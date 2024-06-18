House of the Dragon

'House of the Dragon 2': Nuevo intro de la serie explicado (muestra la historia de los Targaryen)

El nuevo intro de 'House of Dragon' plasma mediante bordados la historia de los Targaryen y aquí conocerás a los personajes que aparecen en él.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video House of the Dragon: así era el destino de Jaehaerys Targaryen originalmente, ¿por qué Helaena hizo ESO?

Con la temporada dos de 'House of the Dragon' se estrenó también una nueva intro, que además de mostrar los créditos iniciales, plasma la historia de las casas más poderosas de Westeros. Aquí lo explicamos de manera detallada.

Desde los primeros segundos del nuevo episodio, los espectadores son transportados a un mundo donde el arte del bordado se convierte en un vehículo narrativo. Los "adornos", cuidadosamente diseñados, representan escenas y momentos cruciales de la historia de la familia Targaryen, proporcionando un resumen visual que quizá es desconocido para muchos.

PUBLICIDAD

La nueva secuencia de apertura de 'House of the Dragon 2' revela la historia de los Targaryen

Caída de Valyria

El relato comienza con la caída de Valyria, la antigua y poderosa ciudad que fungió como hogar para los Targaryen. Este evento cataclísmico, conocido como la Maldición de Valyria, es representado en hilos oscuros y rojizos que simbolizan el fuego y la destrucción, sin dejar de lado los dragones y el fuego, elementos centrales en su identidad y poder.

Imagen Home Box Office

Aegon el conquistador y sus hermanas

Después, los bordados ilustran la migración de los Targaryen a Westeros, destacando la conquista de Aegon I y sus hermanas, Rhaenys y Visenya, junto a sus respectivos dragones, los cuales fueron considerados de los más poderosos de acuerdo a la historia.

Imagen Home Box Office

El ataque a Harrenhall

En una escena se puede ver cómo los hilos forman un bordado donde resaltan un castillo en llamas, hombres muertos a su alrededor y una enorme mancha roja que refleja la masacre. Esta representa la quema que realizó Aegon el Conquistador en Harrenhal, una de las edificaciones más grandes de los Siete Reinos, para demostrar su poder.

Imagen Home Box Office

Más sobre House of the Dragon

George R.R. Martín confesó por qué no ha acabado el último libro del universo 'GOT', ¿le crees?
2 mins

George R.R. Martín confesó por qué no ha acabado el último libro del universo 'GOT', ¿le crees?

Cine y Series
¿Quiénes son los guardianes de dragones que sirven a los Targaryen? Su importancia en la serie
3 mins

¿Quiénes son los guardianes de dragones que sirven a los Targaryen? Su importancia en la serie

Cine y Series
'Ulf' revela cuántos "pajaritos" se comió en la cena con Rhaenyra: "Voy a comerlos hasta enfermar"
0:59

'Ulf' revela cuántos "pajaritos" se comió en la cena con Rhaenyra: "Voy a comerlos hasta enfermar"

Cine y Series
Todos los spin-offs de ‘Game of Thrones’ que saldrán (para que no extrañes ‘House of the Dragon’)
0:58

Todos los spin-offs de ‘Game of Thrones’ que saldrán (para que no extrañes ‘House of the Dragon’)

Cine y Series
¿Por qué Emilia Clarke no apareció en ‘HOTD’? Otra actriz posó como Daenerys
0:56

¿Por qué Emilia Clarke no apareció en ‘HOTD’? Otra actriz posó como Daenerys

Cine y Series
¿Quién es la almirante Sharako Lohar y por qué será un personaje importante en el futuro de 'HOTD'?
2 mins

¿Quién es la almirante Sharako Lohar y por qué será un personaje importante en el futuro de 'HOTD'?

Cine y Series
'Addam' mostró el detrás de cámaras de 'HOTD' y es increíble: ¿Tenían comida de verdad?
0:53

'Addam' mostró el detrás de cámaras de 'HOTD' y es increíble: ¿Tenían comida de verdad?

Cine y Series
'House of the Dragon' y otras series que nos dieron finales decepcionantes
4 mins

'House of the Dragon' y otras series que nos dieron finales decepcionantes

Cine y Series
¿Rhaenyra recuperará el trono en ‘HOTD’? El último capítulo tiene una pista oculta
0:58

¿Rhaenyra recuperará el trono en ‘HOTD’? El último capítulo tiene una pista oculta

Cine y Series
¿Alicent es la verdadera villana de ‘House of the Dragon’? Sus actos de traición fueron los peores
0:58

¿Alicent es la verdadera villana de ‘House of the Dragon’? Sus actos de traición fueron los peores

Cine y Series

Torrhen Stark rindiéndose ante Aegon

Pronto, aparecen tres personas de diferentes casas haciendo una especie de reverencia, y el que está en medio es Torrhen Stark, quien decidió rendirse y jurar lealtad a Aegon el Conquistador con el fin de que sus hombres no murieran a causa del fuego de los dragones.

Imagen Home Box Office

La muerte del rey Maegor

Maegor el Cruel fue el hijo del rey Aegon I y su hermana Visenya. Al ascender al poder, pocos años después su cuello fue atravesado por una de las espadas del Trono de Hierro, como si este mismo lo rechazara.

Imagen Home Box Office

El rey Jaehaerys I y Alysanne Targaryen

La imagen que se presenta a continuación probablemente corresponde al rey Jaehaerys I el Conciliador y a su hermana y esposa, la reina Alysanne. Esta pareja real tuvo un matrimonio mayormente armonioso y gobernó durante un extenso período de paz en Poniente, una etapa frecuentemente referida como una era dorada para los Targaryen.

Imagen Home Box Office

Escena del gran Consejo

La escena inicial de la primera temporada, donde el rey Jaehaerys nombra a Viserys I Targaryen como su sucesor, también forma parte del tapiz de los Targaryen. Este evento marca a todo el reino, y aparecen también plasmados Aemma Arryn, la princesa Rhaenys Targaryen y su esposo Lord Corlys Velaryon.

Imagen Home Box Office

Alicent Hightower y la separación de los Targaryen

Tras su matrimonio con Viserys I Targaryen, Alicent se volvió parte de la historia de los Targaryen, y los bordados reflejan cómo su rivalidad con Rhaenyra divide a la familia, formando el bando de los Verdes y los Negros.

Imagen Home Box Office

Aegon II y Rhaenyra Targaryen como reyes

En la siguiente escena, el rey Aegon II Targaryen se encuentra coronado y sentado en el Trono de Hierro, y también se muestra a su rival y aspirante al trono, la reina Rhaenyra Targaryen, quien es su media hermana mayor, sentada en el trono de piedra de Dragonstone.

Imagen Home Box Office

Muerte de Lucerys Velaryon

La última escena de la nueva intro se ve por algunos segundos la muerte del príncipe Lucerys Velaryon y su dragón Arrax, a manos del Príncipe Aemond Targaryen y su dragón Vhagar, es decir el comienzo de la 'Danza de Dragones'.

Imagen Home Box Office


¿Habías notado todas estas referencias? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
House of the DragonHBOSeries basadas en librosTelevisiónCuriosidades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD