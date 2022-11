Henry Cavill grabó una escena completamente sordo y casi arriesga su vida: la historia

La saga de ‘Mission Impossible’, que lanzó su primera película hace 26 años, ha atrapado al público no sólo gracias a su trama, también por sus secuencias llenas de acrobacias, persecuciones y trucos.

En 2018 llegó a la pantalla grande ‘Misión imposible: repercusión’ (por su título en español), la sexta entrega que contó con la participación de celebridades como Tom Cruise, quien volvió a su papel del espía Ethan Hunt, Vanessa Kirby y Henry Cavill.





La producción, dirigida por Christopher McQuarrie, tuvo varios enfrentamientos entre el personaje de Cavill y el de Cruise; sin embargo, uno de ellos resultó “duro” para el protagonista de ‘Man of Steel’.



Henry Cavill grabó una escena de ‘Mission Impossible: Fallout’ “completamente sordo”

Aunque el artista de 39 años ha encabezado diversas secuencias de acción, en una charla con ‘Collider’ el 1 de noviembre de 2022, destacó cuál ha considerado la más complicada a lo largo de su trayectoria.

“Aunque no es una sola toma, es una secuencia y me encanta esta secuencia y la volvería a hacer en un santiamén, pero físicamente es la más perdurable. Fue una escena de helicóptero de ‘Mission Impossible’. Hacía mucho frío, literalmente sobre los Alpes del Sur en invierno, con las puertas abiertas en un helicóptero”, dijo Cavill.



Cabe destacar que en esa parte de la sexta película se pueden observar dos helicópteros volando a un nivel cercano al suelo. En uno se encuentra Henry disparando (que dio vida a August Walker) y en otro Cruise.

En la charla, Henry también contó que grabó los hechos “completamente sordo” y explicó por qué sucedió ocurrió esto.

“Estoy sacando mi cara al viento y disparando balas de fogueo, con todo tipo de cosas volando hacia mí, y simplemente haciéndolo una y otra vez. Completamente sordo, sólo esperando que el piloto grite algo completamente inaudible y haga un gesto, lo que significa que estamos rodando. Así que tuve que seguir actuando con la cabeza fuera de la ventana hasta que supuse que habían dejado de disparar”, recalcó.



Asimismo, el artista narró cuál fue su experiencia en esta escena de la cinta (que tuvo una calificación aprobatoria de 97 por ciento en Rotten Tomatoes).

“Lo haré durante 40 minutos, luego aterrizaré y luego me sentaré junto a un pequeño calentador ‘red road’, calentaré mis manos’. En media hora dicen: ‘Bien, repostamos. Vamos de nuevo’. Sólo tenía que aguantar y hacer eso durante al menos dos semanas. Fue duro, pero me encantó la secuencia y valió la pena”.



Por otro lado, en una plática con ‘Yahoo Entertainment’, el 27 de julio de 2018, Henry Cavill destacó que no se le permitió hacer el salto HALO, para el que Cruise practicó durante repetidas ocasiones, lo anterior debido a que podía poner en riesgo su vida.

“Le pregunté a Tom, le dije: ‘Déjame hacerlo, sólo ponme. Creo que puedo hacer esto’. Me dijo: ‘Sé cómo te sientes. Lo aprecio. Pero no puedes hacer esto. He entrenado durante cientos de horas para hacer este salto. Has tenido entrenamiento en el túnel de viento, y sí, eres bueno en el túnel de viento, eso es genial. Pero probablemente termines matándonos a todos porque hay un punto en el salto (en el que) se necesitan las habilidades de ambos artistas para recuperarse del truco. Y si uno no logra hacerlo, entonces es muy malo. Suceden cosas malas”, contó.