrañas", después todos normalizaron el comportamiento de la Casa.

Conexión con los dragones

Se creía que la sangre pura valyria otorgaba una conexión especial con los dragones. Por eso, los Targaryen se casaban entre sí para preservar esta habilidad.

El incesto formó parte de diversas culturas y familias monarcas

Aunque en la vida real las personas condenan las relaciones de incesto, resulta que en el pasado existieron algunas muy famosas de monarcas europeos, por lo cual, 'House of the Dragon' y 'Game of Thrones' no está tan lejos de la realildad.

Algunos que lo praticaron fueron la cultura egipcia, la reina Victoria y La dinastía de los Habsburgo, la cual sufrió de hijos con deformidades faciles extremas. De hecho, todos ellos lo hicieron para mantener el poder entre unos pocos familiares, tal como los Targaryen y por supuesto, con la idea de mantener una "sangre pura y real".

PUBLICIDAD

Parejas incestuosas de 'House of the Dragon'

Daemon y Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra es la sobrina de Daemon y desde su adolescencia parecía mantener una cierta atracción hacía él, la cual sorpresivamente fue mutua. Hasta que ella llegó a la edad adulta fue cuando por sin se casaron y los hijos de ambos se volvieron sobrinos segundos y hermanos.

‘House of the Dragon’: el plan explicado de Daemon y Rhaenyra ¿por qué fingieron una muerte? Imagen HBO

Daemon y Laena Valeryon

Daemon puso sus ojos en Laena después de que muriera su segunda esposa y poco después se casaron sin importar que fueran familia directa, ya que la madre de la joven era Rhaenys, prima de Viserys I Targaryen. Las gemelas Baela y Rhaena, fueron producto de su matrimonio.

Imagen Home Box Office

Laenor Velaryon y Rhaenyra

Rhaenyra se mostraba en contra del matrimonio, debido a que estaba enamorada de Daemon, pero cede ante la presión de su padre que deseaba verla casada. Así se arregla que Laenor Velaryon, el hijo de la 'serpiente marina' sea su prometido.

La princesa nunca pudo procear hijos con Laenor, ya que era homosexual y esto la orilló a tenerlos con el caballero Harwin Strong, lo cual no fue del agrado de Alicent Hightower, ya que sabía que eran niños bastardos.

Rhaenyra Targaryen y su primo Laenor Velaryon en 'House of the Dragon' Imagen HBO MAX

Viserys I Targaryen y Aemma Arryn

Quizá no lo sabías, pero esta pareja también fue incesto, ya que los antiguos reyes de los Siete Reinos, eran primos. Si bien esto no se comenta de manera abierta en 'House of the Dragon', en los libros sí.

Viserys en 'House of the Dragon' no mató a su esposa, fans entendieron mal (según el actor). Imagen HBO

Las hijas de Daemon y los hijos de Rhaenyra fueron comprometidos

Es importante recordar que en la primera temporada de 'House of the Dragon', se hace oficial el compromiso de Jacaerys Velaryon con Baela Targaryen y el de Lucerys Velaryon con Rhaena Targaryen, quienes curiosamente son primos.

PUBLICIDAD

Por el momento una de estas futuras uniones se rompió, debido a que Lucerys fue asesinado por Vhagar, el dragón de su tío Aemond Targaryen.

Imagen Home Box Office

Parejas incestuosas de 'Game of Thrones'

Daenerys Targaryen y Jon Snow

Uno de los giros más inesperados en 'Game of Thrones' fue saber que Jon no era un bastardo como se le hizo creer a todo el mundo, pues Bran descubre que él es realmente hijo Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen. Para agregarle más drama al asunto, el guardián de Winterfell se enamora de Daenerys, quien realmente es su tía aunque no lo sabe hasta después.

Imagen Home Box Office

Jaime Lannister y Cersei

Desde el primer capítulo de 'Game of Thrones' se descubre que los gemelos Lannister mantienen una relación carnal desde hace años y de la cual procearon 3 hijos juntos. A pesar de que se descubre su secreto hacen todo lo posible para negarlo y su lazo es tan intenso que hasta mueren abrazados.

Imagen Home Box Office

Lancel Lannister y Cersei

¿Te acuerdas que en un punto de la serie Jaime es secuestrado por los Stark y se mantiene lejos de King's Landing? pues a pesar de que su hermana lo extrañaba decidió reemplazarlo un tiempo por Lancel, quien es realmente el primo de Cersei.

Imagen Home Box Office

Craster y sus hijas

Más allá de la muralla vive un hombre llamado Craster que le da asilo a los hombres de la Guardia de la Noche y un dato perturbador es que él tenía relaciones sexuales con sus hijas, una de ellas resulta ser Gilly, quien después escapa junto con Sam.

Imagen Home Box Office