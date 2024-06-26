House of the Dragon

La muerte de Jaehaerys y el problema que creó en 'House of the Dragon: ¿Quién será el próximo rey?

Aegon II enfrenta problemas de linaje después de la muerte de su hijo Jaehaerys en el primer capítulo de 'House of the Dragon', lo que refleja los desafíos de la sucesión en la familia Targaryen; no obstante, esto no ocurre en los libros.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video Así lucen los actores de ‘House of the Dragon’ en la vida real: “No los reconozco si el pelo blanco"

'Fuego y Sangre' es una exitosa novela que fue adaptada a serie televisiva bajo el nombre de 'House of the Dragon'. En su segunda temporada, hay cambios significativos respecto a la historia original del libro, pero uno en particular representará un problema en los próximos capítulos. Aquí te lo explicamos.

'House of the Dragon 2', la muerte de Jaehaerys provocó un problema en la serie

PUBLICIDAD

El drama creado por HBO Max mostró que el Consejo Verde sufrió la pérdida del príncipe Jaehaerys cuando fue asesinado por dos hombres contratados por Daemon Targaryen, cuyo propósito original era eliminar a Aemond Targaryen.

Tras esta tragedia, se enfatiza que el rey Aegon II se queda sin un heredero varón para la sucesión al Trono de Hierro, ya que en la serie solo tiene dos hijos: el difunto Jaehaerys y su gemela Jaehaera. Sin embargo, este problema no existe fuera de la serie, ya que en el libro 'Fuego y Sangre' se menciona a Maelor, el tercer hijo del monarca, quien no existe en 'House of the Dragon', como el futuro gobernante de Westeros.

Más sobre House of the Dragon

George R.R. Martín confesó por qué no ha acabado el último libro del universo 'GOT', ¿le crees?
2 mins

George R.R. Martín confesó por qué no ha acabado el último libro del universo 'GOT', ¿le crees?

Cine y Series
¿Quiénes son los guardianes de dragones que sirven a los Targaryen? Su importancia en la serie
3 mins

¿Quiénes son los guardianes de dragones que sirven a los Targaryen? Su importancia en la serie

Cine y Series
'Ulf' revela cuántos "pajaritos" se comió en la cena con Rhaenyra: "Voy a comerlos hasta enfermar"
0:59

'Ulf' revela cuántos "pajaritos" se comió en la cena con Rhaenyra: "Voy a comerlos hasta enfermar"

Cine y Series
Todos los spin-offs de ‘Game of Thrones’ que saldrán (para que no extrañes ‘House of the Dragon’)
0:58

Todos los spin-offs de ‘Game of Thrones’ que saldrán (para que no extrañes ‘House of the Dragon’)

Cine y Series
¿Por qué Emilia Clarke no apareció en ‘HOTD’? Otra actriz posó como Daenerys
0:56

¿Por qué Emilia Clarke no apareció en ‘HOTD’? Otra actriz posó como Daenerys

Cine y Series
¿Quién es la almirante Sharako Lohar y por qué será un personaje importante en el futuro de 'HOTD'?
2 mins

¿Quién es la almirante Sharako Lohar y por qué será un personaje importante en el futuro de 'HOTD'?

Cine y Series
'Addam' mostró el detrás de cámaras de 'HOTD' y es increíble: ¿Tenían comida de verdad?
0:53

'Addam' mostró el detrás de cámaras de 'HOTD' y es increíble: ¿Tenían comida de verdad?

Cine y Series
'House of the Dragon' y otras series que nos dieron finales decepcionantes
4 mins

'House of the Dragon' y otras series que nos dieron finales decepcionantes

Cine y Series
¿Rhaenyra recuperará el trono en ‘HOTD’? El último capítulo tiene una pista oculta
0:58

¿Rhaenyra recuperará el trono en ‘HOTD’? El último capítulo tiene una pista oculta

Cine y Series
¿Alicent es la verdadera villana de ‘House of the Dragon’? Sus actos de traición fueron los peores
0:58

¿Alicent es la verdadera villana de ‘House of the Dragon’? Sus actos de traición fueron los peores

Cine y Series

Esto significa que, mientras en la historia original Aegon II sí cuenta con un sucesor, en la adaptación no es así, lo cual podría resultar en una pelea más intensa por el poder y el asiento en el Trono de Hierro.

Algo interesante a destacar del segundo episodio de 'House of the Dragon' es que Aegon se muestra abatido por la pérdida de su hijo, pero es extraño no verlo preocupado por el hecho de que, si él llega a morir, su reinado y linaje habrían acabado, especialmente ahora que la Danza de los Dragones, es decir, la guerra contra su media hermana Rhaenyra Targaryen, está por comenzar.

'House of the Dragon 2'
'House of the Dragon 2'
Imagen Home Box Office

¿Quién sería el sucesor de Aegon II en 'House of the Dragon 2'?

Siguiendo la lógica de la sucesión y los eventos que marcaron al Consejo Verde, se considera a Aemond Targaryen, hermano de Aegon II, como el próximo gobernante. Sin embargo, esto podría generar una rivalidad, ya que el príncipe tiene una gran sed de poder y desea demostrar que está preparado para gobernar.

PUBLICIDAD

Después de Aemond, el siguiente en la línea de sucesión es el cuarto hijo de Alicent, Daeron Targaryen, quien aún no ha aparecido en el programa, pero sí fue mencionado al final del episodio 2 de la nueva temporada, lo que sugiere que probablemente hará acto de presencia próximamente o en la temporada 3.

Por último, si Aegon II quisiera impedir que su hermano Aemond llegara al poder, debería nombrar a su hija Jaehaera como su heredera. Sin embargo, esto sería un acto contradictorio, ya que el Consejo Verde se encargó de imponer al hijo de Viserys I a pesar de que Rhaenyra había sido anunciada como reina de Westeros por el mismo.

Solo queda esperar a ver qué decisión toman los showrunners del programa, pero algo seguro es que será un cambio significativo que podría causar controversia entre los fans.

'House of the Dragon 2'
'House of the Dragon 2'
Imagen Home Box Office


¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
House of the DragonSeries basadas en librosHBO MAXTelevisiónLibros (Editoriales)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD