Tom Holland y otros actores que podrían aparecer en 'Spider-Man: Into the Spider-Verse 2'

La secuela de ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ se dividirá en dos partes, la primera saldrá en octubre de 2022 y promete ser una gran aventura en el multiverso llena de cameos.

El Spider-Man de Miles Morales (Shameik Moore) volverá a encontrarse con otras versiones del superhéroe arácnido en ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ y las posibilidades de los personajes que pueden aparecer son casi ilimitadas.

Por eso muchos fans se preguntan si la cinta animada puede tener un crossover con el ‘live action’ y que el actual Spider-Man de Tom Holland interactué con la dimensión de caricatura. Aquí te contamos cuáles son las posibilidades de que esto pase y qué otros actores podrían aparecer.

Tom Holland en la secuela de ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’



Uno de los cameos o apariciones que los fans se preguntan si es posible ver en ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ es el del arácnido del MCU, interpretado por Tom Holland.

Y esto es muy posible luego de que el actor confesara en una entrevista con SYFY Wire, el 8 de diciembre de 2021, que la productora de Sony encargada de las cintas de Spider-Man, Amy Pascal, se acercó a él para platicar sobre esta posibilidad.

“Amy de hecho me preguntó en el set de esta película (‘Spider-Man: No Way Home’) pero nadie me ha vuelto a decir. Los amo y sólo estoy esperando la llamada; vamos chicos, llámenos. Pónganos en su película, queremos estar en ella”.



Incluso los tres Spider-Man que han aparecido en ‘live action’ pueden salir con un cameo, así lo ha dejado ver el productor Christopher Miller, quien confesó en Twitter el 6 de mayo de 2020 que desde la primera película le propusieron a Sony que salieran los tres actores, pero lo rechazaron.

“Le propusimos a los ejecutivos en Sony una idea ambiciosa que involucraba a Spider-Ham. Tobey, Andrew y Tom. Pero sintieron que era ‘muy pronto’ para hacerlo”.

Dakota Johnson como Madame Web



En los cómics y en la versión de la caricatura animada de los años 90 de la historia del Spider-verse, el personaje de Madame Web tiene un rol muy importante, pues tiene poderes de clarividencia y telepatía.

El personaje tendrá una aparición en algún proyecto de Sony, confirmado en 2019 por esta empresa que tiene los derechos en el cine de Spider-Man, y con sus poderes bien podría aparecer en su versión joven o reclutar a otros arácnidos.

Incluso, a principios de febrero del 2022, The Hollywood Reporter aseguró que para la interpretación del personaje la actriz que ha sido escogida es Dakota Johnson.

Nuevas versiones de Spider-Man en ‘Across the Spider-Verse’



Además del regreso de Peter B. Parker (Jake Johnson), Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) y Spider-Man 2099 (Oscar Isaac), a la secuela se suman el actor Takuya Yamashiro, que interpretó al arácnido en la serie ‘live action’ hecha en Japón en la década de los 70 y la actriz Issa Rae como Spider-Woman/Jessica Drew.

Pero también puede que tenga algún cameo o rol importante el actor Christopher Daniel Barnes, que le daba la voz al personaje en la caricatura de los 90, pues el 22 de junio de 2020 le dijo a It's Recording Time que le encantaría ser parte de la cinta.