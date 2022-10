‘House of the Dragon’: ¿por qué Daemon ahorca a Rhaenyra? Tendrá consecuencias en el futuro

La primera temporada de ‘House of the Dragon’ llegó a su final con un episodio centrado en Rhaenyra y su respuesta ante la muerte de su padre el rey Viserys y la usurpación del trono por parte de Alicent Hightower.

Pero dentro de todo el drama político y el inicio de la Danza de Dragones que se verá en la segunda temporada, también se pudo ver un aspecto oscuro y tóxico en la relación entre Rhaenyra y su tío/esposo Daemon Targaryen.





Si te interesan los dramas sobre la realeza e intriga política puedes ver la serie ‘Camelot’ gratis en ViX.

‘House of the Dragon’: la escena entre Daemon y Rhaenyra explicada



En la serie se había mostrado que desde un principio que Rhaenyra y Daemon compartían cierta química y aunque se habían casado con otras personas, su verdadero amor era entre ellos.

Ambos personajes por fin se logran casar y tienen hijos juntos, pero su relación tiene un momento crítico en el último episodio de la primera temporada y que ha sido considerado polémico por los fans.



Todo se da cuando los Negros planean cómo contratacar y proceder ante la usurpación del trono por parte de Aegon II y su madre Alicent. Daemon está empecinado en atacar de manera frontal y quemar King’s Landing.

Sin embargo, Rhaenyra se niega porque quiere mantener los ideales de su padre Viserys de mantener unidos los Siete Reinos y así cumplir la profecía que le contó sobre la Canción de Hielo y Fuego.

Daemon y Rhaenyra se quedan solos para hablar de sus diferentes formas de afrontar el conflicto, pero cuando Rhaenyra menciona la profecía y el nombre de Viserys, Daemon se vuelve violento y la ahorca casi hasta estrangularla.



Mientras la ahorca, Daemon le dice que Viserys fue esclavo de sus sueños y profecías, pero Rhaenyra se da cuenta que Daemon no conoce la Canción de Hielo y Fuego, lo que significa que su padre jamás lo consideró como heredero al trono.

Este momento sorprendió a muchos fans, con algunos considerándolo fuera de su personaje al no creerlo capaz de lastimar a su familia y con otros aceptando que siempre ha sido un hombre impulsivo y controlado por su ira.

Incluso hubo comentarios de que el personaje siempre ha mostrado ser misógino, al asesinar a su primera esposa Rhea Royce a sangre fría con una piedra y al parecer no tener tristeza ni duelo por la muerte de segunda esposa Laena Velaryon.



Algo de razón de esto da la productora de la serie, Sara Hess, quien le comentó a The Hollywood Reporter el 18 de octubre de 2022 que le sorprendió cómo Daemon se convirtió en el “novio del Internet” a pesar de ser mala persona.

“Se ha convertido en el novio de todo Internet en una manera que me impresiona. No es que Matt no sea increíblemente carismático y maravilloso, y es impresionante en su rol. Pero Daemon es… no quisiera que fuera mi novio. Me impresiona como todos le dicen ‘papi’ y yo solo me digo ‘¿es en serio? ¿Cómo y en qué forma él sería una buena pareja, padre o hermano de cualquier persona?”.

‘House of the Dragon’: ¿por qué Daemon ahorcó a Rhaenyra?



El showrunner Ryan Condal, en una entrevista con Variety publicada el 23 de octubre, explicó la acción de Daemon y por qué tomaron la decisión de incluirla en este último capítulo.

“Es un momento que creo es sorpresivo e impactante para Daemon como personaje, pero también creo que es una de esas cosas que hemos preparado en el curso de toda la temporada. Daemon — aunque muy carismático, profundamente interesante y complejo como personaje, creo — es capaz de mucha oscuridad. Se asoma (su oscuridad) un poco a la superficie”.



El que Daemon ahorque a su esposa se debe a la rabia que lo consume al enterarse que su hermano nunca lo consideró como candidato al trono, en cambio sí tuvo confianza y mayor comunicación con Rhaenyra.

“El amaba a su hermano muy profundamente y confiaba en él, a pesar de todos los problemas que tuvieron, pero Viserys nunca compartió eso con él (la profecía). Mantuvo a Daemon desinformado, eso simplemente lo rompe. Daemon en lugar de reaccionar con duelo o tristeza como lo hace despúes, reacciona con ira y la descarga en Rhaenyra”.

¿Qué pasará entre Daemon y Rhaenyra en ‘House of the Dragon’?



Aunque parezca que esta acción violenta encontra de su esposa no tiene repercusiones en la historia, pues no es mencionada de nuevo, siembra la bases para lo que ocurrirá en la relación entre Daemon y Rhaenyra.

En la Danza de Dragones Daemon y Rhaenyra se mantienen como una fuerte pareja durante solo un tiempo, ya que comienzan a tener diferencias y Daemon desarrolla una relación con una joven jinete de dragón llamada Nettles.

Aunque en los libros no se confirma si son amantes, sí hubo sospechas sobre un romance prohibido y Mysaria, convertida en la Señora de los Susurros de Rhaenyra, se encargó de convencer a la reina de que su esposo la engañaba.

Rhaenyra ordenó la muerte de Nettles, pero por suerte el encargado de asesinarla desobedeció las órdenes y con ayuda de Daemon hicieron que Nettles escapara a las montañas y nunca fuera vista de nuevo.