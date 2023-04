¿Cuál fue el salario de Pedro Pascal en ‘The last of us’ y por qué causó polémica? Te contamos

‘The last of Us’ se convirtió en una de las adaptaciones de videojuegos más aclamadas por la audiencia, sin embargo, eso no ha librado a sus protagonistas de las críticas ni de las polémicas.

Cuando se anunció la elección del cast muchos criticaron la apariencia de Bella Ramsey, quien es de género fluido, por no lucir idéntica a la Ellie de los juegos. Ahora es Pedro Pascal, el actor chileno que dio vida a Joel, quien enfrenta una peculiar polémica debido al salario que recibió por grabar la serie de HBO Max.

La brecha salarial en ‘The Last of Us’ que causó polémica

La primera temporada de ‘The last of us’ contó con nueve episodios y en cada uno de los que apareció Pedro Pascal cobró 600 mil dólares, según reportó Variety en su artículo: ‘El ‘streaming boom’ mantiene los salarios de la televisión en niveles vertiginosos: esto es lo que están ganando Kate Winslet, Jason Sudeikis y más’.

En contraste, Bella Ramsey recibió un sueldo de 70 mil dólares por episodio, según se publicó en el portal Showbiz Galore. Esto significaría que Pascal tuvo un salario ocho veces más grande (530 mil dólares para ser exactos) a comparación de su coestrella.

Las reacciones al salario de Pedro Pascal y Bella Ramsey en ‘The last of us

’

Tras viralizarse las cantidades, varios internautas reaccionaron negativamente ante la desigualdad de sueldos, pues consideraron injusto que los actores no cobraran igual porque sus papeles tuvieron la misma importancia y tiempo en pantalla:

“Pascal tiene que donar el excesivo de su sueldo para quedar a la par, eso haría un verdadero progresista que lucha por la igualdad de género como se dice ser, ¿o acaso solo lo dice para ganar fama?”, señaló un usuario de Twitter identificado como ReTx.



Por otro lado, hubo quienes se posicionaron a favor de Pedro Pascal, justificando su sueldo con la trayectoria y popularidad que ha alcanzado en sus 48 años de vida. Sin embargo, se mostraron optimistas con un posible aumento pata la joven actriz tras el éxito que fue la serie de HBO Max:

“Bella aún va empezando, obvio que no tendría un salario igual y mucho menos mayor que el de Pedro Pascal. Si en la segunda temporada no le suben el salario a Bella si estaría mal y ya habría otros prejuicios en esa decisión”, escribió el usuario de Twitter identificado como Lups.



Asimismo, otras personas creen que en cuestión de talento y currículum, tanto Pascal como Ramsey están al mismo nivel, así que culpan a la inequidad de género en la industria del entretenimiento por su brecha salarial:

“Bella Ramsey y Pedro Pascal comenzaron a hacerse populares en la misma época, así que no, su salario no tiene relación con haber salido en 'Game of Thrones'. Tiene más que ver con su sexo. Convengamos que ninguno de ellos es ni una belleza ni un tremendo actor”, comentó Denis Tori sobre la polémica.



Finalmente, un internauta comentó que si bien el sueldo de Pascal proviene de una fuente confiable, el de Bella Ramsey no (ya que incluso Showbiz Galore advierte en su página que se “verifique [la información] después de leer los artículos” porque se basan en recopilaciones de Internet sin fuentes confirmadas):

“Oye Marcos, he mirado el artículo de Variety que citan, contiene el salario de Pedro Pascal, pero no el de Bella Ramsey, el cual parece proceder de una ‘fake news’ sin una fuente que lo confirme”, puntualizó el internauta Jesús Seijas.

Si bien ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto, hay quienes creen que Bella Ramsey sí ganó menos que Pedro Pascal o de lo contrario su nombre hubiera aparecido en la lista de Variety, pero no se sabe con certeza cuánto o por qué no apareció. ¿Tú qué opinas?

