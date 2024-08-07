La escena de 'Deadpool 3' que hizo sentir culpable a Emma Corrin, ¿se arrepiente?
Emma Corrin confesó que se sintió muy culpable cuando vio 'Deadpool 3', y todo por esta secuencia en donde aparece junto a Chris Evans.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Desde su estreno 'Deadpool & Wolverine' ha sido un éxito en taquilla, y se ha consolidado como una de las producciones de Marvel Studios más destacados de este 2024.
El humor negro, las escenas de acción y los cameos han sido factores clave para su popularidad. Sin embargo, no todos los momentos del filme han sido fáciles de digerir, especialmente para Emma Corrin, quien interpreta a la villana Cassandra Nova.
Popularmente, conocida por su interpretación de Diana en la serie 'The Crown', Corrin reveló en una entrevista a la revista GQ en su versión británica que dentro de la producción de 'Deadpool & Wolverine' hubo una escena de la que se siente arrepentida.
La actriz quien interpreta a la hermana genela del Profesor X dijo que uno de los momentos que más incomodidad le causan es la muerte de Johnny Storm, 'Antorcha humana', personificado por Chris Evans.
En la película, Cassandra Nova es responsable de asesinar a varios personajes, entre ellos a Storm. Corrin admitió que se sintió mal durante la proyección de la cinta debido a la reacción del público, que inicialmente estaba eufórico con la aparición de Evans retomando su papel de 'Los 4 fantásticos', pero en cuestión de minutos pasó a la decepción con su muerte.
"Me sentí muy mal cuando vimos la película en el Lincoln Center, que estaba lleno de fans. Todos estaban muy emocionados cuando apareció Johnny Storm en pantalla, pero después de tres minutos, lo maté. Me sentí terrible, estaba escondida bajo mi asiento", confesó apenada Corrin.
Esta escena que ha sido una de las más comentadas, dejó a la actriz con sentimientos encontrados, porque aunque entiende la importancia del personaje para los seguidores también comprende la sorpresa que los embargó con su prematura desaparición.
A pesar de este complicado momento, Emma reconoció que Marvel hizo muy bien en incorporar todos esos cameos que llenaron de nostalgia a los seguidores de los cómics.
La actriz señaló que, aunque estos podrían parecer una simple estrategia de marketing, en realidad tienen un propósito claro dentro de la narrativa.
"Marvel hace muy bien los cameos. Le dan a la gente lo que quiere, pero no los usan gratuitamente. Todos están ahí por una razón. Y creo que realmente se percibe eso", comentó.
Los cameos en 'Deadpool & Wolverine'
Además del regreso de Johnny Storm, la película también trajo de vuelta a otros personajes icónicos. Hugh Jackman retomó su papel de Wolverine, mientras que Wesley Snipes y Jennifer Garner volvieron a interpretar a Blade y Elektra, respectivamente. Incluso, el personaje de Gambito hizo su debut en pantalla grande, interpretado por Channing Tatum.
La inclusión de estos personajes no solo fue guiño también enriqueceron la trama y ofrecieron una experiencia cinematográfica innolvidable.