Oscar Isaac será Spider-Man en 'Across the Spider-Verse’: conoce a su versión del personaje

Para quien no lo recuerde o no se haya quedado al final de los créditos de ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’, en la escena final se puede apreciar a una nueva versión del arácnido preparándose para viajar por el multiverso, pero acaba en la caricatura de 1967 y recrea un meme en el que ambos Spider-Man se apuntan.