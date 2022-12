Henry Cavill ya no será Superman: compartió un mensaje de despedida que hizo llorar a sus fans

Hace unas semanas, los corazones de millones de fans se rompieron tras conocer que Henry Cavill ya no será Geralt de Rivia en ‘The Witcher’.

Sin embargo, quedaba el consuelo de que el actor de 39 años volvería a la pantalla grande como Superman.

Lamentablemente, la herida se hizo aún más profunda tras conocer que a fin de cuentas el tan esperado regreso de Henry como el Hombre de Acero, el cual se suponía que iba a reanudarse con la producción de ‘Man of Steel 2’, no se cumplirá.

Henry Cavill anuncia que ya no será Superman



En la noche del 14 de diciembre, millones de corazones alrededor del mundo se rompieron cuando el actor de 39 años compartió los resultados de su reunión con James Gunn y Peter Safran, los nuevos responsables de DC Studios.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida".



A pesar del trago amargo que significa esta decisión, el actor de ‘Misión Imposible: Repercusión’ (que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) no dudó en expresar sus mejores deseos al futuro de DC.

“El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados con el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”.



Cavill cerró su comunicado con un profundo agradecimiento a sus fans, así como con una serie de palabras de esperanza.

“Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años... podemos llorar un poco, pero luego debemos recordar... Superman todavía está presente. ¡Todo lo que representa todavía existe, y los ejemplos que nos da todavía están ahí! Mi turno de usar la capa ya pasó, pero lo que representa Superman nunca pasará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes, hacia adelante y hacia arriba”

Miles de fans expresaron su tristeza, descontento e incluso enojo ante esta desconcertante noticia, la cual no fue la única que azotó a los internautas.

James Gunn también impactó con una serie de detalles sobre el futuro de DC sin Henry Cavill como el Hombre de Acero.

James Gunn revela que DC hará una película de Superman, pero sin Henry Cavill



A la par de la triste despedida de Henry, el nuevo director de DC Studios utilizó su cuenta de Twitter para revelar un poco sobre los planes que tiene con Peter Safran para el universo cinematográfico de DC.

Para la sorpresa de muchos, entre sus primeros proyectos se encuentra uno enfocado en Superman.

“Entre los que están en la lista está Superman. En las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill”.

Gunn explicó que a principios del próximo año darán a conocer más detalles sobre ello. Sin embargo, advirtió que a pesar de que Henry ya no será Superman, existe la posibilidad de que no abandone por completo el universo de DC.

“Pero acabamos de tener una gran reunión con Henry y somos grandes admiradores y hablamos sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro”.



El director de la trilogía de ‘Guardians of the Galaxy’ también reveló que Ben Affleck, que interpretó a Batman en el conocido Snyderverse, posiblemente también esté involucrado en esta nueva faceta de DC en el cine.

“Me reuní con Ben ayer precisamente porque quiere dirigir y queremos que él dirija; sólo tenemos que encontrar el proyecto adecuado”.