'House of the Dragon 2': ¿Quién es Maelor Targaryen, el hijo de Aegon II que no aparece en la serie?'

'House of Dragon' es una serie que se basa en la obra 'Sangre y Fuego' de George R. R. Martin, y ahora su segunda temporada ha llegado finalmente a las pantallas el 16 de julio. Aunque se podría pensar que los capítulos muestran a todos los personajes de la historia original de los Targaryen, resulta que falta uno que podría cambiar completamente la narración de los siguientes episodios, y te explicamos.

Maelor Targaryen, el hijo de Aegon II, que no aparece en 'House of the Dragon 2'

Se trata de Maelor Targaryen, el segundo hijo de Aegon II y su esposa Helaena Targaryen. Nacido en 127 d.C., Maelor tenía dos hermanos mayores, los mellizos Jaehaerys y Jaehaera. La vida de estos tres príncipes se vio marcada por la guerra, pero lo extraño es que este joven es un personaje clave en la lucha por el trono entre Rhaenyra y Aegon II. Sin embargo, en la serie de HBO, Maelor no aparece.

De acuerdo a los hechos descritos en 'Sangre y Fuego', Maelor fue elegido por su madre para ser asesinado luego de que dos hombres conocidos como Blood y Cheese le pidieran a la reina Helaena que escogiera a uno de sus hijos para morir, pero aquellos delincuentes optaron por quitarle la vida a Jaehaerys, quien era el primer heredero de Aegon II.

Con esto, Maelor, de tan solo tres años, se vuelve el heredero al trono tras el fallecimiento de su hermano mayor, pero en la serie se plantea que Jaehaerys y Jaehaera son los únicos hijos del rey, por lo que Daemon termina asesinado al único sucesor varón de Aegon, lo que le da aún más drama al asunto.

Inmediatamente, los fans comenzaron a preguntar por qué se decidió prescindir de su presencia en 'House of the Dragon 2', y el showrunner Ryan Condal explicó las dos razones principales.

"Maelor aún no existe en esta línea de tiempo porque 30 años están comprimidos en 20 años". Sabíamos que tendríamos el desafío de lograr actuaciones de niños tan pequeños; como persona que tiene niños de estas edades, estoy íntimamente familiarizado con todo eso. Luego hay cosas a las que puedes y no puedes exponer a los niños en el set de una película. Si intentaras realizar una interpretación fiel de esa historia, te enfrentarías a desafíos desde todos los ángulos en términos de lograr una interpretación de un niño. Muchas veces parece que el niño está pasando por eso, pero estás usando cortes inteligentes y tomas insertadas", fue su declaración en el portal 'Redanian Intelligence'.

¿Cómo muere Maelor Targaryen en el libro de 'Fuego y Sangre'?

Al llegar Rhaenyra Targaryen a King's Landing, Lord Larys Strong lo saca a él, a su hermana Jaehaera y su padre Aegon de la ciudad, y después, Rickard Thorne es el encargado de llevarlo junto a su abuelo Otto Hightower sin llamar la atención.

En el camino, un grupo de personas descubren que se trata del príncipe debido a que rncurntran entre sus pertenencias un huevo de dragón, lo que provoca que sean detenidos. A pesar de que Rickard Thorne lucha para defenderlo, lamentablemente muere y es tomado por una lavandera llamada Willow.

Respecto a su muerte, existen varias teorías. La primera es que la turba es quien lo asesina, otra que la mujer que lo recoge lo abraza tan fuerte que lo mata por aplastamiento, y la tercera es que un carnero lo despedaza en trozos y lo reparte entre las personas para que se quedaran con una parte de él. Los restos de Maelor y Rickard son enviados a King's Landing, y el huevo de dragón llega a Granmesa con la esperanza de hacer calmar a sus familiares Hightower, pero esto no funcionó.



Muy posiblemente Maelor jamás haga su aparición en 'House of dragon 2' para no afectar la línea que se lleva de la historia, pero eso se descubrirá pronto.