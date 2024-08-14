Daredevil ‘apareció’ en ‘Deadpool 3’, pero pocos fans notaron la referencia

A estas alturas, ya no es spoiler decir que 'Deadpool & Wolverine' es una gran fiesta de cameos. Aunque antes de su estreno se especulaba sobre la participación de varios personajes de películas de superhéroes, solo unos cuantos fueron reales, tal es el caso de Jennifer Garner en su papel de Elektra.

Con la participación confirmada de Elektra, durante muchos meses se rumoreó la posible aparición de Ben Affleck como Daredevil, una esperanza que se desvaneció cuando los fans vieron la cinta protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

Sin embargo, el personaje de Daredevil estuvo muy presente en la película dirigida por Shawn Levy, aunque solo algunos fanáticos notaron las referencias hacia 'El Hombre sin Miedo'.

Daredevil se estrenó en 2003. Imagen 20th Century Fox.



La primera fue un poco obvia: Elektra, personaje que debutó en el MCU junto al Diablo Defensor en 2003. Además, Ben Affleck y Jennifer Garner, los actores que interpretaron a estos superhéroes, llevaron su relación amorosa fuera de la pantalla grande.

Esta no fue la única alusión; hubo otra que pasó desapercibida y tiene que ver con el cameo de Jon Favreau en su papel de Happy Hogan.

Pocos recuerdan que el actor y director tiene una conexión muy especial con esta producción de Fox, y 'Deadpool & Wolverine' no perdió la oportunidad de refrescar la memoria de los fans.

Aunque se podría pensar que la primera participación de Favreau en Marvel fue con 'Iron Man' en 2008, lo cierto es que su debut en el MCU fue en 2003, cuando interpretó a Franklin 'Foggy' Nelson en 'Daredevil', el mejor amigo y socio legal de Matt Murdock.

John Favreau interpretó a Foggy, el mejor amigo de Matt Murdock. Imagen 20th Century Fox.



Si bien Favreau interpreta a Happy, no podíamos dejar de compartir la coincidencia de que el actor también estuvo en Daredevil.

Al igual que Chris Evans, Favreau es uno de los actores que han interpretado a más de un personaje en el MCU; en su caso, como Foggy en 'Daredevil' y como Happy Hogan en la saga de 'Iron Man' y en las películas de 'Los Vengadores'.

A pesar de estas menciones, hubo una que llamó la atención, pero no todos los fans la notaron. Esta referencia está muy ligada a Elektra, y no se trata de su participación junto a Daredevil en la película de 2003, sino de su traje en esta entrega de 'Deadpool'.

La referencia a Daredevil en 'Deadpool & Wolverine' que casi nadie notó

En la tercera entrega sobre el mercenario bocazas, algunos se dieron cuenta que el traje de Garner está hecho con partes del atuendo de Daredevil. La indumentaria no solo coincide en el color vino, sino también en la textura y en el característico cinturón.

El traje de Elektra es un guiño al de Daredevil. Imagen Marvel Studios.



Al final, Daredevil sí apareció en la cinta de 'Deadpool & Wolverine', aunque no fue como los fans esperaban. Lo cierto es que en la película hubo muchas referencias a este personaje, que se ha convertido en un ícono de la cultura pop, a pesar de que la cinta sobre él no haya sido la mejor del MCU ni la que mejores críticas recibió.

En los últimos años, las producciones relacionadas con el MCU han incluido guiños relacionados con Daredevil y su mundo.

No podemos olvidar la aparición de Matt Murdock en 'Spider-Man: No Way Home', participación que sirvió para introducir al personaje al Universo Cinematográfico de Marvel; también apareció Wilson Fisk, conocido como Kingpin. Los fans esperan que algún día Marvel le vuelva a dar una oportunidad a este antihéroe de regresar en solitario a la pantalla grande.