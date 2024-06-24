House of the Dragon

El duelo de Arryk y Erryk es diferente en los libros: Así lo cambió 'House of the Dragon 2'

Una de las escenas más impactantes del nuevo capítulo de 'House of Dragon' fue la batalla entre los gemelos Arryk y Erryk, pero en el libro esta ocurre de manera diferente.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video 'House of the Dragon 2': Los mensajes ocultos en el nuevo intro de la serie

Como cada domingo, HBO Max estrenó un nuevo capítulo de 'House of the Dragon'. En el segundo, se mostró las consecuencias del asesinato del príncipe Jaehaerys para el Consejo Verde y el Consejo Negro, además del conflicto entre dos familiares que terminó en tragedia, aunque un poco diferente al libro. Aquí te lo explicamos.

'House of the Dragon': Duelo de los gemelos Arryk y Erryk en la serie

PUBLICIDAD

En un punto del episodio, se observa a Criston Cole elaborar un plan para vengar la muerte del príncipe Jaehaerys. Ordena a Ser Arryk, un miembro de la guardia real, ir a Dragonstone y asesinar a la princesa Rhaenyra haciéndose pasar por su hermano gemelo Erryk, quien en la primera temporada decidió apoyar a la joven y reconocerla como la legítima reina de Westeros.

Arryk emprende su viaje y engaña fácilmente a los soldados de la fortaleza, logrando una entrada sin problemas. Después de merodear por la fortaleza y entrar a la habitación de Rhaenyra, su gemelo Erryk hace acto de presencia y comienzan una intensa batalla con espadas.

Más sobre House of the Dragon

George R.R. Martín confesó por qué no ha acabado el último libro del universo 'GOT', ¿le crees?
2 mins

George R.R. Martín confesó por qué no ha acabado el último libro del universo 'GOT', ¿le crees?

Cine y Series
¿Quiénes son los guardianes de dragones que sirven a los Targaryen? Su importancia en la serie
3 mins

¿Quiénes son los guardianes de dragones que sirven a los Targaryen? Su importancia en la serie

Cine y Series
'Ulf' revela cuántos "pajaritos" se comió en la cena con Rhaenyra: "Voy a comerlos hasta enfermar"
0:59

'Ulf' revela cuántos "pajaritos" se comió en la cena con Rhaenyra: "Voy a comerlos hasta enfermar"

Cine y Series
Todos los spin-offs de ‘Game of Thrones’ que saldrán (para que no extrañes ‘House of the Dragon’)
0:58

Todos los spin-offs de ‘Game of Thrones’ que saldrán (para que no extrañes ‘House of the Dragon’)

Cine y Series
¿Por qué Emilia Clarke no apareció en ‘HOTD’? Otra actriz posó como Daenerys
0:56

¿Por qué Emilia Clarke no apareció en ‘HOTD’? Otra actriz posó como Daenerys

Cine y Series
¿Quién es la almirante Sharako Lohar y por qué será un personaje importante en el futuro de 'HOTD'?
2 mins

¿Quién es la almirante Sharako Lohar y por qué será un personaje importante en el futuro de 'HOTD'?

Cine y Series
'Addam' mostró el detrás de cámaras de 'HOTD' y es increíble: ¿Tenían comida de verdad?
0:53

'Addam' mostró el detrás de cámaras de 'HOTD' y es increíble: ¿Tenían comida de verdad?

Cine y Series
'House of the Dragon' y otras series que nos dieron finales decepcionantes
4 mins

'House of the Dragon' y otras series que nos dieron finales decepcionantes

Cine y Series
¿Rhaenyra recuperará el trono en ‘HOTD’? El último capítulo tiene una pista oculta
0:58

¿Rhaenyra recuperará el trono en ‘HOTD’? El último capítulo tiene una pista oculta

Cine y Series
¿Alicent es la verdadera villana de ‘House of the Dragon’? Sus actos de traición fueron los peores
0:58

¿Alicent es la verdadera villana de ‘House of the Dragon’? Sus actos de traición fueron los peores

Cine y Series

Los movimientos son tan rápidos que resulta imposible distinguir quién es Arryk y quién es Erryk, pero ambos sufren heridas graves. Al final de la batalla, todo apunta a que el soldado que juró lealtad a Rhaenyra mata a su hermano Arryk atravesándolo con una espada. Esto le causa a Erryk un dolor tan fuerte que decide suicidarse al caer sobre su propia espada, no sin antes decir: "Majestad, perdóneme".

Imagen Home Box Office


Una de las teorías más populares sobre por qué se quitó la vida es que Ser Erryk, siendo un caballero de honor, sabía que asesinar a un pariente es uno de los actos más terribles en Westeros y que su alma quedaría maldita según las creencias de los dioses. Además, no podría vivir sabiendo el crimen que había cometido.

¿Cómo fue la pelea de los gemelos Arryk y Erryk en el libro 'Fuego y Sangre'?

Aunque esta escena fue una de las más comentadas y tensas, en el libro ambos caballeros también pierden la vida, pero su pelea no es idéntica a la planteada en la serie. De acuerdo al libro 'Sangre y Fuego', Rhaenyra jamás presencia el duelo, ya que este se lleva a cabo en otra habitación de Dragonstone, y el choque de sus espadas despierta a casi todos los que vivían en el recinto.

"Los gemelos lucharon durante casi una hora, dice el Gran Maestre Munkun ; el choque de acero contra acero despertó a la mitad de la corte de la reina, pero los espectadores sólo podían quedarse quietos y observar, impotentes, porque ningún hombre podía decir quién era el hermano. Al final, Ser Arryk y Ser Erryk se infligieron heridas mortales y murieron uno en brazos del otro con lágrimas en las mejillas".


Otro cambio significativo es que Erryk fue el último caballero en caer y no terminó junto al cuerpo de su hermano. Sin embargo, antes de su muerte y en plena batalla, las lágrimas de ambos están presentes, ya que en el pasado eran muy unidos, pero sus diferentes lealtades los convirtieron en enemigos.


¿Con cuál versión de la pelea te quedas? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
House of the DragonSeries basadas en librosHBO MAXLibros (Editoriales)Televisión

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD