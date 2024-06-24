House of the Dragon

'House of Dragon': ¿Rhaenyra Targaryen está basada en una emperatriz real? Conoce la historia

A pesar de que 'House of the Dragon' y el libro que inspiró la serie, 'Fuego y Sangre' son ficción, su historia fue creada gracias a una guerra real.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video 'House of the Dragon 2': Los mensajes ocultos en el nuevo intro de la serie

La serie 'House of the Dragon' está ambientada en el mundo de Westeros, un lugar donde los dragones, los gigantes y los caminantes blancos son seres reales. A pesar de que la historia es ficción, el autor del libro 'Fire and Blood', George R. R. Martin, quien narra la historia original de Rhaenyra Targaryen, reveló que se inspiró en un hecho de la vida real.

'House of the Dragon' y su vínculo con la historia Real: La guerra Civil de la Anarquía

PUBLICIDAD

Para comprender la inspiración, debemos viajar atrás en el tiempo a la Inglaterra medieval. Durante el siglo XII, Inglaterra se sumió en un período de conflicto conocido como la Guerra Civil de la Anarquía. En ella se enfrentaron dos poderosos grupos: los partidarios de Esteban de Blois y los partidarios de Matilda de Inglaterra.

Matilda, también conocida como Emperatriz Matilda, era hija del rey Enrique I y heredera legítima al trono. Sin embargo, su tío Esteban se autoproclamó rey tras la muerte de Enrique. La lucha por el poder se prolongó durante décadas, con batallas, intrigas y alianzas cambiantes.

Más sobre House of the Dragon

George R.R. Martín confesó por qué no ha acabado el último libro del universo 'GOT', ¿le crees?
2 mins

George R.R. Martín confesó por qué no ha acabado el último libro del universo 'GOT', ¿le crees?

Cine y Series
¿Quiénes son los guardianes de dragones que sirven a los Targaryen? Su importancia en la serie
3 mins

¿Quiénes son los guardianes de dragones que sirven a los Targaryen? Su importancia en la serie

Cine y Series
'Ulf' revela cuántos "pajaritos" se comió en la cena con Rhaenyra: "Voy a comerlos hasta enfermar"
0:59

'Ulf' revela cuántos "pajaritos" se comió en la cena con Rhaenyra: "Voy a comerlos hasta enfermar"

Cine y Series
Todos los spin-offs de ‘Game of Thrones’ que saldrán (para que no extrañes ‘House of the Dragon’)
0:58

Todos los spin-offs de ‘Game of Thrones’ que saldrán (para que no extrañes ‘House of the Dragon’)

Cine y Series
¿Por qué Emilia Clarke no apareció en ‘HOTD’? Otra actriz posó como Daenerys
0:56

¿Por qué Emilia Clarke no apareció en ‘HOTD’? Otra actriz posó como Daenerys

Cine y Series
¿Quién es la almirante Sharako Lohar y por qué será un personaje importante en el futuro de 'HOTD'?
2 mins

¿Quién es la almirante Sharako Lohar y por qué será un personaje importante en el futuro de 'HOTD'?

Cine y Series
'Addam' mostró el detrás de cámaras de 'HOTD' y es increíble: ¿Tenían comida de verdad?
0:53

'Addam' mostró el detrás de cámaras de 'HOTD' y es increíble: ¿Tenían comida de verdad?

Cine y Series
'House of the Dragon' y otras series que nos dieron finales decepcionantes
4 mins

'House of the Dragon' y otras series que nos dieron finales decepcionantes

Cine y Series
¿Rhaenyra recuperará el trono en ‘HOTD’? El último capítulo tiene una pista oculta
0:58

¿Rhaenyra recuperará el trono en ‘HOTD’? El último capítulo tiene una pista oculta

Cine y Series
¿Alicent es la verdadera villana de ‘House of the Dragon’? Sus actos de traición fueron los peores
0:58

¿Alicent es la verdadera villana de ‘House of the Dragon’? Sus actos de traición fueron los peores

Cine y Series

Matilda fue una figura central en esta guerra. Su determinación, inteligencia y habilidades políticas la convirtieron en una líder formidable. Al igual que Rhaenyra Targaryen, Matilda desafió las expectativas de género y luchó por su derecho al trono. Rhaenyra había sido designada heredera por su padre Viserys, pero su medio hermano Aegon II fue proclamado rey de Westeros, lo que inició la Danza de Dragones, la guerra entre ambos.

El conflicto entre Esteban de Blois y Matilda de Inglaterra duró de 1138 a 1153, un total de más de quince años, con diversas batallas sangrientas. Al terminar la Guerra Civil de la Anarquía, un año después, Enrique II, hijo de Matilda, llegó al poder como rey tras la muerte de Esteban.

Imagen Home Box Office

Diferencias entre la emperatriz Matilda y Rhaenyra Targaryen

Lamentablemente, aunque en la vida real Matilda ganó de cierta forma al ver a su heredero ocupar el trono, el destino de Rhaenyra es muy diferente, ya que sus más poderosos aliados terminan muertos y ella es quemada por un dragón bajo las órdenes de Aegon II una vez que es capturada.

PUBLICIDAD

George R. R. Martin expresó en una entrevista con el portal 'Entertainment Weekly' cómo este y otros eventos históricos lo han ayudado a crear algunas de las narraciones literarias más populares de la última década.

"Me inspiro en la historia, luego tomo elementos de la historia y los subo a 11. 'Juegos de Tronos' , como mucha gente ha observado, se basa muy libremente en la Guerra de las Rosas. 'La Casa del Dragón' se basa en un período anterior de la historia llamado la Anarquía.
@nerdysultana

Inspiration for Rhaenyra #MadeWithKeurigContest #HausLabsFoundation #fypシ #houseofthedragon #gameofthrones #asoiaf #asoiaftiktok #rhaenyratargaryen #nerdtok #history #historytok #womeninhistory

♬ original sound - Nerdy Taylor

¿Ya sabías este dato curioso de Rhaenyra Targaryen? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
House of the DragonTelevisiónRitualesSeries basadas en librosHBO MAX

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD