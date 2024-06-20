‘House of the Dragon’: las parejas de la vida real de los actores, ¿hay romances entre ellos?

Video 'House of the Dragon 2': Los mensajes ocultos en el nuevo intro de la serie

La segunda temporada de ‘House of the Dragon’ promete traer tensiones, complots y mucha acción. Más allá de la ficción, el estreno de la más reciente entrega de la serie de promete atraer más atención sobre los actores y sus vidas personales, como sus vidas románticas.

Las parejas en la vida real del elenco de ‘House of the Dragon 2’

Emma D’Arcy

Quien interpreta a la princesa Rhaenyra Targaryen se identifica como persona no binaria y ocupa el pronombre elle.

Aunque mantiene su vida privada alejada de los reflectores, los fans sospechan que tiene una relación romántica con el director de cine inglés Thomas May Bailey, con quien trabajó en el cortometraje ‘The Talent’ y con quien en 2022 compartió múltiples fotografías en Instagram.

A Emma D’Arcy se la vinculado sentimentalmente con el director Thomas May Bailey. Imagen Getty Images / Instagram

Olivia Cooke

Alicent Hightower en la ficción, Olivia Cooke parece estar soltera en este momento. Previamente se le relacionó con los actores Ben Hardy y Christopher Abbott.

Olivia Cooke Imagen Getty Images

Tom Glynn-Carney

Tom Glynn-Carney, el actor detrás de Aegon Targaryen, no ha compartido detalles sobre su vida romántica, y no se le conoce públicamente ninguna pareja.

Tom Glynn-Carney Imagen Getty Images

Matt Smith

Conocer el estatus sentimental del intérprete del príncipe Daemon Targaryen es un tanto complicado. Se sabe que estuvo en una relación de cinco años con la actriz Lily James que terminó en 2020.

Desde entonces, se le ha relacionado con otras estrellas, como la actriz Emma Laird o la empresaria Caroline Brady. Él ha preferido mantener su vida amorosa privada.

Matt Smith Imagen Getty Images



Debido a su buena amistad con Emma D’Arcy, algunos fans teorizan que podría haber un romance entre los dos, pero han dejado claro que no es más que una amistad lo que les une.

Paddy Considine

El Rey Viserys I Targaryen en la serie está felizmente casado con la actriz Shelley Considine desde 2002, si bien, están juntos desde que tenían 18 años. Son padres de 3 hijos.

Paddy Considine Imagen Getty Images

Fabien Frankel

El actor que interpreta a Ser Criston Cole no ha compartido públicamente información sobre su vida amorosa, por lo que se presume que se encuentra soltero.

Fabien Frankel Imagen Getty Images

Steve Toussaint

Steve Toussaint, quien interpreta a Lord Corlys Velaryon, mantiene su vida personal alejada del ojo público, y no se le conoce una pareja actual.

Steve Toussaint Imagen Getty Images

Eve Best

Eve Best, la actriz que interpreta a Rhaenys Targaryen, tuvo una relación conocida con el actor Tom Bateman en 2012. Actualmente, no se le conoce ninguna pareja.

Eve Best Imagen Getty Images

Harry Collett

El actor que da vida a Jacaerys Velaryon es joven no ha compartido información pública sobre su vida amorosa, por lo que se desconoce su estado sentimental. Si bien, han surgido algunos rumores que lo vinculan con Bethany Antonia, quien interpreta a Lady Baela Targaryen.

Harry Collett Imagen Getty Images