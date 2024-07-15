¿Sunfyre realmente murió? El destino del dragón de Aegon es clave en ‘House of the Dragon’

Video Los tres dragones de ‘House of the Dragon’ que podrían derrotar al temible Vhagar

La temporada 2 de ‘House of the Dragon’ mostró en su capítulo 4 una importante batalla. Si bien le inyectó a la serie esa dosis de acción que los fans pedían a gritos, también dejó unas cuantas dudas sin responder. Por ejemplo, ¿cuál es el futuro del dragón Sunfyre, tras el terrible ataque que sufrió junto con Aegon?

Advertencia: a continuación se revelarán ‘spoilers del episodio 5 de la temporada 2 de ‘House of the Dragon’ y del libro ‘Fire & Blood’ de George R. R. Martin.

Alerta de spoilers

¿Cuál es el estado de Sunfyre en ‘House of the Dragon’?, ¿está muerto?

Vale la pena recordar que en el capítulo 4 de la serie, Aegon y Sunfyre fueron brutalmente atacados por Aemond y Vhagar.

En el episodio 5, la atención se centra en descubrir si el rey sobrevivió y las intrigas políticas dentro de los Verdes. El único momento en el que se menciona al dragón es cuando Rhaenyra le da a entender a Jacaerys que Sunfyre falleció en Rooks Rest.

Sunfyre, el dragón de Aegon en 'House of the Dragon'



Si bien, la muerte de la criatura alada no se confirmó, múltiples fans de ‘House of the Dragon’ recurrieron a las redes sociales para externar sus preocupaciones, lamentar la pérdida y hasta teorizar sobre el futuro de Sunfyre.

Una de las hipótesis más compartidas es que no murió, sino que los seguidores de Aegon lo resguardan, esconden y cuidan hasta que recupere fuerzas para volver a pelear.

Así termina la historia de Sunfyre en ‘Fire & Blood’

Más allá de las teorías de los fans, los libros de George R.R. Martin, en los que se basa el universo de ‘Game of Thones’ y ‘House of the Dragon’, ofrecen algunas respuestas. En ‘Fire & Blood’ se relata qué pasó con la bestia después del ataque en Rooks Rest.

Sunfyre, el dragón de Aegon en 'House of the Dragon'



Según la novela, Cole ordena a su ejército cuidar del dragón herido. Inicialmente, se alimenta de los cuerpos que quedaron ahí tras la pelea y, cuando estos se acaban, le llevan ovejas. Así es como Sunfyre logra recuperarse.

Sin embargo, el compañero de Aegon tarda en reencontrarse con su jinete, pues Walys Mooton se hace del control del lugar. Aunque, envía a sus soldados a matar al dragón, él contraataca y termina hasta al propio Mooton. Después de esa pelea, Sunfyre deja Rooks Rest.

Aegon y él vuelven a verse en Dragonstone, donde el rey planea atacar a Rhaenyra. Ahí, libran su última batalla juntos, donde derrotan a la princesa Baela. Aunque resultan victoriosos en esa pelea, Sunfyre queda tan herido que ya no puede volar y se rehúsa a comer. Así, el dragón fallece en Rocadragón y Aegon lamenta su pérdida.

Sunfyre, el dragón de Aegon en 'House of the Dragon'



Vale la pena recordar que ‘House of the Dragon’ ha hecho algunos cambios a ‘Fire & Blood’, por lo que no se puede tener certeza de si ese será el destino del dragón.

Cuéntanos en los comentarios qué te gustaría que pasara con Sunfyre.