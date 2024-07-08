¿Aegon sobrevivió el ataque de Aemond? Su futuro en ‘House of the Dragon’, según los libros

Video ¿Ulf sí tiene sangre Targaryen? La historia del personaje en los libros de ‘House of the Dragon’

El capítulo 4 de la temporada 2 de ‘House of Dragon’, trajo de vuelta las épicas batallas y enredadas tramas que muchos fans de ‘Game of Thrones’ extrañaban y esperaban con ansias.

Con la más reciente entrega de la serie de HBO, se da inicio a ‘La Danza de los Dragones’, la guerra en la que finalmente se decidirá quién se queda con el poder.

Al más puro estilo de ‘GoT’, hubo soldados caídos, pérdidas inesperadas y unos cuantos cabos sueltos: ¿cuál será el futuro de Aegon?

A partir de este momento, habrá spoilers del capítulo 4 de la temporada 2 de ‘House of Dragon’ y el libro ‘Fuego y sangre’ de GeorgeR.R. Martin.

Alerta de spoilers Imagen Vix

¿Aegon murió en el capítulo 4 de la temporada 2 de ‘House of the Dragon’?

En este episodio, la acción se centra en la Batalla de Rook’s Rest, un momento crucial en ‘La Danza de los Dragones’. Sin embargo, la pelea no solo involucra dragones, sino también intrigas políticas y traiciones.

Aegon decide de último minuto y por iniciativa propia unirse a la batalla, montando a Sunfyre. No obstante, este gesto no le traerá gloria ni ayuda a asegurar su lugar en el trono. Rhaenys y Meleys lo atacan ferozmente, y la llegada de Aemond sella su suerte. El príncipe menor traiciona a su hermano mayor con fuego de dragón, enviándolo al suelo.

La última vez que el capítulo 4 de la temporada 2 de ‘House of the Dragon’ lo muestra, está inerte en el campo de batalla, dejando abierta la pregunta de si sobrevivió o no el ataque.

Aegon II Targaryen. Imagen HBO



La respuesta podría estar en los libros de George R. R. Martin (si bien la serie ha hecho algunos cambios en la trama). En ‘Fuego y sangre’, Aegon sí sobrevive el ataque, pero el fuego del dragon fue tan intenso que su corona se funde en su sangre y las quemaduras lo incapacitan por muchos años. Es decir, técnicamente aún es rey, pero debilitado.

¿Aemond quería acabar con Aegon en el capítulo 4 de la temporada 2 de ‘House of the Dragon’?

Si bien queda claro que Aegon llegó de sorpresa a la batalla de Rook’s Rest, lo que no queda del todo claro es cuáles eran la intenciones de su hermano menor al atacarlo: sabemos que el ‘Dracarys’ iba dirigido para atacar a Rhaenys, pero, ¿acaso no vio también que el rey resultaría herido?, ¿o aprovechó la ocasión para acabar también con él?

Aemond en 'House of the Dragon'. Imagen HBO



Hay que recordar que Aegon ha tratado mal a Aemond desde que eran pequeños y el menor de los hermanos le guarda cierto resentimiento y cree que él podría hacer mejor las cosas.

Lo cierto es que tendremos que esperar hasta los siguientes capítulos de ‘House of the Dragon’ para ver si se desenmascaran las intenciones de Aemond.