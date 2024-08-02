Filtran final de ‘House of the Dragon’ temporada 2: ¿qué podemos esperar del capítulo 8?

Video Así será el final de 'House of the Dragon' temporada 2, según los libros: un personaje morirá

‘House of the Dragon’ ha cambiado varios detalles con respecto a ‘Fire and Blood’, el libro de George R. R. Martin en el que se basa (como la presencia de Maelor Targaryen, el hijo de Aegon II que no aparece en la serie ).

Los fans tenían la esperanza de que el episodio final de la temporada 2 siguiera fielmente lo que dice la novela. Pero ya se filtró en Internet el contenido del capítulo 8 y no todos quedaron contentos con lo que vieron.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b> Imagen VIX

Se filtra el capítulo 8 de la temporada 2 de ‘House of the Dragon’

El martes 30 de julio, días antes del final de ‘House of the Dragon’ (que se estrenará el domingo 4 de agosto de 2024 en HBO) se filtraron en Internet varios clips del último capítulo de la segunda temporada.

Estos aparecieron en TikTok, X y Reddit. Al parecer, alguien filmó su pantalla (con el episodio 8 de 'House of the Dragon') con un celular, y alrededor de 30 minutos de material llegaron a los fans de la serie de HBO.

El perfil en el que se difundieron los videos, y los clips del episodio final fueron eliminados rápidamente. Además, HBO reprobó tales acciones y se pronunció al respecto:

“Sabemos que han aparecido fragmentos del final de temporada de House of the Dragon en las redes sociales. Los fragmentos se publicaron después de una publicación no intencional por parte de un distribuidor externo internacional. HBO está monitoreando y eliminando fragmentos de Internet de manera agresiva, y los fanáticos pueden ver el episodio completo este domingo por la noche en HBO y Max”.



Esta no es la primera vez que la empresa se enfrenta a filtraciones días antes de sus grandes estrenos. ‘Game of Thrones’ estuvo plagada de situaciones similares, principalmente a través de socios internacionales de HBO.

¿Qué podemos esperar del capitulo 8 de ‘House of the Dragon’ temporada 2, según las filtraciones?



Aunque los clips filtrados del capítulo final de la temporada 2 de ‘House of the Dragon’ fueron eliminados, varios internautas alcanzaron a verlos.

Por ello, varias personas compartieron en Internet qué es lo que se puede esperar del gran final de temporada de acuerdo con estas filtraciones.

Presuntamente, Helaena le hará una profecía a Aemond, y le dirá que sabe de su traición a Aegon II, y que este volverá a tomar el trono, y que Aemond no estará vivo para impedirlo.

En apariencia, Alicent visitará a Rhaenyra en Rocadragón para ofrecerle una tregua, pero Rhaenyra la rechazará tal y como sucedió al revés al inicio de la temporada.

De acuerdo con los internautas, Daemon tendrá otra de sus alucinaciones en Harrenhal, y estará muy relacionada con ‘Game of Thrones’ y Daenerys Targaryen. Cabe destacar que Emilia Clarke confesó por qué le incomoda tanto ‘House of the Dragon’.

Además, presuntamente Rhaenyra visitará Harrenhal y Daemon se arrodillará ante ella reconociéndola como su reina.