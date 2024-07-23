¿Rhaenyra y Mysaria se vuelven amantes en los libros de 'HOTD'? Así es su historia

Video El polémico beso de Rhaenyra no estaba en el guión, ¿en los libros sí aparece?

El capítulo seis de la segunda temporada de 'House of the Dragon' estuvo lleno de momentos inesperados, como ver al dragón Seasmoke elegir a su jinete, Addam the Hull. Este evento es de gran interés, posiblemente porque Addam es medio hermano de Laenor Velaryon. Sin embargo, otro momento que dejó al público con la boca abierta fue cuando Rhaenyra y Mysaria compartieron un momento íntimo.

Rhaenyra y Mysaria se relacionan sentimentalmente 'House of the Dragon'

PUBLICIDAD

Todo comienza cuando Rhaenyra, quien busca reclamar el Trono de Hierro, empieza a dudar sobre su capacidad para ganar la guerra y gobernar Westeros. Confiesa sus miedos a Mysaria, quien la ha estado ayudando desde que Daemon se fue a Harrenhal.

Ante la sinceridad la mujer apodada el 'gusano blanco' le revela a Rhaenyra lo mucho que sufrió cuando era adolescente, pues su padre abusó física y mentalmente de ella dejándola sin posibilidad de tener hijos. Conmovida, Rhaenyra se acerca a abrazarla, después ambas se acercan lentamente hasta besarse de manera apasionada.

Si bien al inicio del capítulo parecía que Mysaria tenía un interés por Rhaenyra, nadie pensó que sería mutuo. Una de las preguntas que surgió en Internet al respecto es si la protagonista de la serie tiene una relación bisexual en los libros.

Rhaenyra y Mysaria Imagen Home Box Office

¿La relación entre Rhaenyra y Mysaria en 'House of the Dragon' se encuentra en los libros?

Dentro del material 'Fuego y Sangre', se da a entender claramente que Rhaenyra es bisexual y hasta mantiene una relación con Laena Velaryon, la hermana de su esposo Laenor, cuando eran jóvenes. Sin embargo, jamás se menciona que la princesa se involucrara sentimentalmente con Mysaria en ningún momento, lo cual significa que esto fue un planteamiento exclusivo de la serie de HBO.

El beso de Rhaenyra y Mysaria no estaba escrito en el guión

Algo curioso es que el beso en sí no estuvo en el guión, lo cual afirmó Sonoya Mizuno, la actriz que interpreta a Mysaria en 'House of the Dragon'. Ella aseguró que la interacción fue orgánica, ya que Rhaenyra buscaba consuelo en ella tras confesarle sus inseguridades.

"Es un beso realmente hermoso y tierno, y sería imposible no sentir algo como Mysaria en ese momento. No creo que haya tenido ese tipo de beso, tal vez nunca. Y creo que el sexo y la sexualidad son muy complicados para ella, dada su historia como mujer joven con su padre, y luego su vida laboral profesional. Entonces, tener ese momento tan tierno, amoroso y apasionado habría despertado algo", fueron sus palabras al respecto en una entrevista para 'Variety'.



Además, la escena romántica se hizo realidad gracias a Emma D'Arcy, quien interpreta a Rhaenyra, y Ryan Condal, showrunner de 'House of the Dragon'. La actriz británica explicó por qué este beso tiene sentido en la trama.

"Sinceramente, creo que inicialmente había un deseo de conectar. Creo que lo que se ve inicialmente es intimidad, y una intimidad que Rhaenyra comparte tan raramente. Con Mysaria, en esta relación que va creciendo, es notablemente honesta. Al principio, hay sentimientos de empatía y gratitud hacia esta persona. Rhaenyra se ve enormemente afectada por la vida que Mysaria ha vivido con tanta valentía. Luego, son dos cuerpos completamente invadidos por el tacto. Tan pronto como se abrazan y sus cuerpos se tocan, creo que es puro deseo corporal".

Imagen Home Box Office