'House of the Dragon 2': Historia de Torrhen y Cregan Stark, los Guardianes del Norte que no conocías

Video ‘House of the Dragon’: el árbol genealógico de los Targaryen explicado (con todo y dragones)

La segunda temporada de 'House of the Dragon' está dando mucho de qué hablar por la escena del asesinato del príncipe Jaehaerys Targaryen. Además, dos nombres han comenzado a resonar en redes sociales, ya que eran personajes poco conocidos: Torrhen y Cregan Stark. Conoce quiénes son en realidad.

La interacción entre Jacaerys Velaryon y Cregan Stark en 'House of Dragon 2'

PUBLICIDAD

Primero, es importante recordar que al final de la primera temporada, Rhaenyra Targaryen envió a sus dos hijos, Lucerys y Jacaerys, a buscar apoyo de aquellas casas que le juraron lealtad. Lamentablemente, el primero falla en su misión ay termina siendo devorado por Vhagar.

Este evento desata la furia de Rhaenyra y en el primer capítulo de 'House of the Dragon 2' vemos a Jacaerys Velaryon llegar al Norte para buscar el apoyo de los Stark. Así, Cregan Stark, jefe de dicha casa, recibe al príncipe en el Muro y le explica la importancia de esta estructura, la cual no está hecha precisamente para detener el clima o a los salvajes, sino a la "muerte".

Cregan hace énfasis en que para él es importante que sus hombres cuiden el Muro, pero con el fin de cumplir el juramento de apoyar a Rhaenyra como legítima reina y heredera al Trono de Hierro, le ofrece a Jacaerys dos mil hombres de la tercera edad con experiencia en batalla para su causa, los cuales acepta.

De hecho, el cocreador de la serie y showrunner, Ryan Condal, explicó que este apoyo de los Stark a los Targaryen hizo ver a Jacaerys como un gran futuro líder y negociador.

"Este es el futuro del reino: ellos dos- Es literalmente 'Canción de Hielo y Fuego', con Targaryen y Stark, pero eso sólo se sostiene por un tiempo limitado. La escena del programa fue la versión que obtiene toda la información que necesitas: es una victoria política para Jace, presentamos a Cregan, entendemos su dilema con la llegada del invierno y la necesidad de liberar tropas, y todo eso. Tenemos muchos otros puntos de vista que cubrir y satisfacer tanto en el lado Negro como en el Verde. Esa fue siempre la cantidad apropiada de historia".

Imagen Home Box Office

¿Quién es Torrhen Stark y po qué lo apodaron "el rey que se arrodilló"?

Por otro lado, en la conversación entre Jacaerys y Cregan se menciona a Torrhen Stark, ancestro del protector del Norte, quien comenzó la tradición de hacer una ofrenda al inicio del invierno, donde uno de cada diez hombres de su casa es elegido para fortificar el grupo de la Guardia Nocturna.

Aunque solo mencionan esta aportación, la realidad es que dicho hombre tiene más importancia. De acuerdo con la historia de los Stark, Torrhen era el gobernante en el Norte cuando Aegon el Conquistador ascendía al poder junto con sus hermanas . Al ver cómo sus dragones quemaban vivos a miles de personas y aniquilaban casas, decidió no enfrentarse a él en combate y, en cambio, se entregó para salvar las vidas de sus hombres. Así, Torrhen Stark fue conocido en adelante como "el rey que se arrodilló".

PUBLICIDAD

Este acto de lealtad permitió que Torrhen conservara su vida y fue nombrado primer Señor de Invernalia y Guardián del Norte, títulos que tenía Ned Stark al inicio de 'Game of Thrones'. Además, ayudó a Aegon a derrotar a los grupos rebeldes y a conquistar las Islas del Hierro.

Al morir, fue sepultado en las Criptas de Winterfell, y aunque algunos expresaron su odio por arrodillarse, muchos otros creen que su acto fue noble e inteligente, ya que probablemente él y su ejército habrían perecido ante la furia del dragón.