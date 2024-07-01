¿Por qué Rhaenyra visita a Alicent? Directora de la serie explica el final del capítulo 3

Video '¿House of the Dragon' está inspirada en una historia real? Una emperatriz de la Edad Media es la respuesta

El tercer capítulo de 'House of the Dragon 2' llegó a la plataforma de MAX, y la escena final dejó dudas sobre su significado real. Su directora, Geeta Vasant Patel, explica lo que hay detrás de ella.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b>

El misterio detrás de la conversación final en el episodio 3 de 'House of the Dragon 2'

En este episodio se pudieron observar los primeros movimientos de los Consejos Negro y Verde ante la guerra entre Aegon II y Rhaenyra por el Trono de Hierro. Por ejemplo, Daemon tomando control de Harrenhal y Ser Criston Cole marchando para reunir a aquellos que juraron pelear en el nombre del actual rey. Sin embargo, lo que causó más conmoción fue la escena final: la conversación entre Alicent y Rhaenyra.

Todo esto ocurre cuando Rhaenyra se muestra confundida sobre qué hará ahora que Daemon no está y su ejército de aliados no es lo suficientemente grande para enfrentar al de su medio hermano. Es entonces cuando Rhaenys y Lady Mysaria le aconsejan buscar a Alicent para tratar de razonar con ella y poner fin a la guerra antes de que comience una masacre.

Rhaenyra se escabulle a King's Landing disfrazada para encontrar a Alicent, y al hacerlo, mantienen una conversación seria. Primero, Rhaenyra le pregunta sobre las últimas palabras de su padre, casi como un indicativo de que está dispuesta a renunciar a su trono si realmente él quería que Aegon II fuera el rey, con el fin de detener el conflicto de que empiece a derramar sangre de inocentes. Alicent explica que Viserys I dijo: "Aegon es el príncipe que fue prometido", y en ese momento, Rhaenyra le aclara que realmente se refería a Aegon el Conquistador y la canción de Hielo y Fuego, no precisamente a su hijo.

Alicent trata de disimular que cometió un error al poner a Aegon II en el trono y niega que su entonces esposo se refería a otra persona, por simple orgullo. Además, rechaza la propuesta de Rhaenyra de no iniciar una guerra, excusándose en que ella no puede hacer nada debido a que tiene las "manos atadas", que Ser Criston Cole ya está en movimiento para atacar y que sus hijos no aceptarían detener el conflicto.

Esto deja en claro que ya no hay vuelta atrás, lo cual preocupa aún más a Rhaenyra, quien se encuentra vulnerable a pesar de tener una gran cantidad de dragones para contraatacar, pues demuestra un interés genuino por no pelear.

Directora del episodio explica el significado real de la última escena

Si bien muchos pensaron que Rhaenyra visitó a Alicent precisamente para detener la guerra, la realidad es que hay una razón más profunda por la cual decidió poner en riesgo su vida. La directora del capítulo, Geeta Vasant Patel, dio la respuesta.

"Cuando las dos mujeres se reunieron al final de este episodio, sentimos: 'Espera un momento, no se trata de detener la guerra'. Se trata de estas dos mujeres y su relación. Se trata de la relación de Rhaenyra con su padre. Entonces, nos detuvimos por un minuto y repasamos el episodio 8 de la temporada pasada, en el que habíamos trabajado todos juntos. En el episodio 8, estas dos mujeres habían estado peleando, peleando, peleando y finalmente se prometieron que serían amigas. Y Alicent le dice a Rhaenyra: 'Tú eres la reina'. Esta es la primera vez que regresan y se ven cara a cara, y es un ajuste de cuentas para ambos. Alicent vio lo que vio y Rhaenyra se siente traicionada por su hermana", fue lo que comentó en una entrevista con el portal 'Screenrant'.



También añadió que Rhaenyra buscó la validación de su padre Viserys I a través de Alicent, ya que quería estar segura de que él la amaba y jamás le mintió respecto a que ella era la sucesora al trono.

Por último, mencionó que existe una lucha de egos entre Alicent y Rhaenyra debido a que, en el pasado, ambas cedieron en muchos ámbitos ante situaciones familiares tensas y ahora no son capaces de admitir que sus malas decisiones darían inicio a la Danza de Dragones.

"Hay un ego en formación, y creo que eso realmente ayuda a desarrollar el final del episodio donde se siente el ego nuevamente. Alicent está dando vueltas por todo lo que acaba de escuchar, pero su ego le impide decir: "Está bien, tienes razón. Yo estoy equivocada". En cambio, simplemente dice: "No, me mantengo firme", por lo que Rhaenyra se anima a presionar el botón"".