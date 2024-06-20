House of the Dragon

‘House of the Dragon’: las parejas de la vida real de los actores, ¿hay romances entre ellos?

‘House of the Dragon’ regresó con su segunda temporada. Más allá de las tramas y enredos entre las familias de la ficción, muchos fans desean saber si los actores de la serie están en una relación y quiénes son sus parejas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video 'House of the Dragon 2': Los mensajes ocultos en el nuevo intro de la serie

La segunda temporada de ‘House of the Dragon’ promete traer tensiones, complots y mucha acción. Más allá de la ficción, el estreno de la más reciente entrega de la serie de promete atraer más atención sobre los actores y sus vidas personales, como sus vidas románticas.

Las parejas en la vida real del elenco de ‘House of the Dragon 2’

PUBLICIDAD

Emma D’Arcy

Quien interpreta a la princesa Rhaenyra Targaryen se identifica como persona no binaria y ocupa el pronombre elle.

Aunque mantiene su vida privada alejada de los reflectores, los fans sospechan que tiene una relación romántica con el director de cine inglés Thomas May Bailey, con quien trabajó en el cortometraje ‘The Talent’ y con quien en 2022 compartió múltiples fotografías en Instagram.

A Emma D’Arcy se la vinculado sentimentalmente con el director Thomas May Bailey.
A Emma D’Arcy se la vinculado sentimentalmente con el director Thomas May Bailey.
Imagen Getty Images / Instagram

Olivia Cooke

Alicent Hightower en la ficción, Olivia Cooke parece estar soltera en este momento. Previamente se le relacionó con los actores Ben Hardy y Christopher Abbott.

Olivia Cooke
Olivia Cooke
Imagen Getty Images

Tom Glynn-Carney

Tom Glynn-Carney, el actor detrás de Aegon Targaryen, no ha compartido detalles sobre su vida romántica, y no se le conoce públicamente ninguna pareja.

Tom Glynn-Carney
Tom Glynn-Carney
Imagen Getty Images

Más sobre House of the Dragon

George R.R. Martín confesó por qué no ha acabado el último libro del universo 'GOT', ¿le crees?
2 mins

George R.R. Martín confesó por qué no ha acabado el último libro del universo 'GOT', ¿le crees?

Cine y Series
¿Quiénes son los guardianes de dragones que sirven a los Targaryen? Su importancia en la serie
3 mins

¿Quiénes son los guardianes de dragones que sirven a los Targaryen? Su importancia en la serie

Cine y Series
'Ulf' revela cuántos "pajaritos" se comió en la cena con Rhaenyra: "Voy a comerlos hasta enfermar"
0:59

'Ulf' revela cuántos "pajaritos" se comió en la cena con Rhaenyra: "Voy a comerlos hasta enfermar"

Cine y Series
Todos los spin-offs de ‘Game of Thrones’ que saldrán (para que no extrañes ‘House of the Dragon’)
0:58

Todos los spin-offs de ‘Game of Thrones’ que saldrán (para que no extrañes ‘House of the Dragon’)

Cine y Series
¿Por qué Emilia Clarke no apareció en ‘HOTD’? Otra actriz posó como Daenerys
0:56

¿Por qué Emilia Clarke no apareció en ‘HOTD’? Otra actriz posó como Daenerys

Cine y Series
¿Quién es la almirante Sharako Lohar y por qué será un personaje importante en el futuro de 'HOTD'?
2 mins

¿Quién es la almirante Sharako Lohar y por qué será un personaje importante en el futuro de 'HOTD'?

Cine y Series
'Addam' mostró el detrás de cámaras de 'HOTD' y es increíble: ¿Tenían comida de verdad?
0:53

'Addam' mostró el detrás de cámaras de 'HOTD' y es increíble: ¿Tenían comida de verdad?

Cine y Series
'House of the Dragon' y otras series que nos dieron finales decepcionantes
4 mins

'House of the Dragon' y otras series que nos dieron finales decepcionantes

Cine y Series
¿Rhaenyra recuperará el trono en ‘HOTD’? El último capítulo tiene una pista oculta
0:58

¿Rhaenyra recuperará el trono en ‘HOTD’? El último capítulo tiene una pista oculta

Cine y Series
¿Alicent es la verdadera villana de ‘House of the Dragon’? Sus actos de traición fueron los peores
0:58

¿Alicent es la verdadera villana de ‘House of the Dragon’? Sus actos de traición fueron los peores

Cine y Series

Matt Smith

Conocer el estatus sentimental del intérprete del príncipe Daemon Targaryen es un tanto complicado. Se sabe que estuvo en una relación de cinco años con la actriz Lily James que terminó en 2020.

Desde entonces, se le ha relacionado con otras estrellas, como la actriz Emma Laird o la empresaria Caroline Brady. Él ha preferido mantener su vida amorosa privada.

Matt Smith
Matt Smith
Imagen Getty Images


Debido a su buena amistad con Emma D’Arcy, algunos fans teorizan que podría haber un romance entre los dos, pero han dejado claro que no es más que una amistad lo que les une.

Paddy Considine

El Rey Viserys I Targaryen en la serie está felizmente casado con la actriz Shelley Considine desde 2002, si bien, están juntos desde que tenían 18 años. Son padres de 3 hijos.

Paddy Considine
Paddy Considine
Imagen Getty Images

Fabien Frankel

El actor que interpreta a Ser Criston Cole no ha compartido públicamente información sobre su vida amorosa, por lo que se presume que se encuentra soltero.

Fabien Frankel
Fabien Frankel
Imagen Getty Images

Steve Toussaint

Steve Toussaint, quien interpreta a Lord Corlys Velaryon, mantiene su vida personal alejada del ojo público, y no se le conoce una pareja actual.

Steve Toussaint
Steve Toussaint
Imagen Getty Images

Eve Best

Eve Best, la actriz que interpreta a Rhaenys Targaryen, tuvo una relación conocida con el actor Tom Bateman en 2012. Actualmente, no se le conoce ninguna pareja.

Eve Best
Eve Best
Imagen Getty Images

Harry Collett

El actor que da vida a Jacaerys Velaryon es joven no ha compartido información pública sobre su vida amorosa, por lo que se desconoce su estado sentimental. Si bien, han surgido algunos rumores que lo vinculan con Bethany Antonia, quien interpreta a Lady Baela Targaryen.

Harry Collett
Harry Collett
Imagen Getty Images


Cuéntanos en los comentarios si conocías el estatus amoroso de los actores de ‘House of the Dragon’.

Relacionados:
House of the DragonParejas de famososTelevisiónHBO MAXSeries

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD