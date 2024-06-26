La muerte de Jaehaerys y el problema que creó en 'House of the Dragon: ¿Quién será el próximo rey?

Video Así lucen los actores de ‘House of the Dragon’ en la vida real: “No los reconozco si el pelo blanco"

'Fuego y Sangre' es una exitosa novela que fue adaptada a serie televisiva bajo el nombre de 'House of the Dragon'. En su segunda temporada, hay cambios significativos respecto a la historia original del libro, pero uno en particular representará un problema en los próximos capítulos. Aquí te lo explicamos.

'House of the Dragon 2', la muerte de Jaehaerys provocó un problema en la serie

El drama creado por HBO Max mostró que el Consejo Verde sufrió la pérdida del príncipe Jaehaerys cuando fue asesinado por dos hombres contratados por Daemon Targaryen, cuyo propósito original era eliminar a Aemond Targaryen.

Tras esta tragedia, se enfatiza que el rey Aegon II se queda sin un heredero varón para la sucesión al Trono de Hierro, ya que en la serie solo tiene dos hijos: el difunto Jaehaerys y su gemela Jaehaera. Sin embargo, este problema no existe fuera de la serie, ya que en el libro 'Fuego y Sangre' se menciona a Maelor, el tercer hijo del monarca, quien no existe en 'House of the Dragon', como el futuro gobernante de Westeros.

Esto significa que, mientras en la historia original Aegon II sí cuenta con un sucesor, en la adaptación no es así, lo cual podría resultar en una pelea más intensa por el poder y el asiento en el Trono de Hierro.

Algo interesante a destacar del segundo episodio de 'House of the Dragon' es que Aegon se muestra abatido por la pérdida de su hijo, pero es extraño no verlo preocupado por el hecho de que, si él llega a morir, su reinado y linaje habrían acabado, especialmente ahora que la Danza de los Dragones, es decir, la guerra contra su media hermana Rhaenyra Targaryen, está por comenzar.

¿Quién sería el sucesor de Aegon II en 'House of the Dragon 2'?

Siguiendo la lógica de la sucesión y los eventos que marcaron al Consejo Verde, se considera a Aemond Targaryen, hermano de Aegon II, como el próximo gobernante. Sin embargo, esto podría generar una rivalidad, ya que el príncipe tiene una gran sed de poder y desea demostrar que está preparado para gobernar.

Después de Aemond, el siguiente en la línea de sucesión es el cuarto hijo de Alicent, Daeron Targaryen, quien aún no ha aparecido en el programa, pero sí fue mencionado al final del episodio 2 de la nueva temporada, lo que sugiere que probablemente hará acto de presencia próximamente o en la temporada 3.

Por último, si Aegon II quisiera impedir que su hermano Aemond llegara al poder, debería nombrar a su hija Jaehaera como su heredera. Sin embargo, esto sería un acto contradictorio, ya que el Consejo Verde se encargó de imponer al hijo de Viserys I a pesar de que Rhaenyra había sido anunciada como reina de Westeros por el mismo.

Solo queda esperar a ver qué decisión toman los showrunners del programa, pero algo seguro es que será un cambio significativo que podría causar controversia entre los fans.

