'House of the Dragon': ¿Quién es y por qué es tan importante Lady Mysaria 'El Gusano Blanco'?

'House of the Dragon 2' mostrará la guerra conocida como la Danza de los Dragones, donde Rhaenyra y su medio hermano Aegon II pelearán por el Trono de Hierro. Hubo algunos personajes que, a pesar de no ser primarios, aportaron al enfrentamiento, como por ejemplo Lady Mysaria.

¿Quién es Lady Mysaria y por qué es relevante en 'House of the Dragon'?

PUBLICIDAD

Esta mujer fue introducida en la primera temporada de la adapatación televisiva como la amante de Daemon Targaryen, quien la visita con frecuencia en el burdel donde trabaja. Ambos mantienen una gran conexión, al punto que Daemon la lleva con él a Dragonstone una vez que es exiliado por Viserys I. Juntos forman una alianza criminal, utilizando los contactos y la inteligencia de Mysaria para llevar a cabo diversos planes y esquemas.

De hecho, una de las escenas más memorables de este personaje en la primera temporada ocurre cuando Daemon discute con Otto Hightower después de haber robado un huevo de dragón del Pozo Dragón e insulta a su pareja, lo cual enfurece a Mysaria, ya que no la defendió como debía hacerlo.

Después, Mysaria ayuda a Otto Hightower a localizar a Aegon II, quien se negaba a convertirse en rey. Ella negocia con la Mano del Rey y le pide que prohíba las peleas clandestinas de niños, demostrando su poder para obtener información relevante para la corona.

En esta segunda temporada, Daemon mantiene a la mujer, que también es conocida como el Gusano Blanco, como su prisionera al enterarse que era la espía del Consejo Verde a cambio de dinero y la obliga a que lo ayude a infiltrarse en King's Landing para asesinar a Aemond Targaryen.

Poco después de eso, se la ve siendo liberada por Rhaenyra, y antes de partir de la isla, se da cuenta de que arriba Arryk, el hermano gemelo del soldado Erryk, y advierte a todos en la fortaleza.

'House of the Dragon' Imagen Hoem Box Office

¿Cómo es Lady Mysaria en el libro 'Sangre y Fuego'?

Por el momento, en la serie se desconoce si apoyará a Daemon y Rhaenyra en adelante en la guerra que se aproxima, pero en el libro 'Fuego y Sangre' se afirma que su lealtad hacia ambos está presente, pues los ayuda en la disputa.

PUBLICIDAD

Aunque en la serie la vemos como una mujer con tez un poco morena y rasgos orientales, resulta que George R.R. Martin la describe como una mujer que, además de ser muy hermosa, tiene una tez sumamente blanca, de ahí que se le conozca como el Gusano Blanco.

A diferencia de la serie, en el libro Mysaria ayuda con gusto a Daemon para que Blood y Cheese asesinen a uno de los hijos de Aegon II. También, con el aparente triunfo de Rhaenyra en la guerra, se da a entender que traiciona a Daemon al informar a la reina que su marido se ha estado acostando con su compañero jinete de dragones, Nettles, en Maidenpool.

Su muerte es algo trágica y ocurre después de que Mysaria le advierte a Rhaenyra sobre los disturbios en Desembarco del Rey, lo que la hace huir de la ciudad. Ella, por su parte, permanece en la Fortaleza Roja junto con otros miembros de la corte y finalmente, es capturada por Perkin la Pulga, un simpatizante del Consejo Verde, quien le dice que se le permitirá vivir si logra caminar desnuda hasta la Puerta de los Dioses mientras es azotada. Desafortunadamente, solo llega a la mitad del camino antes de morir.

'House of the Dragon' Imagen Hoem Box Office