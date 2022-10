Henry Cavill se despide de 'The Witcher': presenta al nuevo Geralt de Rivia de la serie de Netflix

En 2019, Henry Cavill debutó como Geralt de Rivia en la serie de Netflix ‘The Witcher’. Su interpretación como el intrépido brujo cautivó a millones de espectadores, quienes esperan con gran expectativa la temporada 3 de la serie de Netflix.

No obstante, para sorpresa de muchos, esta será la última temporada en la que Henry Cavill participará.

Henry Cavill dejará de ser Geralt de Rivia en ‘The Witcher’: la serie de Netflix tiene un nuevo actor



En la tarde del 29 de octubre de 2022, el actor de ‘Misión Imposible: Repercusión’ (que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) se dirigió a sus más de 22 millones de fans en Instagram con una impactante noticia: su travesía como el brujo Geralt de Rivia está por llegar a su fin.

“Algunas noticias para compartir desde El Continente… Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4”.

Tras impactar con este anuncio, Henry Cavill anunció al actor que ahora acompañará a Ciri y Yennefer en las nuevas aventuras que les deparan en la cuarta temporada de la serie de Netflix: Liam Hemsworth.

“En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que pasé encarnando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices”



Asimismo, aprovechó para mandarle un mensaje a su sucesor.

“Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad tan maravillosa, disfruta sumergiéndote y viendo lo que puedes encontrar”.

Liam Hemsworth expresó su emoción por ser Geralt de Rivia en ‘The Witcher’, serie de Netflix



Así como Henry Cavill es un gran fan de ‘The Witcher’, el actor de ‘The Hunger Games: Catching Fire’ (que puedes ver en ViX+) también lo es, según contó en el post con el que anunció que a partir de la cuarta temporada será el Lobo Blanco.

"Como fan de The Witcher, estoy encantado con la oportunidad de interpretar a Geralt de Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura”

Liam Hemsworth, de 32 años, también aprovechó su publicación para mandarle un mensaje a Henry, en el que expresó la admiración que siente por el actor y admitió que probablemente sea un reto convertirse en Geralt.

“Henry, he sido fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste a este querido personaje. Puede que tenga algunas botas grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado de ingresar al mundo de The Witcher”.



Ambos actores dieron a conocer esta noticia con la imagen oficial de los medallones de la serie de Netflix, la cual también acompañó el post con el que la cuenta oficial de Instagram anunció que ‘The Witcher’ había sido renovada por una cuarta temporada.

"Es oficial: The Witcher regresa para la Temporada 4, y Henry Cavill entregará sus espadas a Liam Hemsworth como el nuevo Geralt de Rivia después de la Temporada 3. ¡Bienvenido a la familia Witcher!"

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de ‘The Witcher’?



Aún queda una larga espera para ver por última vez a Henry Cavill como Geralt de Rivia. De acuerdo con lo planeado, la tercera temporada de ‘The Witcher’ se estrenará en Netflix en el verano de 2023, casi un año y medio después del lanzamiento de la temporada 2.

Con base en estos tiempos de espera, tal vez sea hasta finales de 2024 o inicios de 2025 cuando Liam Hemsworth empuñe la espada del Lobo Blanco.

Además, entre la despedida de Henry Cavill y el debut de Liam como Geralt, los fans del universo de ‘The Witcher’ tendrán la oportunidad de adentrarse aún más en este mágico mundo con ‘The Witcher: Blood Origin’.