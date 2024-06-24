El duelo de Arryk y Erryk es diferente en los libros: Así lo cambió 'House of the Dragon 2'

Video 'House of the Dragon 2': Los mensajes ocultos en el nuevo intro de la serie

Como cada domingo, HBO Max estrenó un nuevo capítulo de 'House of the Dragon'. En el segundo, se mostró las consecuencias del asesinato del príncipe Jaehaerys para el Consejo Verde y el Consejo Negro, además del conflicto entre dos familiares que terminó en tragedia, aunque un poco diferente al libro. Aquí te lo explicamos.

'House of the Dragon': Duelo de los gemelos Arryk y Erryk en la serie

En un punto del episodio, se observa a Criston Cole elaborar un plan para vengar la muerte del príncipe Jaehaerys. Ordena a Ser Arryk, un miembro de la guardia real, ir a Dragonstone y asesinar a la princesa Rhaenyra haciéndose pasar por su hermano gemelo Erryk, quien en la primera temporada decidió apoyar a la joven y reconocerla como la legítima reina de Westeros.

Arryk emprende su viaje y engaña fácilmente a los soldados de la fortaleza, logrando una entrada sin problemas. Después de merodear por la fortaleza y entrar a la habitación de Rhaenyra, su gemelo Erryk hace acto de presencia y comienzan una intensa batalla con espadas.

Los movimientos son tan rápidos que resulta imposible distinguir quién es Arryk y quién es Erryk, pero ambos sufren heridas graves. Al final de la batalla, todo apunta a que el soldado que juró lealtad a Rhaenyra mata a su hermano Arryk atravesándolo con una espada. Esto le causa a Erryk un dolor tan fuerte que decide suicidarse al caer sobre su propia espada, no sin antes decir: "Majestad, perdóneme".

Una de las teorías más populares sobre por qué se quitó la vida es que Ser Erryk, siendo un caballero de honor, sabía que asesinar a un pariente es uno de los actos más terribles en Westeros y que su alma quedaría maldita según las creencias de los dioses. Además, no podría vivir sabiendo el crimen que había cometido.

¿Cómo fue la pelea de los gemelos Arryk y Erryk en el libro 'Fuego y Sangre'?

Aunque esta escena fue una de las más comentadas y tensas, en el libro ambos caballeros también pierden la vida, pero su pelea no es idéntica a la planteada en la serie. De acuerdo al libro 'Sangre y Fuego', Rhaenyra jamás presencia el duelo, ya que este se lleva a cabo en otra habitación de Dragonstone, y el choque de sus espadas despierta a casi todos los que vivían en el recinto.

"Los gemelos lucharon durante casi una hora, dice el Gran Maestre Munkun ; el choque de acero contra acero despertó a la mitad de la corte de la reina, pero los espectadores sólo podían quedarse quietos y observar, impotentes, porque ningún hombre podía decir quién era el hermano. Al final, Ser Arryk y Ser Erryk se infligieron heridas mortales y murieron uno en brazos del otro con lágrimas en las mejillas".



Otro cambio significativo es que Erryk fue el último caballero en caer y no terminó junto al cuerpo de su hermano. Sin embargo, antes de su muerte y en plena batalla, las lágrimas de ambos están presentes, ya que en el pasado eran muy unidos, pero sus diferentes lealtades los convirtieron en enemigos.