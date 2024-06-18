'House of the Dragon 2': Nuevo intro de la serie explicado (muestra la historia de los Targaryen)

Video House of the Dragon: así era el destino de Jaehaerys Targaryen originalmente, ¿por qué Helaena hizo ESO?

Con la temporada dos de 'House of the Dragon' se estrenó también una nueva intro, que además de mostrar los créditos iniciales, plasma la historia de las casas más poderosas de Westeros. Aquí lo explicamos de manera detallada.

Desde los primeros segundos del nuevo episodio, los espectadores son transportados a un mundo donde el arte del bordado se convierte en un vehículo narrativo. Los "adornos", cuidadosamente diseñados, representan escenas y momentos cruciales de la historia de la familia Targaryen, proporcionando un resumen visual que quizá es desconocido para muchos.

La nueva secuencia de apertura de 'House of the Dragon 2' revela la historia de los Targaryen

Caída de Valyria

El relato comienza con la caída de Valyria, la antigua y poderosa ciudad que fungió como hogar para los Targaryen. Este evento cataclísmico, conocido como la Maldición de Valyria, es representado en hilos oscuros y rojizos que simbolizan el fuego y la destrucción, sin dejar de lado los dragones y el fuego, elementos centrales en su identidad y poder.

Aegon el conquistador y sus hermanas

Después, los bordados ilustran la migración de los Targaryen a Westeros, destacando la conquista de Aegon I y sus hermanas, Rhaenys y Visenya, junto a sus respectivos dragones, los cuales fueron considerados de los más poderosos de acuerdo a la historia.

El ataque a Harrenhall

En una escena se puede ver cómo los hilos forman un bordado donde resaltan un castillo en llamas, hombres muertos a su alrededor y una enorme mancha roja que refleja la masacre. Esta representa la quema que realizó Aegon el Conquistador en Harrenhal, una de las edificaciones más grandes de los Siete Reinos, para demostrar su poder.

Torrhen Stark rindiéndose ante Aegon

Pronto, aparecen tres personas de diferentes casas haciendo una especie de reverencia, y el que está en medio es Torrhen Stark, quien decidió rendirse y jurar lealtad a Aegon el Conquistador con el fin de que sus hombres no murieran a causa del fuego de los dragones.

La muerte del rey Maegor

Maegor el Cruel fue el hijo del rey Aegon I y su hermana Visenya. Al ascender al poder, pocos años después su cuello fue atravesado por una de las espadas del Trono de Hierro, como si este mismo lo rechazara.

El rey Jaehaerys I y Alysanne Targaryen

La imagen que se presenta a continuación probablemente corresponde al rey Jaehaerys I el Conciliador y a su hermana y esposa, la reina Alysanne. Esta pareja real tuvo un matrimonio mayormente armonioso y gobernó durante un extenso período de paz en Poniente, una etapa frecuentemente referida como una era dorada para los Targaryen.

Escena del gran Consejo

La escena inicial de la primera temporada, donde el rey Jaehaerys nombra a Viserys I Targaryen como su sucesor, también forma parte del tapiz de los Targaryen. Este evento marca a todo el reino, y aparecen también plasmados Aemma Arryn, la princesa Rhaenys Targaryen y su esposo Lord Corlys Velaryon.

Alicent Hightower y la separación de los Targaryen

Tras su matrimonio con Viserys I Targaryen, Alicent se volvió parte de la historia de los Targaryen, y los bordados reflejan cómo su rivalidad con Rhaenyra divide a la familia, formando el bando de los Verdes y los Negros.

Aegon II y Rhaenyra Targaryen como reyes

En la siguiente escena, el rey Aegon II Targaryen se encuentra coronado y sentado en el Trono de Hierro, y también se muestra a su rival y aspirante al trono, la reina Rhaenyra Targaryen, quien es su media hermana mayor, sentada en el trono de piedra de Dragonstone.

Muerte de Lucerys Velaryon

La última escena de la nueva intro se ve por algunos segundos la muerte del príncipe Lucerys Velaryon y su dragón Arrax, a manos del Príncipe Aemond Targaryen y su dragón Vhagar, es decir el comienzo de la 'Danza de Dragones'.

