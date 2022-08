6 actrices que no soportaban sus trajes de superheroínas: a una le sacaba sangre

Elizabeth Olsen- Scarlet Witch



Elizabeth Olsen ha hecho diversas declaraciones respecto a su participación en el MCU, como que llegó a pensar que ‘Doctor Strange 2’ iba a fracasar.

Pero también ha dicho que el traje que usaba al convertirse el Scarlet Witch le incomodaba. Esto se debía principalmente a que estaba muy escotado. Fue así como la actriz pidió que fuese menos revelador y Marvel escuchó su petición.

Scarlett Johansson- Black Widow



No cabe duda de que Scarlett Johansson siempre lucía impecablemente atractiva cuando usaba su traje de Black Widow. Sin embargo, en entrevista con Jay Leno el 2 de agosto de 2012, confesó que prácticamente era como ponerse “una pijama sudorosa”.

La actriz también se mostró molesta con el traje de superheroína debido a que en diversas ocasiones se le cuestionó si usaba o no ropa interior mientras lo portaba, hecho que no debería resaltar por encima de su interpretación.

Margot Robbie- Harley Quinn



Margot Robbie como Harley Quinn fue de los aspectos más destacables de la criticada película ‘Suicide Squad’, pero la realidad es que la actriz no estaba muy contenta con el vestuario que ocupaba su personaje.

En entrevista con The New York Times el 27 de abril de 2016, Margot Robbie confesó que las prendas ajustadas y provocativas que conformaban su traje de antiheroína le resultaban muy incómodas:

"Como Margot no me gusta usar ese tipo de ropa. Es como, estoy comiéndome una hamburguesa en el almuerzo y ahora tengo que rodar una escena en la que me empapo la camiseta y se me pega totalmente al cuerpo. Y mientras lo haces eres consciente".

Malin Akerman



En ‘Watchmen: los vigilantes’ Malin Akerman interpretó a Espectro de seda, una superheroína sin máscara y y con vestuario amarillo. Sin embargo, la actriz dio a conocer en una entrevista con Build Series el 16 de febrero de 2017 que el traje que debía usar era en exceso incómodo.

“Era como ponerte un condón en todo tu cuerpo. Estaba apretado, me ponían un corsé encima, querían hacer mi cintura tres pulgadas más pequeña de lo que en realidad es para que mis hombros se vieran más anchos. Hubo un día en el que realmente no podía doblarla. Cuando doblaba los brazos, obtenía esas pequeñas cosas de succión de sangre porque me apretaban los brazos y detrás de las rodillas".



Es decir, no solo era incómodo su traje de superheroína, sino que también llegó a causarle heridas físicas. La actriz decidió no conservarlo, ni siquiera como un recuerdo de su participación en la película:

“La gente me preguntaba si me quedé con el disfraz. No podrían pagarme suficiente dinero para mantener ese disfraz, pueden verlo en las películas”

Anne Hathaway



Para interpretar a un superhéroe o superheroína, diversos actores y actrices han tenido que cambiar sus rutinas y estilos de vida, pues estos personajes exigen mantener ciertas características físicas.

Así le sucedió a Anne Hathaway cuando interpretó a Gatúbela en la película de Batman ‘The Dark Knight Rises. La actriz reveló para Allure el 18 de junio de 2012 que este personaje fue “un terrorista psicológico” para ella. Esto debido a que tuvo que cambiar la relación que tenía con su cuerpo:

"El traje, los pensamientos sobre mi traje, cambiar mi vida para poder ponerme ese traje... Dominó mi año. No entendía cómo podías ser delgado y fuerte. Fui al gimnasio durante diez meses y no salí".

Jennifer Lawrence



El traje de Mystique que Jennifer Lawrence ocupó para las películas de ‘X-Men’ era una verdadera tortura para la actriz, sobre todo porque le impedía hacer del baño.

Así lo confesó en una entrevista en The Graham Norton Show el 13 de mayo de 2016, en la que dio a conocer que su vestuario azul no era producto del CGI, sino que era un traje que cubría todo el cuerpo y le impedía orinar:

“No podía hacer de ninguna forma del baño. Era como si el tipo que lo hizo dijera ‘ella es mujer, no irá al baño’. Así que orinaba de pie fuera de un embudo”