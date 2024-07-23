House of the Dragon

Los paisajes de 'House of the Dragon' en la vida real: te mostramos las asombrosas locaciones

Descubre el esplendor natural de la costa inglesa, los antiguos paisajes urbanos y los imponentes castillos en ruinas de España y Portugal, que dieron vida a los escenarios de 'House of the Dragon'.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redactora
Por:
Alexandra Gómez.
Video Así lucirían los personajes de ‘House of the Dragon’ si fueran como en los libros, según la IA: fotos

Desde el lanzamiento de la primera temporada en agosto de 2022, 'House of the Dragon' ha recibido muchos elogios por sus místicos escenarios y sus locaciones dignas de una postal.

Las imponentes montañas nevadas, los ríos cristalinos y las idílicas praderas han sido parte fundamental de la historia de la familia Targaryen, cuya trama se desarrolla (en esta ocasión) en cuatro países de Europa: Inglaterra y España, Portugal y Gales.

PUBLICIDAD

Locaciones de 'House of the Dragon' que puedes visitar

Castleton, Derbyshire (Inglaterra)

Es un pintoresco pueblo en los altos picos de Derbyshire que se transformó en el Valle de Arryn, es una de las regiones de los Siete Reinos de Poniente, durante la primera temporada.

Este lugar, habitado por celtas en sus inicios, es conocido por sus clásicas aldeas inglesas y su parque nacional.
Cave Dale, un valle de piedra caliza en ubicado en el Parque Nacional de Peak District también sirvió como locación.

Castleton en Derbyshire.
Castleton en Derbyshire.
Imagen Instagram

St. Michael’s Mount en Mount’s Bay, Cornwall (Inglaterra)


La isla de mareas de St. Michael’s Mount, con su iglesia medieval del siglo XII, es el hogar ficticio de la Casa Velaryon en Driftmark.

St. Michael’s Mount en Mount’s Bay.
St. Michael’s Mount en Mount’s Bay.
Imagen Instagram


Conectada a la isla de Marazion por un malecón, este lugar tienen una vista impresionante del castillo principal de la isla. Además, la cercana Kynance Cove, con sus playas de arenas blancas y aguas azules, sirve como campamento Velaryon en la serie.

Hartland Quay y Holywell Bay, playas inglesas

Más sobre House of the Dragon

George R.R. Martín confesó por qué no ha acabado el último libro del universo 'GOT', ¿le crees?
2 mins

George R.R. Martín confesó por qué no ha acabado el último libro del universo 'GOT', ¿le crees?

Cine y Series
¿Quiénes son los guardianes de dragones que sirven a los Targaryen? Su importancia en la serie
3 mins

¿Quiénes son los guardianes de dragones que sirven a los Targaryen? Su importancia en la serie

Cine y Series
'Ulf' revela cuántos "pajaritos" se comió en la cena con Rhaenyra: "Voy a comerlos hasta enfermar"
0:59

'Ulf' revela cuántos "pajaritos" se comió en la cena con Rhaenyra: "Voy a comerlos hasta enfermar"

Cine y Series
Todos los spin-offs de ‘Game of Thrones’ que saldrán (para que no extrañes ‘House of the Dragon’)
0:58

Todos los spin-offs de ‘Game of Thrones’ que saldrán (para que no extrañes ‘House of the Dragon’)

Cine y Series
¿Por qué Emilia Clarke no apareció en ‘HOTD’? Otra actriz posó como Daenerys
0:56

¿Por qué Emilia Clarke no apareció en ‘HOTD’? Otra actriz posó como Daenerys

Cine y Series
¿Quién es la almirante Sharako Lohar y por qué será un personaje importante en el futuro de 'HOTD'?
2 mins

¿Quién es la almirante Sharako Lohar y por qué será un personaje importante en el futuro de 'HOTD'?

Cine y Series
'Addam' mostró el detrás de cámaras de 'HOTD' y es increíble: ¿Tenían comida de verdad?
0:53

'Addam' mostró el detrás de cámaras de 'HOTD' y es increíble: ¿Tenían comida de verdad?

Cine y Series
'House of the Dragon' y otras series que nos dieron finales decepcionantes
4 mins

'House of the Dragon' y otras series que nos dieron finales decepcionantes

Cine y Series
¿Rhaenyra recuperará el trono en ‘HOTD’? El último capítulo tiene una pista oculta
0:58

¿Rhaenyra recuperará el trono en ‘HOTD’? El último capítulo tiene una pista oculta

Cine y Series
¿Alicent es la verdadera villana de ‘House of the Dragon’? Sus actos de traición fueron los peores
0:58

¿Alicent es la verdadera villana de ‘House of the Dragon’? Sus actos de traición fueron los peores

Cine y Series


Diversas playas de Inglaterra, como Hartland Quay en Devon y Holywell Bay en Cornualles, proporcionaron el fondo perfecto para las escenas acuáticas de la primera temporada de House of the Dragon. Estas locaciones destacan por su belleza natural y su atmósfera atemporal.

Holywell Bay.
Holywell Bay.
Imagen Instagram

Monsanto (Portugal)


La ciudad antigua de Monsanto, ubicada en una colina en el centro de Portugal, representa a Dragonstone, el hogar ancestral de la Casa Targaryen.

PUBLICIDAD

Con sus formaciones rocosas y prehistóricas, cabañas de granito y una torre de reloj medieval, esta ciudad ofrece un escenario impresionante para la serie.

Monsanto en Portugal.
Monsanto en Portugal.
Imagen Instagram.


Sus calles adoquinadas y empinadas, talladas en piedra, añaden un toque auténtico a las escenas de ‘House of the Dragon’.

La Calahorra, Granada (España)


El municipio de La Calahorra, con su castillo medieval situado en una colina al pie de la Sierra Nevada, se convierte en Pentos en la serie.

La Calahorra, Granada <h3 class="cms-H3-H3">.</h3>
La Calahorra, Granada <h3 class="cms-H3-H3">.</h3>
Imagen Instagram.


Este castillo, una de las primeras estructuras renacentistas construidas en España, sirve como la sede de la Casa Targaryen. Su interior, con mármol y un patio central, ofrece un entorno majestuoso para la serie.

Cáceres, Extremadura (España)


La provincia de Cáceres, con su rica historia y arquitectura que incluye influencias romanas, moriscas y góticas, sirve como escenario para Desembarco del Rey.

Cáceres en Extremadura.
Cáceres en Extremadura.
Imagen Instagram.


La Ciudad Vieja de Cáceres, con calles adoquinadas y construcciones medievales, es un viaje en el tiempo para los turistas. Esta lugar también fue escenario de Game of Thrones’.

Bourne Wood en Farnham, Inglaterra


Bourne Wood, este bosque de coníferas ha sido escenario de múltiples batallas en la serie. La región de Leavesden es ideal para las grandes producciones debido a sus paisajes limpios y vírgenes sin estructuras modernas.

Bourne Wood en Farnham, Inglaterra.
Bourne Wood en Farnham, Inglaterra.
Imagen Instagram.

Norte de Gales, Reino Unido


El norte de Gales posee castillos antiguos, acantilados costeros y valles pintorescos, escenarios que le dan vida a la segunda temporada de ‘House of the Dragon’.

PUBLICIDAD

Aunque la producción no ha dado detalles específicos, se especula que las canteras de granito de Trefor y Dinorwic fueron usadas para algunas tomas exteriores de los castillos de Dragonstone y Harrenhal.

Norte de Gales en Reino Unido. <br>
Norte de Gales en Reino Unido. <br>
Imagen Instagram
Relacionados:
House of the DragonSeriesHBOHBO MAXSeries basadas en librosPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD