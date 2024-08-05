Los 7 secretos que componen la última visión de Daemon en 'HOTD': los explicamos uno por uno
La visión de Daemon Targaryen en el final de la temporada 2 de 'House of the Dragon' confirmaría una antigua profecía: Daenerys es el Príncipe prometido. A través de una serie de visiones, se revelaron algunas conexiones importantes entre ambas series y el destino de Westeros.
En el final de la temporada 2 de 'House of the Dragon', Daemon Targaryen experimenta una serie de alucinaciones del futuro provocadas por Alys Rivers y el árbol arciano. Estas establecen una conexión profunda con 'Game of Thrones' y revelan una interpretación sobre la profecía del Príncipe Prometido.
Durante su estancia en Harrenhal, Daemon ha tenido sueños y visiones fundamentales para su desarrollo, las cuales se han enfocado en su historia personal y en la de sus seres queridos, como Rhaenyra Targaryen y su hermano, el Rey Viserys.
Sin embargo, a lo largo del final de la temporada 2, el alcance de sus visiones se amplía considerablemente y revelan elementos cruciales como:
#1 El cuervo de tres ojos
La primera imagen de la visión, que al principio no es tan reconocible, es de Brynden Rivers, también conocido como el Cuervo de Tres Ojos. A este personaje se le reconoce por la marca roja que tiene en su rostro.
Bastardo Targaryen e hijo del rey Aegon IV, nació 45 años después de la Danza de los Dragones. Fue fiel a la familia Targaryen, incluso fue la Mano del Rey tanto de Aerys I como de Maekar I, antes de ser enviado al Muro, donde se convirtió en Lord Comandante.
#2 Rhaenyra logra ser reina
En otra de las alucinaciones, Daemon logra ver la sala del trono de la Fortaleza Roja y a Rhaenyra sentada en el Trono de Hierro. Estas imágenes confirman que ella está destinada a ser reina, no solo por derecho, sino porque el sueño de Aegon así lo reclama.
Gracias a esto, Daemon ya está firmemente convencido de que Rhaenyra debe ser reina para que Poniente sobreviva a la oscuridad. Esto hace que él la reconozca públicamente y que el ejército que reclutó se arrodille frente a ella.
#3 La aparición de Helaena en la visión de Daemon
Dentro de este bombardeo de imágenes, Daemon ve a Helaena Targaryen, y aunque esta aparición desconcertó un poco a los seguidores, podría significar que ella tuvo la misma visión que él, y al mismo tiempo, lo que significaría que ella es una soñadora.
Esta conclusión se debe a que en la alucinació de Daemon, Helaena trae puesta la misma ropa y el mismo peinado que en la escena donde le habla a Aemond sobre su muerte, por lo que se podría suponer que compartieron la misma visión.
#4 Daemond ve su propia muerte y la de Caraxes
Además de estas revelaciones, Daemon también ve su propia muerte y la de su dragón Caraxes en la Batalla sobre el Ojo de Dios, un enfrentamiento épico donde Daemon y Aemond Targaryen se enfrentan.
La visión muestra a ambos dragones estrellándose en el lago, lo que presagia el trágico destino de Daemon.
"Todo es una historia. Y tú no eres más que una parte de ella. Conoces tu parte", fueron las palabras que Helaena le dijo a Daemon.
#5 Daenerys. ¿es el príncipe prometido?
Estas visiones incluyen a Daenerys Targaryen, a pesar de que 'House of the Dragon' se desarrolla a más de 150 años antes de los sucesos de 'Game of Thrones'.
Daemon ve a una mujer desnuda con un paisaje árido de fondo y crías de dragón trepando por su cuerpo. En la línea del tiempo, esta escena tiene lugar al final de la temporada 1 de 'Game of Thrones', justo después de que Daenerys resurge de la pira funeraria de Khal Drogo con tres crías de dragón.
Una de las grandes pistas que ayudan a apoyar esta teoría es el cometa rojo. En la profecía de Fuego y Sangre se menciona una "estrella sangrante", y la "estrella roja" que también sangra. Aunque las dos se confunden desde hace mucho tiempo, es probable que ambas sean la misma.
Esta escena que marcó un punto de inflexión en 'GoT', puesto que después de más de siglo y medio de la muerte del último dragón se tenía la creencia de que era imposible traerlos de vuelta.
#6 Los huevos de dragón de Daenerys son de Rhaenyra
Los huevos que Daenerys logró que eclosionaran provienen de Rhaenyra Targaryen. Se cree que son los que envió al Valle con Rhaena y sus hijos. Más de un siglo después, Daenerys los recibiría como regalo de bodas.
#7 La llegada de los caminantes blancos
La aparición de un caminante blanco en el final de la temporada 2 resalta la relevancia de la profecía del Príncipe Prometido.
Esta figura, en la profecía de Aegon el Conquistador sobre la oscuridad venidera, está destinada a unir al reino contra la amenaza de los Caminantes Blancos, es decir, sugiere que ella es la salvadora profetizada.
Las visiones de Daemon Targaryen en el final de la temporada 2 de 'House of the Dragon' no solo conectan con 'Game of Thrones', sino que reafirman la relevancia de la profecía del Príncipe Prometido. Estas revelaciones dejan entrever que Daenerys Targaryen podría ser la figura profetizada destinada a salvar Poniente.