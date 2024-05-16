'House of the Dragon': Qué actores regresan, cuándo se estrena y más detalles de la temporada 2

Video 'House of the Dragon 2': Tráiler revela cómo fue el inicio de la guerra entre los Targaryen

Tras el amargo desenlace de ‘Game of Thrones’, ya que muchos fanáticos no estuvieron de acuerdo con lo que ocurrió con Daenerys Targaryen, quien falleció a manos de Jon Snow, mientras que Bran Stark se quedó como el nuevo rey de los 6 reinos, HBO llegó con una nueva historia de este universo: ‘House of the Dragons’ (‘La casa del dragón’).

‘House of the Dragon’: ¿De qué se tratará la segunda temporada?

Tras el éxito rotundo de la primera temporada, que nos introdujo de lleno en el conflicto entre los Targaryen, la serie está lista para profundizar aún más en la historia de la reina Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower.

El poniente está al borde de una sangrienta guerra civil. La segunda temporada continúa con la lucha entre el Consejo Verde, liderado por el Rey Aegon, y el Consejo Negro, que apoya el derecho de la reina Rhaenyra al trono, tal y como se muestra en el tráiler.

Lucerys, hijo de Rhaenyra, muere a manos de su tío Aemond Targaryen, comenzando así la guerra civil por el trono Imagen HBO



La muerte del joven Lucerys, hijo de Rhaenyra, a manos de su tío Aemond Targaryen será el detonante definitivo para el estallido de la Danza de los Dragones. Este ciclo seguirá las consecuencias de este trágico evento, ¿quién se quedará con el trono de hierro?

¿Qué actores regresan a la temporada 2 de 'House of the Dragon'?

La serie contará con el regreso de Matt Smith (Daemon Targaryen), OIivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Fabien Frankel (Ser Criston Cole), Tom Glynn-Carney (Aegon II Targaryen), Phia Saban (Helaena Targaryen), Ewan Mitchell (Aemond Targaryen) y Harry Collett (Jacaerys Velaryon), entre otros.

'House of the Dragon' Imagen HBO



La ausencia de este ciclo será Elliot Grihault, quien interpretó a Lucerys Velaryon, uno de los hijos de Rhaenyra que muere en el último episodio de la primera temporada.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de 'House of the dragon'?

Aunque la huelga de guionistas de 2023 afectó el estreno de muchas producciones estadounidenses, eso no ocurrió con ‘La casa del dragón’, ya que los guiones ya habían sido escritos antes de que comenzara el paro en Hollywood.

El nuevo ciclo de ‘La Casa del Dragón’, compuesto por 8 episodios, se estrena el 16 de junio, presentando un nuevo capítulo cada domingo hasta el 4 de agosto, que tendrá su final de temporada a través de la plataforma de streaming Max o en el canal de HBO.

La segunda temporada de 'House of the dragon' estrenará su primer episodio el 16 de junio Imagen HBO

¿Cuántas temporadas tendrá ‘House of the Dragon’?

Aunque por el momento solo se ha confirmado la segunda temporada, es muy probable que el estudio ya esté trabajando en los próximos ciclos, ya que a diferencia de ‘Game of Thrones’, el texto de George R.R. Martin en el que está basada esta ficción ya está escrito.