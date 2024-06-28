¿Daemon realmente ama a Rhaenyra o solo busca el trono? Los libros y la serie responden

Video '¿House of the Dragon' está inspirada en una historia real? Una emperatriz de la Edad Media es la respuesta

La relación entre Daemon Targaryen y Rhaenyra Targaryen ha sido uno de los temas más debatidos de "House of the Dragon". Como tío y sobrina, su vínculo ha evolucionado a lo largo de la serie, dejando a los fanáticos preguntándose si su unión se basa en el amor genuino o en la ambición por el trono.

¿Amor o ambición? La compleja relación entre Daemon y Rhaenyra Targaryen en 'House of the Dragon'

Desde la primera temporada, ambos comparten una conexión innegable. Daemon, el rebelde y volátil hermano del rey Viserys, ve en Rhaenyra una igual, alguien que desafía las expectativas y se atreve a vivir según sus propios términos. Por su parte, Rhaenyra admira la fuerza y la pasión de Daemon, encontrando en él un compañero de aventuras y un confidente.

Sin embargo, a medida que la serie avanza, surgen dudas sobre las verdaderas intenciones de Daemon. Algunos argumentan que el hermano del rey Viserys I, conocido por su ambición y su falta de escrúpulos, podría estar manipulando a Rhaenyra para asegurar su lugar en la línea de sucesión.

Esta idea surge principalmente del segundo capítulo de "House of the Dragon" cuando Rhaenyra mantiene una discusión con Daemon acerca del asesinato accidental del príncipe Jaehaerys, ya que ella no quería que eso ocurriera y expresa que no confía más en él.

Es entonces cuando, en su furia, Daemon expone que Viserys I la nombró como su heredera al trono debido a que él era un cobarde y tenía miedo de verlo como el gobernante de Westeros. Pero Rhaenyra refuta su argumento mencionando que no podía ser el próximo rey porque no era una persona de fiar.

Daemon ha demostrado su amor a Rhaenyra a su manera

A pesar de las dudas que se han plantado en público sobre el amor de Daemon a lo largo de la serie y del libro 'Sangre y Fuego', se ha demostrado que él realmente siente un cariño genuino y sus diferentes acciones lo respaldan.

En varios ocasiones vimos a Daemon defender a Rhaenyra en su etapa adolescente y adulta. Por ejemplo, cuando se puso en cuestión la paternidad de los hijos de ella y Laenor Velaryon literalmente cortó la cabeza de un hombre que los llamo bastardos.

Una vez que fueron marido y mujer, esta defensa de su parte siempre se mantuvo activa, pues la protegió de los posibles ataques que pudo recibir de la casa Hightower sin dudarlo. Daemon también muestra un lado más vulnerable y protector cuando está con ella, una faceta que rara vez se ve en su interacción con otros personajes.

Por otro lado, desde que Aegon II fue impuesto como rey a pesar de que ella era la heredera, Daemon le ha mostrado una lealtad fiel siendo su guía para preparar los planes de ataque contra el Consejo Verde y obedecer sus mandatos como eliminar a Aemond Targaryen, lo cual salió mal.

En conclusión, las actitudes y Daemon hacen dudar al espectador sobre sus verdaderas intenciones, pero es claro que hay sentimientos genuinos, pero también una búsqueda de poder individual y dejar marca en la Danza de Dragones.

Daemon y Rhaenyra en ‘House of the Dragon’. Imagen HBO