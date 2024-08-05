House of the Dragon

Los mejores memes del final de 'House of the Dragon': Daemon nos hizo reír y llorar al mismo tiempo

La segunda temporada de 'House of the Dragon' llegó a su final y dejó a los seguidores ansiosos por más, pero también con emociones encontradas por todo lo que se desarrolló en pantalla. Aunque HBO Max confirmó que la temporada 3 ya está en producción, los fans tendrán que esperar hasta 2026 para verla. Mientras eso pasa, aquí te dejamos los mejore memes del último capítulo.

Video La caracterización de Aegon II tardaba hasta 7 horas: así lograron que luciera quemado

El final de la segunda temporada de 'House of the Dragon' dejó a los fanáticos de la serie con una mezcla de emociones agridulces, preguntas y un deseo insaciable de más.

Muchos quedaron decepcionados, pues a su consideración este capítulo no llenó sus expectativas y dejó mucho que desear. Algunos concluyeron que en este final de temporada no pasó nada épico.


Para aliviar la espera hasta la tercera temporada, que ya está confirmada (aunque todavía no tiene fecha exacta), te dejamos una recapitulación de los mejores memes del último capítulo de la segunda temporada de HotD.

La aparición de Sharako Lohar

La sorpresa de la noche fue la introducción de Sharako Lohar, la Almirante de la Triarquía, interpretada por la actriz trans Abigail Thorn.

En su primera aparición la vemos luchando en el lodo cuerpo a cuerpo con Tyland Lannister, tras una intensa pelea Sharakao le propone darle a sus esposas para tener un hijo con él.

Aunque su participación en este episodio fue pequeña, su papel se perfila para ser muy importante para la siguente temporada, pues será clave para romper el bloqueo del Gaznate.

Aegon se autonombra 'deleite del reino'


En este episodio, Larys Strong intenta convencerlo de abandonar King's Landing temporalmente, y le advierte que su hermano Aemond podría atentar cotra su vida.

Aunque se muestra reacio, Aegon es persuadido con la idea de regresar como conquistador mientras su hermano y Rhaenyra se destruyen mutuamente,por lo que se autoproclama "el deleite del reino", una afirmación perfecta para muchos memes.


Ulf, ¿le quitará su lugar a Criston Cloe? Oficialmente es el nuevo personaje más odiado

El fandom, apesar de estar dividido entre el team Negro y el Verde, siempre se ha mantenido unido en su repudio hacia Sir Criston Cole.

Pero en estos últimos momentos, nació un nuevo contendiente para ese puesto: Ulf, quien desde que se convirtió en jinete de dragón, ha demostrado una actitud arrogante, irrespetuosa y bastante antipática.

Helaena, el personaje favorito de HotD


Helaena demostró una vez más por qué es uno de los personajes favoritos de la serie. En el final de temporada, su hermano Aemond intenta obligarla / persuadirla de unirse a la lucha y montar a Dreamfire, pero ella se niega y le reafirma que no le interesa en ser guerrera.

Aemond le suplica y exige su apoyo, pero Helaena se mantiene firme, incluso le dice que él quemó a Aemond y lo tiró, su muerte y los eventos futuros, lo que ha dado lugar a especulaciones y teorías entre los fans.

Las visiones de Daemon

Daemon tiene una serie de visiones impactantes en las que aparece el Rey de la Noche y los Caminantes Blancos, así como a Daenerys Targaryen y sus dragones. Estas visiones emocionaron a los fans y sugirieron una conexión más profunda con los eventos que se vieron en 'Game of Thrones'.

Daemon y Rhaenyra ¿se reconcilian?

Uno de los momentos más conmovedores entre Daemon y Rhaenyra fue la reconfirmación de su unión y lealtad.

Tras las tensiones y posibles traiciones, Daemon reconoce que es necesario un líder que una al reino, y es ahí cuando se arrodilla ante Rhaenyra, proclamándola la legítima reina y ofreciéndole su lealtad y la de sus seguidores.

La visita de Alicent ¿y su arrepentimiento?

Alicent va con Rhaenyra, y le muestra arrepentimiento. La ex reina busca una forma de terminar con el conflicto para poder vivir en paz junto a su hija Helaena y su nieta.

Sir Criston Cole sigue vivo

Aunque muchos esperaban la muerte de Sir Criston Cole, al odiado personaje se le ve nostálgico y reflexivo. Ya veremos qué pasará con el en la próxima temporada.

Rhaena y el dragón Sheepstealer

Rhaena sigue buscando al dragón Robaovejas, durante casi dos capítulos la vemos enfrentar las peores dificultades, y justo cuando lo encuentra, el episodio termina.


No cabe duda que la tercera temporada traerá una guerra épica, y el final de HotD preparó a los fans con una serie de escenas que dejaron los en suspenso.

Al final del episodio se ve a Ulf, Hugh y Addam preparándose para la batalla, Aegon huye hacia Essos con Larys Strong; los guerreros de la Casa Stark van para apoyar a Rhaenyra, los Hightower avanzan con Daeron y su dragón Tessarion, y una brutal batalla marítima se está orquestando. Tyland Lannister y Sharako Lohar se enfrentarán a Corlys Velaryon en el Gaznate.


