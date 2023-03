Así se vería 'Betty la fea' como princesa Disney y fans no están de acuerdo: "Era la villana"

Sin importar que 'Yo soy Betty, la fea', se haya estrenado hace más de 20 años , la telenovela sigue siendo un éxito, tanto que las parodias de sus personajes y frases icónicas aún siguen vivas gracias a sus seguidores.

Ilustradora dibuja a Beatriz Pinzón de 'Yo soy Betty, la fea' como princesa Disney

La serie colombiana también es recordada en TikTok y una ilustradora decidió rendirle homenaje de una manera muy creativa, transformando a su protagonista en princesa Disney.

Se trata de @tani_pinta, una joven latina que tiene más de 800 mil seguidores en su cuenta y en el pasado, ha mostrado cómo se vería Shakira si fuera un personaje de Dragon Ball o a Doña Florinda como una princesa Disney.

Al ver la popularidad de su idea decidió volverla a poner en práctica, pero ahora con Beatriz Pinzón, la protagonista de 'Yo soy Betty, la fea', para mostrarla como toda una joven de la realeza.

En un clip reveló cómo llevó a cabo el proyecto para "transformar a la fea más bella". Inició trazando las facciones de Betty al estilo de Disney, es decir ojos pequeños y nariz afilada.



El tiktok donde posteó el resultado se volvió extremadamente viral al obtener 11 millones de vistas e incluso, fue retomado por medios de comunicación.

Para crear su vestido, se inspiró en uno de los outfits más conocidos de Betty y así logró darle un nuevo look el cual estuvo conformado por una falda roja, blusa color verde olivo y un chaleco café. Además respetó su característico peinado, lentes gruesos, uniceja y brackets.

"Mi Betty tan bonita, te quedó muy bien", "Sabes dibujar excelente, eres muy talentosa, felicidades", "Nueva seguidora, jamás se me hubiera ocurrido mezclar a las princesas con Betty", "Tu diseño plasma al cine por ciento a Betty, es muy lindo" o " A esto llamo talento", fueron algunos comentarios que recibió.



Aunque la tiktoker sí recibió felicitaciones por su representación de Betty como princesa Disney, también generó polémica después de comentar que al ver la telenovela de nueva cuenta, se percató que Betty era una villana en realidad, lo cual tuvo opiniones divididas.

"50/50 Porque si bien Betty hizo mal también hizo muchas cosas bien y Marcela hizo cosas buenas pero también malas", "No significa que sea necesariamente la mala, simplemente no hay una persona buena al cien por ciento", "Luego de la entrevista a Marcela, todos piensan que Betty es mala pero si hay un malo ese es Armando, Betty cumplía órdenes de él", "No habían buenos y malos todos tenían sus defectos, eran humanos siendo humanos", es la manera en que confrontaron su idea.



A pesar de las críticas sus seguidores le pidieron que si bien ya conocen cómo luciría Betty de princesa, ahora les gustaría ver a Don Armando como príncipe para completar a la pareja.

¿Tú crees que Betty era la villana de la telenovela? Dinos en los comentarios.

