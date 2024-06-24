'House of Dragon': ¿Rhaenyra Targaryen está basada en una emperatriz real? Conoce la historia

Video 'House of the Dragon 2': Los mensajes ocultos en el nuevo intro de la serie

La serie 'House of the Dragon' está ambientada en el mundo de Westeros, un lugar donde los dragones, los gigantes y los caminantes blancos son seres reales. A pesar de que la historia es ficción, el autor del libro 'Fire and Blood', George R. R. Martin, quien narra la historia original de Rhaenyra Targaryen, reveló que se inspiró en un hecho de la vida real.

'House of the Dragon' y su vínculo con la historia Real: La guerra Civil de la Anarquía

PUBLICIDAD

Para comprender la inspiración, debemos viajar atrás en el tiempo a la Inglaterra medieval. Durante el siglo XII, Inglaterra se sumió en un período de conflicto conocido como la Guerra Civil de la Anarquía. En ella se enfrentaron dos poderosos grupos: los partidarios de Esteban de Blois y los partidarios de Matilda de Inglaterra.

Matilda, también conocida como Emperatriz Matilda, era hija del rey Enrique I y heredera legítima al trono. Sin embargo, su tío Esteban se autoproclamó rey tras la muerte de Enrique. La lucha por el poder se prolongó durante décadas, con batallas, intrigas y alianzas cambiantes.

Matilda fue una figura central en esta guerra. Su determinación, inteligencia y habilidades políticas la convirtieron en una líder formidable. Al igual que Rhaenyra Targaryen, Matilda desafió las expectativas de género y luchó por su derecho al trono. Rhaenyra había sido designada heredera por su padre Viserys, pero su medio hermano Aegon II fue proclamado rey de Westeros, lo que inició la Danza de Dragones, la guerra entre ambos.

El conflicto entre Esteban de Blois y Matilda de Inglaterra duró de 1138 a 1153, un total de más de quince años, con diversas batallas sangrientas. Al terminar la Guerra Civil de la Anarquía, un año después, Enrique II, hijo de Matilda, llegó al poder como rey tras la muerte de Esteban.

Imagen Home Box Office

Diferencias entre la emperatriz Matilda y Rhaenyra Targaryen

Lamentablemente, aunque en la vida real Matilda ganó de cierta forma al ver a su heredero ocupar el trono, el destino de Rhaenyra es muy diferente, ya que sus más poderosos aliados terminan muertos y ella es quemada por un dragón bajo las órdenes de Aegon II una vez que es capturada.

PUBLICIDAD

George R. R. Martin expresó en una entrevista con el portal 'Entertainment Weekly' cómo este y otros eventos históricos lo han ayudado a crear algunas de las narraciones literarias más populares de la última década.

"Me inspiro en la historia, luego tomo elementos de la historia y los subo a 11. 'Juegos de Tronos' , como mucha gente ha observado, se basa muy libremente en la Guerra de las Rosas. 'La Casa del Dragón' se basa en un período anterior de la historia llamado la Anarquía.