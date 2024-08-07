La escena de 'Deadpool 3' que hizo sentir culpable a Emma Corrin, ¿se arrepiente?

Video ‘Deadpool 3’: ¿Cassandra Nova existe en los cómics o inventaron el personaje para la película?

Desde su estreno 'Deadpool & Wolverine' ha sido un éxito en taquilla, y se ha consolidado como una de las producciones de Marvel Studios más destacados de este 2024.

El humor negro, las escenas de acción y los cameos han sido factores clave para su popularidad. Sin embargo, no todos los momentos del filme han sido fáciles de digerir, especialmente para Emma Corrin, quien interpreta a la villana Cassandra Nova.

PUBLICIDAD

Popularmente, conocida por su interpretación de Diana en la serie 'The Crown', Corrin reveló en una entrevista a la revista GQ en su versión británica que dentro de la producción de 'Deadpool & Wolverine' hubo una escena de la que se siente arrepentida.

Emma Corrin le da vida a Cassandra Nova. Imagen Marvel Studio.



La actriz quien interpreta a la hermana genela del Profesor X dijo que uno de los momentos que más incomodidad le causan es la muerte de Johnny Storm, 'Antorcha humana', personificado por Chris Evans.

En la película, Cassandra Nova es responsable de asesinar a varios personajes, entre ellos a Storm. Corrin admitió que se sintió mal durante la proyección de la cinta debido a la reacción del público, que inicialmente estaba eufórico con la aparición de Evans retomando su papel de 'Los 4 fantásticos', pero en cuestión de minutos pasó a la decepción con su muerte.

"Me sentí muy mal cuando vimos la película en el Lincoln Center, que estaba lleno de fans. Todos estaban muy emocionados cuando apareció Johnny Storm en pantalla, pero después de tres minutos, lo maté. Me sentí terrible, estaba escondida bajo mi asiento", confesó apenada Corrin.



Esta escena que ha sido una de las más comentadas, dejó a la actriz con sentimientos encontrados, porque aunque entiende la importancia del personaje para los seguidores también comprende la sorpresa que los embargó con su prematura desaparición.

Chris Evans tiene una cameo en la cinta con su personaje de Johnny Storm. Imagen Marvel Studios.



A pesar de este complicado momento, Emma reconoció que Marvel hizo muy bien en incorporar todos esos cameos que llenaron de nostalgia a los seguidores de los cómics.

La actriz señaló que, aunque estos podrían parecer una simple estrategia de marketing, en realidad tienen un propósito claro dentro de la narrativa.

"Marvel hace muy bien los cameos. Le dan a la gente lo que quiere, pero no los usan gratuitamente. Todos están ahí por una razón. Y creo que realmente se percibe eso", comentó.

Evans le dio vida al superhéroe de 'Los 4 fantásticos' entre 2005 y 2007. Imagen 20th Century Fox.

Los cameos en 'Deadpool & Wolverine'

Además del regreso de Johnny Storm, la película también trajo de vuelta a otros personajes icónicos. Hugh Jackman retomó su papel de Wolverine, mientras que Wesley Snipes y Jennifer Garner volvieron a interpretar a Blade y Elektra, respectivamente. Incluso, el personaje de Gambito hizo su debut en pantalla grande, interpretado por Channing Tatum.

PUBLICIDAD

La inclusión de estos personajes no solo fue guiño también enriqueceron la trama y ofrecieron una experiencia cinematográfica innolvidable.