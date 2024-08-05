‘House of the Dragon 2’, dudas resueltas del final de temporada: ¿por qué Aemond ataca Sharp Point?

Video El significado de la visión de Daemon: ¿Daenerys siempre fue "el príncipe prometido"?

A pesar de que se filtró el capítulo 8 de ‘House of the Dragon 2’ , los fans de la serie de HBO se sorprendieron con el rumbo que tomó la Guerra Civil Targaryen al final de la temporada 2.

Sin embargo, 'House of the Dragon' dejó varias preguntas sin respuestas que seguramente se abordarán con mayor detenimiento en la temporada 3. En lo que se estrena (en algún punto de 2026), aquí las resolvemos.

¿Por qué Aemond ataca Sharp Point en 'House of the Dragon'?



Aemond no quemó Sharp Point al azar, pues él que motivos específicos para ir tras esta ciudad. De acuerdo con Ryan Condal, este fue un movimiento planeado:

“Es un acto estratégico porque Sharp Point es la sede de la Casa Massey, que forma parte del consejo de Rhaenyra. Es un castigo para ellos por ponerse del lado del impostor”



Él habla específicamente de Gormon Massey, interpretado por James Dreyfus. Aunque en la serie no destacó de manera especial, forma parte del consejo de Rhaenyra.

Ahora, gracias a Aemond y Vhagar, Sharp Point ya no existe. Es probable que en la temporada 3 de ‘House of the Dragon’ veamos a lo que resta de la Casa Massey en busca de venganza.

'House of the Dragon' Imagen HBO

'House of the Dragon': ¿quién es el almirante Sharako Lohar?



En ‘Fire and Blood’, el libro de George R.R. Martin en el que se basa ‘House of the Dragon’, el almirante Sharako Lohar es el comandante de la armada de la Triarquía, la cual se une a los Verdes en la Guerra Civil Targaryen.

Sin embargo, en la serie de HBO Sharako Lohar es presentada como una mujer que usa pronombres masculinos y aparentemente tiene varias esposas. El personaje es interpretado por Abigail Thorn, actriz británica de 31 años conocida por su canal de YouTube ‘Philoshophy Tube’.

En la Danza de Dragones, Lohar tiene un lugar relevante en la Batalla de la Garganta, en la que sus tropas pelean contra los hombres de Rhaenyra Targaryen.

Sharako Lohar Imagen HBO

¿Aemond morirá en 'House of the Dragon' como lo predice Helaena en su profecía?

En el capítulo final de la temporada 2 de ‘House of the Dragon’ Helaena Targaryen es muy clara con la profecía que le dice a su hermano Aemond: Aegon II volverá a tomar el Trono de Hierro y Aemond no estará vivo para impedirlo.

De acuerdo con ‘Fire and Blood’, Helaena está en todo lo correcto. En el libro Aemond muere en la Batalla sobre el Ojo de Dios , en un enfrentamiento con su dragona Vhagar frente a su tío Daemon y Caraxes.

Tras su muerte, Aegon II vuelve a sentarse en el Trono de Hierro, tal y como Helaena lo predice en la serie.

Helaena Targaryen en ‘House of the Dragon’. Imagen HBO

¿A dónde se dirigen Aegon II Y Larys Strong en 'House of the Dragon'?



Al final de la temporada 2 de ‘House of the Dragon’ Aegon y Larys huyen de Desembarco del Rey y se ve que están escondidos junto a diversos animales en un carruaje.

Muchos se quedaron con la duda de hacia dónde se dirigen, pero el propio Larys Strong lo mencionó en el episodio 8. Lo más seguro es que van hacia Braavos, donde Strong tiene dinero en el Banco de Hierro.

Es probable que esta solo sea una parada de paso, pues en ‘Fire and Blood’ Aegon II se esconde en Rocadragón durante esta etapa de la Danza de Dragones.

Aegon II y Larys Strong Imagen HBO

'House of the Dragon': ¿por qué Daemon se arrodilla ante Rhaenyra?

Después de pasar toda la temporada 2 poniendo en duda la legitimidad de Rhaenyra como sucesora al Trono de Hierro, Daemon finalmente se arrodilla ante ella.

Su última visión (en la que ve a la mismísima Daenerys Targaryen y a los Caminantes Blancos) lo orillan a tomar esta decisión, pues se da cuenta de que solo con el linaje de su esposa será posible enfrentar los desafíos futuros de Poniente.