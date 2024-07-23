Los paisajes de 'House of the Dragon' en la vida real: te mostramos las asombrosas locaciones

Video Así lucirían los personajes de ‘House of the Dragon’ si fueran como en los libros, según la IA: fotos

Desde el lanzamiento de la primera temporada en agosto de 2022, 'House of the Dragon' ha recibido muchos elogios por sus místicos escenarios y sus locaciones dignas de una postal.

Las imponentes montañas nevadas, los ríos cristalinos y las idílicas praderas han sido parte fundamental de la historia de la familia Targaryen, cuya trama se desarrolla (en esta ocasión) en cuatro países de Europa: Inglaterra y España, Portugal y Gales.

Locaciones de 'House of the Dragon' que puedes visitar

Castleton, Derbyshire (Inglaterra)

Es un pintoresco pueblo en los altos picos de Derbyshire que se transformó en el Valle de Arryn, es una de las regiones de los Siete Reinos de Poniente, durante la primera temporada.

Este lugar, habitado por celtas en sus inicios, es conocido por sus clásicas aldeas inglesas y su parque nacional.

Cave Dale, un valle de piedra caliza en ubicado en el Parque Nacional de Peak District también sirvió como locación.

Castleton en Derbyshire. Imagen Instagram

St. Michael’s Mount en Mount’s Bay, Cornwall (Inglaterra)



La isla de mareas de St. Michael’s Mount, con su iglesia medieval del siglo XII, es el hogar ficticio de la Casa Velaryon en Driftmark.

St. Michael’s Mount en Mount’s Bay. Imagen Instagram



Conectada a la isla de Marazion por un malecón, este lugar tienen una vista impresionante del castillo principal de la isla. Además, la cercana Kynance Cove, con sus playas de arenas blancas y aguas azules, sirve como campamento Velaryon en la serie.

Hartland Quay y Holywell Bay, playas inglesas



Diversas playas de Inglaterra, como Hartland Quay en Devon y Holywell Bay en Cornualles, proporcionaron el fondo perfecto para las escenas acuáticas de la primera temporada de House of the Dragon. Estas locaciones destacan por su belleza natural y su atmósfera atemporal.

Holywell Bay. Imagen Instagram

Monsanto (Portugal)



La ciudad antigua de Monsanto, ubicada en una colina en el centro de Portugal, representa a Dragonstone, el hogar ancestral de la Casa Targaryen.

Con sus formaciones rocosas y prehistóricas, cabañas de granito y una torre de reloj medieval, esta ciudad ofrece un escenario impresionante para la serie.

Monsanto en Portugal. Imagen Instagram.



Sus calles adoquinadas y empinadas, talladas en piedra, añaden un toque auténtico a las escenas de ‘House of the Dragon’.

La Calahorra, Granada (España)



El municipio de La Calahorra, con su castillo medieval situado en una colina al pie de la Sierra Nevada, se convierte en Pentos en la serie.

La Calahorra, Granada <h3 class="cms-H3-H3">.</h3> Imagen Instagram.



Este castillo, una de las primeras estructuras renacentistas construidas en España, sirve como la sede de la Casa Targaryen. Su interior, con mármol y un patio central, ofrece un entorno majestuoso para la serie.

Cáceres, Extremadura (España)



La provincia de Cáceres, con su rica historia y arquitectura que incluye influencias romanas, moriscas y góticas, sirve como escenario para Desembarco del Rey.

Cáceres en Extremadura. Imagen Instagram.



La Ciudad Vieja de Cáceres, con calles adoquinadas y construcciones medievales, es un viaje en el tiempo para los turistas. Esta lugar también fue escenario de Game of Thrones’.

Bourne Wood en Farnham, Inglaterra



Bourne Wood, este bosque de coníferas ha sido escenario de múltiples batallas en la serie. La región de Leavesden es ideal para las grandes producciones debido a sus paisajes limpios y vírgenes sin estructuras modernas.

Bourne Wood en Farnham, Inglaterra. Imagen Instagram.

Norte de Gales, Reino Unido



El norte de Gales posee castillos antiguos, acantilados costeros y valles pintorescos, escenarios que le dan vida a la segunda temporada de ‘House of the Dragon’.

Aunque la producción no ha dado detalles específicos, se especula que las canteras de granito de Trefor y Dinorwic fueron usadas para algunas tomas exteriores de los castillos de Dragonstone y Harrenhal.