¿Ulf es hermano de Daemon y Viserys? Su historia en los libros vs la serie

Video ¿Gwayne Hightower aparece en los libros de 'House of the Dragon' o es invento de la serie?

'House of the Dragon 2' lleva estrenados tres episodios, en los cuales hemos visto los incidentes que dan paso a la guerra conocida como la Danza de Dragones, como por ejemplo, la muerte del príncipe Lucerys Velaryon. Sin embargo, un nuevo drama podría interponerse, ya que al parecer hay alguien que asegura pertenecer a la casa Targaryen, pero que jamás habíamos visto antes.

Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers

¿Quién es Ulf, el nuevo personaje de 'House of the Dragon'?

Todo ocurre en una escena donde vemos a un hombre llamado Ulf entrar en una taberna en King's Landing y, al notarlo, los demás lo saludan con gusto. Poco después, se sienta en una de las mesas con algunos conocidos, quienes le piden que cuente su historia familiar a dos hombres originarios de Dorne.

Él accede y asegura en voz baja, para no ser descubierto, que es hijo de Baelon Targaryen, es decir el papá de Daemon y Viserys, haciéndolo entonces su hermano y tío de Rhaenyra, a quien al parecer le es fiel, ya que la llama la "verdadera reina".

Si bien los hombres que estaban a su alrededor aseguraron que no tenía un parecido significativo con los miembros de la realeza mencionados, especifica que es un hijo bastardo, es decir, un niño que nació fuera del matrimonio, tal como Ramsay Bolton o Gendry Baratheon, personajes de 'Game of Thrones'.

La historia de Ulf de acuerdo al libro 'Fuego y Sangre'

Su aparición resulta confusa porque 'House of the Dragon' no ha explicado la relevancia que tendrá el personaje, pero esto es lo que dice el libro 'Fuego y Sangre'. Primero, es importante recalcar que Ulf sí es un personaje que existe en el material original escrito por y se le conoce como una "semilla de dragón", es decir, un bastardo cuyo progenitor tiene ascendencia Valyria o Targaryen y tiene derecho a reclamar un dragón, sin ser necesariamente miembro de las casas de manera formal.

Imagen Home Box Office



Aunque en la obra literaria de George R. R. Martin no se especifica quién es el padre de Ulf como en la serie, una realidad es que él se unirá al bando de Rhaenyra una vez que la casa Targaryen, específicamente Jace Velaryon, ofrezca tierras y títulos de caballería a las "semillas de dragón" que puedan domar a los animales alados, recordando que existen varios dragones que no tienen un jinete y están bajo el cuidado de la hija de Viserys I.

Es así que el supuesto medio hermano de Daemon terminará montando a Silverwing y ayudando en conflictos importantes de la Danza de Dragones; sin embargo, el personaje en cuestión después traiciona a Rhaenyra para ser nombrado Señor de Puenteamargo y muere envenenado.

Por último, Ulf no será el único al que veremos luchando, pues existen otras semillas de dragón que de hecho ya han aparecido en 'House of the Dragon', pero de una manera tan sutil que solo los podrán identificar aquellos que tienen conocimiento de lo que ocurre en 'Fuego y Sangre'.

Imagen Home Box Office