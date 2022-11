‘House of the Dragon’ "copió" el final de ‘How to Train Your Dragon’: tenemos las pruebas

‘House of the Dragon’ no solo le "robó" escenas a ‘Shrek’ , sino que ahora también parece ser que "copió" la batalla final de ‘How to Train Your Dragon’ para recrear la pelea aérea entre Aemond y Lucerys.Pero antes de que sigas, : entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.