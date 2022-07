'Rec' y otras películas de zombies que puedes ver en línea: muchas son gratuitas

Mientras que en Netflix se encuentran historias coreanas de zombies como ‘'#Alive' o 'All of us are dead', si tienes ganas de ver más películas sobre los muertos vivientes, hay una plataforma que tiene varios filmes de forma gratuita.Pero antes de que sigas,: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.