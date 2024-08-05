Los mejores memes del final de 'House of the Dragon': Daemon nos hizo reír y llorar al mismo tiempo
La segunda temporada de 'House of the Dragon' llegó a su final y dejó a los seguidores ansiosos por más, pero también con emociones encontradas por todo lo que se desarrolló en pantalla. Aunque HBO Max confirmó que la temporada 3 ya está en producción, los fans tendrán que esperar hasta 2026 para verla. Mientras eso pasa, aquí te dejamos los mejore memes del último capítulo.
El final de la segunda temporada de 'House of the Dragon' dejó a los fanáticos de la serie con una mezcla de emociones agridulces, preguntas y un deseo insaciable de más.
Muchos quedaron decepcionados, pues a su consideración este capítulo no llenó sus expectativas y dejó mucho que desear. Algunos concluyeron que en este final de temporada no pasó nada épico.
Es claro que los escritores sabían que este capitulo de #HouseOfTheDragon era una cochinada e intentaron salvarlo metiendo referencias a #GameOfThrones#HOTD #LaCasaDelDragón pic.twitter.com/rDyUYnLaiy— Franco (@Franco_128) August 5, 2024
Así quedé con el final de temporada de House of the Dragon pic.twitter.com/WaC0kjyPEB— Tute 🦖 (@tuteare87) August 5, 2024
Así, después de ver el capítulo final de temporada de house Of the dragón pic.twitter.com/vBYreql5ON— Pablo Strasser (@PabloStrasser) August 5, 2024
Para aliviar la espera hasta la tercera temporada, que ya está confirmada (aunque todavía no tiene fecha exacta), te dejamos una recapitulación de los mejores memes del último capítulo de la segunda temporada de HotD.
La aparición de Sharako Lohar
La sorpresa de la noche fue la introducción de Sharako Lohar, la Almirante de la Triarquía, interpretada por la actriz trans Abigail Thorn.
En su primera aparición la vemos luchando en el lodo cuerpo a cuerpo con Tyland Lannister, tras una intensa pelea Sharakao le propone darle a sus esposas para tener un hijo con él.
Aunque su participación en este episodio fue pequeña, su papel se perfila para ser muy importante para la siguente temporada, pues será clave para romper el bloqueo del Gaznate.
Yo: Seguro el final de temporada de #HouseOfTheDragon va a ser impresionante.— Franco (@Franco_128) August 5, 2024
Lord Tyland en el final de temporada por alguna razón:#HOTD #LaCasaDelDragón pic.twitter.com/GLDiIas1bx
Aegon se autonombra 'deleite del reino'
En este episodio, Larys Strong intenta convencerlo de abandonar King's Landing temporalmente, y le advierte que su hermano Aemond podría atentar cotra su vida.
Aunque se muestra reacio, Aegon es persuadido con la idea de regresar como conquistador mientras su hermano y Rhaenyra se destruyen mutuamente,por lo que se autoproclama "el deleite del reino", una afirmación perfecta para muchos memes.
"Aegon: el deleite del reino"— Myrna Cantú (@myrna_18) August 5, 2024
A ver, supongo que a todos se les antoja un chicharrón si se tiene hambre#LaCasaDelDragón #HouseoftheDragon #HOTD pic.twitter.com/girH5BTxjD
Ulf, ¿le quitará su lugar a Criston Cloe? Oficialmente es el nuevo personaje más odiado
El fandom, apesar de estar dividido entre el team Negro y el Verde, siempre se ha mantenido unido en su repudio hacia Sir Criston Cole.
Pero en estos últimos momentos, nació un nuevo contendiente para ese puesto: Ulf, quien desde que se convirtió en jinete de dragón, ha demostrado una actitud arrogante, irrespetuosa y bastante antipática.
El hater número 1 de Ulf es Jace y despues sigo yo— 🖤 (@adrianaatapia) August 5, 2024
House of the dragon#LaCasaDelDragón #HOTDS2 pic.twitter.com/Vr3CxOmGGS
Rhaenyra you need to kill this man Ulf… this man is too nonchalant and untrustworthy to be having a dragon. #HouseOfThedragon #HOTD pic.twitter.com/P2h00xjgXa— Sancheezzzy (@Scoby20) August 5, 2024
Accurate…#HOTD #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/hn46G6KQMc— Krown City King (@KrownCityKing) August 5, 2024
La cena de Rhaenyra con todos sus jinetes de dragón #HouseOfTheDragon #HOTD #LaCasaDelDragón pic.twitter.com/rU9UmIm5tC— Franco (@Franco_128) August 5, 2024
Helaena, el personaje favorito de HotD
Helaena demostró una vez más por qué es uno de los personajes favoritos de la serie. En el final de temporada, su hermano Aemond intenta obligarla / persuadirla de unirse a la lucha y montar a Dreamfire, pero ella se niega y le reafirma que no le interesa en ser guerrera.
Aemond le suplica y exige su apoyo, pero Helaena se mantiene firme, incluso le dice que él quemó a Aemond y lo tiró, su muerte y los eventos futuros, lo que ha dado lugar a especulaciones y teorías entre los fans.
helaena spoileandole a todos como muere aemond#HouseOfThedragon pic.twitter.com/6buPqO9MkQ— pilar (@fallforleigh) August 5, 2024
Realmente aplicaron el "Ojo de loca, no se equivoca"— Myrna Cantú (@myrna_18) August 5, 2024
#LaCasaDelDragón #HouseoftheDragon #HOTD pic.twitter.com/0rBlDRXvNl
Wait so is Haelena the 3 eyed Raven? She sees everything even when she’s not there (told Aempnd she saw him burining Aegon) and she sees the future#HouseOfThedragon #Hotd pic.twitter.com/3iK3xatvA3— l&r (@lupoinborghese) August 5, 2024
Las visiones de Daemon
Daemon tiene una serie de visiones impactantes en las que aparece el Rey de la Noche y los Caminantes Blancos, así como a Daenerys Targaryen y sus dragones. Estas visiones emocionaron a los fans y sugirieron una conexión más profunda con los eventos que se vieron en 'Game of Thrones'.
When you get to see Daenerys again but then remember how Game of Thrones ends... pic.twitter.com/IoDIYZqwKX— Jon Snow (@LordSnow) August 5, 2024
Daemon ya se vió todo Game of Thrones#HouseoftheDragon #HOTD pic.twitter.com/YCEvoqwOWy— Everson Mayén (@everson_mayen) August 5, 2024
What we saw in Daemon’s vision: #HouseOfTheDragon— westerosies (@westerosies) August 5, 2024
• Brynden Rivers, the Three-Eyed Raven
• A White Walker and Wights
• A dead dragon
• Bloody corpses
• Daemon drowning
• The red comet and Daenerys with her dragons
• Rhaenyra on the Iron Throne
• Helaena Targaryen pic.twitter.com/gY7mKGXWg6
Daemon y Rhaenyra ¿se reconcilian?
Uno de los momentos más conmovedores entre Daemon y Rhaenyra fue la reconfirmación de su unión y lealtad.
Tras las tensiones y posibles traiciones, Daemon reconoce que es necesario un líder que una al reino, y es ahí cuando se arrodilla ante Rhaenyra, proclamándola la legítima reina y ofreciéndole su lealtad y la de sus seguidores.
Daemon gritando a todo pulmón “PELAMOS POR NUESTRA REINA” demostrando su lealtad con el ejército que reunió para ella era todo lo que yo necesitaba ver hoy 😭😭😭❤️❤️❤️ #LaCasaDelDragón #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/b3cR1cuHxq— Ángeles (@AngelesRS19) August 5, 2024
La visita de Alicent ¿y su arrepentimiento?
Alicent va con Rhaenyra, y le muestra arrepentimiento. La ex reina busca una forma de terminar con el conflicto para poder vivir en paz junto a su hija Helaena y su nieta.
te entiendo alicent hightower yo tambien le pediria a rhaenyra que se escape conmigo si me mira asi#HouseOfTheDragon pic.twitter.com/lkrZ6OeqVY— pilar (@fallforleigh) August 5, 2024
Sir Criston Cole sigue vivo
Aunque muchos esperaban la muerte de Sir Criston Cole, al odiado personaje se le ve nostálgico y reflexivo. Ya veremos qué pasará con el en la próxima temporada.
Criston Cole the philosopher #HOTDS2 #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/Tyg8oztL6B— Daemon (@cinepremi_x) August 5, 2024
Rhaena y el dragón Sheepstealer
Rhaena sigue buscando al dragón Robaovejas, durante casi dos capítulos la vemos enfrentar las peores dificultades, y justo cuando lo encuentra, el episodio termina.
A Rhaena passou 4 eps só falando desse dragão— Good Nerd (@GoodNerd23) August 5, 2024
A temporada terminou com ela VENDO O DRAGÃO
E NÃO MONTANDO NELE
AAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/MHSMx3cVxB
No cabe duda que la tercera temporada traerá una guerra épica, y el final de HotD preparó a los fans con una serie de escenas que dejaron los en suspenso.
Al final del episodio se ve a Ulf, Hugh y Addam preparándose para la batalla, Aegon huye hacia Essos con Larys Strong; los guerreros de la Casa Stark van para apoyar a Rhaenyra, los Hightower avanzan con Daeron y su dragón Tessarion, y una brutal batalla marítima se está orquestando. Tyland Lannister y Sharako Lohar se enfrentarán a Corlys Velaryon en el Gaznate.