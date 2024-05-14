'House of the Dragon 2': Así fue el inicio de la guerra entre los Targaryen, según el tráiler

Video 'La casa del dragón': los Stark se unirán a la batalla y otras cosas que veremos en la segunda temporada

Tras una larga espera, se confirmó que la segunda temporada de 'House of Dragon' lllegará a la plataforma Max. Si bien ya se había mostrado el primer tráiler, el segundo está causando aún más furor en las redes.

La lucha por el Trono de hierro continúa: detalles de la segunda temporada de 'House of the Dragon'

El nuevo avance de la serie se centra en la lucha por el Trono de Hierro entre la familia Targaryen. En los capítulos de la primera temporada se dejó en claro que Rhaenyra sería la heredera a la corona; no obstante, la reina Alicent Hightower asegura que su hijo Aegon es el legítimo monarca y lo proclama rey en King's Landing.

Ante esto, los Targaryen se dividen en dos bandos: aquellos que apoyan a Rhaenyra y los que están del lado de Aegon, iniciando así una disputa por el poder de los Siete Reinos. Las cosas se intensifican cuando Lucerys Velaryon es asesinado accidentalmente por Aemond Targaryen y su dragón, lo cual hace evidente la llegada de una guerra.

Imagen Home Box Office



En las primeras imágenes de lo nuevo de 'House of the Dragon' se plasma lo que será una intensa guerra por el Trono de Hierro y los aliados que se unirán a la causa. Un aspecto destacado es que se contará con muchas más escenas de combate, que seguramente mantendrán a los espectadores al borde de sus asientos.

Los fans se mostraron emocionados por el tráiler, al punto de hacer tendencia en Twitter las palabras 'House of Dragon'. Sin embargo, también están nerviosos, ya que hasta el momento se desconoce si habrá una muerte significativa.

Como era de esperarse, los dragones no pueden faltar, y uno que tendrá un gran peso será Caraxes, el acompañante de Daemon Targaryen, esposo de Rhaenyra. Caraxes entrará en acción y arribará a King's Landing con el objetivo de eliminar a sus enemigos.

"Qué emoción que ya volverán los domingos de 'House of the Dragon'", "Estoy a favor de todo crimen del Team Black, teniendo como una reina a Rhaenyra Targaryen, pero no estoy preparada mentalmente para ver sufrir a mi niña Helaena", Se ve tan épico como 'Game of Thrones'", "¡No puedo creer que una serie me haga llorar por unos dragones CGI! No estoy preparado", o "Maldita sea ahora veo por qué esto tomó 2 años para hacer. Esta producción realmente parece una locura", es lo que externaron.

Imagen Home Box Office

¿Aemon conspirará en contra de su madre para avivar la guerra de los Targaryen?

Un momento que ha dado de qué hablar es cuando Aemond conversa con Ser Criston Cole, miembro de la Guardia Real, expresando su preocupación sobre el "amor" que su madre Alicent siente por el "enemigo", es decir, Rhaenyra. Esto podría indicar que él planeará una conspiración en contra de la reina regente para continuar la guerra a toda costa y evitar una tregua.

En una escena final impactante, se puede ver a un enorme dragón detrás de la figura de Rhaenyra. Aunque se podría pensar que es Syrax, una teoría que circula en Internet sugiere que podría tratarse de Vermithor, el animal vinculado al antiguo rey Jaehaerys Targaryen y que podría usar la princesa para ganar.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de 'House of the Dragon y cuántos capítulos tendrá?

"House of the Dragon" llegará el próximo 16 de junio a Max y constará de 8 episodios, los cuales se lanzarán de manera semanal.