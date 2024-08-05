Final explicado de 'HOTD' y lo que podríamos ver en la temporada 3, según los libros

Video ¿Daemon es el Night King? Teoría toma fuerza luego de su visión en el último capítulo de 'HOTD'

La segunda temporada de 'House of the Dragon' llegó a su fin el pasado 4 de agosto, dejando a los fans con sentimientos encontrados. Aunque el episodio final fue esperado con ansias, algunos espectadores quedaron decepcionados por la falta de batallas épicas y el cierre de ciertos arcos narrativos. Sin embargo, el capítulo proporcionó importantes desarrollos en la trama y dejó abiertas muchas preguntas que serán abordadas en la tercera temporada.

House of the Dragon 2', final explicado y lo que los libros anticipan para la temporada 3

Primero, observamos a Aemond como rey regente actuando de manera compulsiva al quemar Sharp Point con la ayuda de Vhagar. Al saber que no es suficiente pelear contra Rhaenyra con su dragón, le pide a Helaena que monte a su bestia Dreamfyre, pero ella se niega.

Aunque es bien sabido que 'el tuerto' es bueno en batalla, su consejo es débil, ya que no tiene una mano del rey y confía demasiado en sí mismo, lo que hizo que bajara la guardia.

Uno de los momentos más destacados del episodio es la visión de Daemon sobre los caminantes blancos, lo que sugiere una conexión más profunda entre los eventos de 'House of the Dragon' y los de 'Game of Thrones'. La lealtad del guerrero hacia Rhaenyra se pone a prueba, y su determinación de apoyar su reclamación al Trono de Hierro es más fuerte que nunca.

Si bien todo apuntaba a que Daemon traicionaría a su esposa, la visión del futuro hizo que entendiera su papel en la Danza de Dragones. Sin importar que haya vislumbrado su muerte, está dispuesto a pelear por la legítima heredera al trono sabiendo que la historia ya está escrita. En el futuro, uno de sus descendientes, Daenerys Targaryen, será quien pelee contra los caminantes blancos. Además, la aparición del dragón Sheepstealer y la predicción de muerte de Aemond por parte de su hermana Helaena añaden una capa de misterio y anticipación a los eventos futuros.

Las batallas de los Targaryen iniciarán en los nuevos capítulos

De acuerdo a lo escrito en el libro 'Fuego y Sangre', la tercera temporada de 'House of the Dragon' promete mostrar en todo su esplendor la guerra civil Targaryen. La trama original cuenta los sangrientos conflictos y las alianzas traicioneras que definirán el futuro de Westeros, una vez que los bandos para la guerra están definidos.

Entre los eventos más esperados se encuentra la Batalla de Ladera, una de las más brutales de la Danza de los Dragones, y la traición de las semillas de dragón, Hugh Hammer y Ulf el Blanco, quienes juegan un papel crucial en los conflictos venideros. Además, la narrativa se adentrará en las consecuencias de las acciones de Rhaenyra y Daemon, y cómo sus decisiones impactarán el destino de la casa Targaryen.

También veremos la batalla en Harrenhal de Aemond con su tío Daemon, donde ambos caen en batalla, además de la posible llegada de Rhaenyra a King’s Landing para tomar el Trono de Hierro. Por ahora, se desconoce si el retorno de Aegon y su plan para aniquilar a su media hermana se llevará a cabo en la nueva temporada, entonces solo es cuestión de tiempo para saberlo.

Aunque la serie se apega en gran medida a los eventos narrados en 'Fuego y Sangre', los cambios introducidos han demostrado ser acertados, como hacer a Rhaena jinete de dragón o mostrar a Rhaenyra como una persona de la comunidad LGBTQ+.

¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.