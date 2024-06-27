House of the Dragon

¿Quiénes son las hijas que Daemon Targaryen tuvo con su primera esposa y por qué lo odian?

Daemon Targaryen es un personaje con una larga y complicada vida amorosa, pero al parecer su hija mayor tiene un bran resentimiento hacía él y existen varios motivos que lo explicarían.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
'House of the Dragon' es una serie llena de drama familiar, y aunque la fricción más grande ahora es entre Rhaenyra y su medio hermano Aegon II, quienes desatarán una guerra para saber quién gobernará Westeros, hay conflictos internos entre padres e hijos que pasan desapercibidos, como el que existe entre Baela y Daemon Targaryen.

¿Quiénes son los hijos de Daemon Targaryen?

Daemon ha tenido una vida amorosa turbulenta. Aunque estuvo casado varias veces, fue con sus últimas esposas con quienes realmente tuvo hijos. Baela y Rhaena son sus hijas con Laena Velaryon, quien lamentablemente murió durante el parto de su tercer hijo. Posteriormente, Daemon se casó con su sobrina Rhaenyra, con quien tuvo dos hijos, Aegon III y Viserys II, que ya han aparecido en algunos capítulos y se distinguen por su cabello plateado.

Imagen Home Box Office

Padres e hijos en Westeros: El caso de Baela y Daemon Targaryen

Pocas veces se ha visto a Daemon ejercer su paternidad, y su primogénita, Baela, admitió en el segudo capítulo de la nueva temporada frente a Jacaerys Velaryon que a veces cree odiarlo.

Aunque muchos podrían no entender las razones de este sentimiento hacia su padre, la realidad es que Daemon ha tenido comportamientos y acciones que han creado este alejamiento, como los siguientes:

No apoyar a sus hijas cuando falleció su madre

El suicidio de Laena fue inesperado, y sus hijas quedaron devastadas por este hecho. En la serie, Daemon no brinda seguridad a Baela ni a Rhaena durante el funeral, dejándolas solas. Su abuela, Rhaenys, fue quien más las consoló. Además, Daemon soltó un par de risas durante el sepelio de su esposa, lo cual fue notado por todos.

Falta de crianza

Daemon tuvo un papel de padre presente mientras vivía Laena, pero tras su fallecimiento, no se encargó de criar a sus hijas de manera directa, lo cual también quebró su relación, dando la impresión de que no le importaba dónde ni con quién estaban ellas.

Imagen Home Box Office

Darle prioridad a la guerra y hacerlas partícipes

Lógicamente, las hijas de Daemon deberían apoyar la llegada de Rhaenyra al trono, ya que es su madrastra; sin embargo, existe la posibilidad de que ellas no hubieran querido involucrarse. Parece que Daemon está más interesado en usarlas como "armas", ya que Baela tiene un dragón y habilidades de combate, lo cual también puede generar sentimientos de odio.

¿Daemon ignora a sus hijas por ser mujeres?

Una de las teorías más populares en redes es que Daemon deja de lado a sus hijas porque son mujeres y las considera inferiores o más débiles. Sin embargo, también podría pensarse que Daemon simplemente cuida de sí mismo y de nadie más, actitud que concuerda más con su personalidad, dejando en claro que Baela y Rhaena no serán su prioridad.

Imagen Home Box Office


¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

